«Буллз» наконец поймали победный кураж и возвращаются на домашний паркет на волне двух ярких побед подряд. Сначала подопечные Тьяго Сплиттера сенсационно разобрались дома с «Кливлендом» (122:108), а затем в нервной концовке вырвали выездную победу у «Шарлотт» (107:105). Команда демонстрирует быстрый баскетбол, где атаки разгоняет Джош Гидди, а молодой форвард Маташ Бузелис и снайпер Бадди Хилд стабильно создают проблемы обороне соперников.

Постепенно «Чикаго» подходит к оптимальной форме, тем более появилась новость, что бигмен Джейлен Смит и форвард Ноа Эссенге залечили свои микроповреждения и готовы выйти на площадку, так что в лазарете хозяев остаются лишь Норман Пауэлл и Кейлеб Уилсон. Коллектив имел два полноценных дня на отдых перед матчем с «Индианой», поэтому свежие и заряженные «быки» явно нацелены продолжить свой подъем в таблице Востока.