Чикаго – Индиана: прогноз (кф. 1.87) и ставки на матч НБА
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
«Буллз» наконец поймали победный кураж и возвращаются на домашний паркет на волне двух ярких побед подряд. Сначала подопечные Тьяго Сплиттера сенсационно разобрались дома с «Кливлендом» (122:108), а затем в нервной концовке вырвали выездную победу у «Шарлотт» (107:105). Команда демонстрирует быстрый баскетбол, где атаки разгоняет Джош Гидди, а молодой форвард Маташ Бузелис и снайпер Бадди Хилд стабильно создают проблемы обороне соперников.
Постепенно «Чикаго» подходит к оптимальной форме, тем более появилась новость, что бигмен Джейлен Смит и форвард Ноа Эссенге залечили свои микроповреждения и готовы выйти на площадку, так что в лазарете хозяев остаются лишь Норман Пауэлл и Кейлеб Уилсон. Коллектив имел два полноценных дня на отдых перед матчем с «Индианой», поэтому свежие и заряженные «быки» явно нацелены продолжить свой подъем в таблице Востока.
К сожалению, у «Индианы» сейчас настоящая катастрофа как с результатами, так и с календарем игр. Накануне подопечные Рика Карлайла без шансов уступили на собственном паркете «Филадельфии» с разгромным счетом (87:111). Хозяева полностью провалили игру в атаке, особенно это было заметно в третьей четверти.
Джей Хафф выделялся на фоне партнеров и набрал 18 очков, тогда как звездный лидер Паскаль Сиакам провел худший поединок в сезоне, ведь набрал лишь 11 баллов. Ситуацию критически усложняет переполненный лазарет. Тайриз Халибертон, Бен Шеппард и Джонни Ферфи точно не сыграют в матче проти «Буллз», а участие Келли Убре и Ти Джея Макконнелла находится под большим вопросом.
Прогноз и ставки
Конечно, календарь и свежесть играют исключительно на руку хозяевам паркета. «Чикаго» имел два дня на подготовку, находится на отличном эмоциональном подъеме после двух побед подряд и дома точно предложит сопернику быстрый темп. Напротив, «Индиана» прилетела сразу после разгромного поражения от «Филадельфии», без травмированного Тайриза Халибертона и с ужасной игрой в атаке. Мы считаем, что «быкам» по силам без лишних нервов разобраться с оппонентом.
Наш прогноз - победа «Чикаго» с учетом форы (-2.5) очка за 1.87
Статистика прогнозов на баскетболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка ИТ «Чикаго» больше 116.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 116 очков за игру
Ставка ИТ «Индианы» меньше 117.5 очков
Только в двух из пяти последних матчей команда набирала более 117 очков за игру
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Стартовые составы появятся ближе к началу матча.
Главные тренеры
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Самые результативные
Сезон: 2026/2027
Комментарии