Неман — Гомель: прогноз на матч Высшая лига Беларуси
28 ноября 2026 года «Неман» и «Гомель» проведут матч Высшей лиги Беларуси. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Неман» демонстрирует отличную форму, и в Высшей лиге Беларуси его справедливо считают одной из самых опасных команд. В этом сезоне клуб уже завоевал Кубок страны и Суперкубок. В последних шести турах на счету команды четыре победы, а разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах составила 9:8.
Атака хозяев в последнем матче выглядела мощно. В игре с «Арсеналом» из Дзержинска «Неман» одержал победу со счетом 3:2: уже на 6-й минуте Андрей Васильев открыл счет, а на 11-й капитан Иван Садовничий закрепил преимущество после передачи Сергея Пушнякова. Под руководством тренера Игоря Ковалевича команда не просто выигрывает, но и контролирует игру, поэтому в предстоящем поединке предпочтение отдается именно ей.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Неман» пропускает в среднем 1,3 гола за игру.
- Турнирное положение: 8-е место в сезоне 2025 года.
- Ориентировочный состав: Андрей Васильев, Иван Садовничий, Руслан Лисакович, Олег Евдокимов, Андрей Якимов, Дану Спэтару, Сергей Пушняков, Никита Матисюк.
Текущая форма
«Гомель» переживает трудный отрезок в Высшей лиге Беларуси. Команда пытается найти баланс между атакой и обороной, однако пока это получается с трудом. В шести последних встречах у нее только две победы, а пропустила она в сумме 12 мячей. Игра выходит непредсказуемой, и после каждого пропущенного гола болельщикам становится тревожно.
Неделю назад гости прервали череду неудач. Борисовский БАТЭ они обыграли уверенно, 3:1, а уже на 56-й минуте Тимофей Симаненко открыл счет после точной передачи Георгия Кукушкина. Затем Владислав Лазарев и Кирилл Леонович закрепили успех, причем последнему ассистировал Рэймонд Адэола. Капитан Сергей Матвейчик вместе с тренером Андреем Горовцовым пытается вернуть команде стабильность, но ей еще предстоит доказать, что разгромное поражение от «МЛ Витебск» (1:5) и упущенные очки в матчах с «Динамо» из Минска и Бреста остались в прошлом.
Интересные факты для ставок
- В 5 из 6 матчей этого отрезка забивали больше 2.5 голов.
- «Гомель» проиграл 3 из 6 последних матчей, отрезок вышел неровным.
- Ориентировочный состав: Артем Каратай, Дамир Шайхтдинов, Георгий Кукушкин, Игорь Заяц, Вадим Мартинкевич, Дзенис Кавалевич, Тимофей Симаненко, Владислав Лазарев.
Прогноз и ставки
На дистанции последних шести туров «Неман» выиграл четыре раза, и матч с «Арсеналом» вышел ярким, со счетом 3:2. Так что репутация одной из самых опасных команд лиги держится не на словах. «Гомель» играет неровно, и недавняя победа над БАТЭ не отменяет 12 пропущенных мячей в последних шести встречах. Домашний ресурс хозяев и проблемы гостей в обороне склоняют нас к тому, что подопечные Игоря Ковалевича выиграют на ноль или сыграют вничью.
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Тренды
Ставка «Неман» не проиграет
«Неман» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Неман» и в 10 из 20 игр «Гомель».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «Неман» и в 5 из 6 игр «Гомель».
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