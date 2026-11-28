Текущая форма

«Неман» демонстрирует отличную форму, и в Высшей лиге Беларуси его справедливо считают одной из самых опасных команд. В этом сезоне клуб уже завоевал Кубок страны и Суперкубок. В последних шести турах на счету команды четыре победы, а разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах составила 9:8.

Атака хозяев в последнем матче выглядела мощно. В игре с «Арсеналом» из Дзержинска «Неман» одержал победу со счетом 3:2: уже на 6-й минуте Андрей Васильев открыл счет, а на 11-й капитан Иван Садовничий закрепил преимущество после передачи Сергея Пушнякова. Под руководством тренера Игоря Ковалевича команда не просто выигрывает, но и контролирует игру, поэтому в предстоящем поединке предпочтение отдается именно ей.

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