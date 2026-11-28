Текущая форма

«Титаны» из Сан-Марино оказались в крайне тяжелой ситуации в Женском Кубке Премьер-министра MSG. В последних восьми встречах команда не выиграла ни разу. В итальянской Eccellenza Emilia-Romagna, где «Титаны» выступают на 5-м уровне, дела тоже скромные – 12-е место из 18 команд. Такие результаты подчеркивают разрыв в классе, а стабильности на международной арене коллективу не хватает.

Оборона команды Обердана Бьяджони регулярно не выдерживает давления. За этот отрезок «Сан Марино» пропустил 30 мячей, а забил всего три. Особенно тяжелым выдался ноябрь, когда команда крупно уступила Австрии (0:10) и Румынии (1:7). Даже минимальное поражение от Боснии и Герцеговины (0:1) не принесло очков. Недавние матчи с Кипром (0:2) и Румынией (1:5) показали, что достойного сопротивления соперникам коллектив пока оказать не может.

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