Сан Марино — Лихтенштейн: прогноз на матч Женский Кубок Премьер-министра MSG
«Сан Марино» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Лихтенштейн» в рамках Женского Кубка Премьер-министра MSG. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Титаны» из Сан-Марино оказались в крайне тяжелой ситуации в Женском Кубке Премьер-министра MSG. В последних восьми встречах команда не выиграла ни разу. В итальянской Eccellenza Emilia-Romagna, где «Титаны» выступают на 5-м уровне, дела тоже скромные – 12-е место из 18 команд. Такие результаты подчеркивают разрыв в классе, а стабильности на международной арене коллективу не хватает.
Оборона команды Обердана Бьяджони регулярно не выдерживает давления. За этот отрезок «Сан Марино» пропустил 30 мячей, а забил всего три. Особенно тяжелым выдался ноябрь, когда команда крупно уступила Австрии (0:10) и Румынии (1:7). Даже минимальное поражение от Боснии и Герцеговины (0:1) не принесло очков. Недавние матчи с Кипром (0:2) и Румынией (1:5) показали, что достойного сопротивления соперникам коллектив пока оказать не может.
Интересные факты для ставок
- У «Сан Марино» 8 поражений в 8 последних матчах, серия вышла совсем безрадостной.
- В лазарете: Микеле Чеволи, Никола Джакопетти, Альберто Риккарди.
Текущая форма
Участие в Женском Кубке Премьер-министра MSG обернулось для «Лихтенштейн» настоящим кризисом, и оправиться от него команда пока не может. Лихтенштейн замыкает турнирную таблицу, а с результативностью у коллектива полная беда. В восьми последних матчах он не выиграл ни разу и пропустил в свои ворота в сумме 24 мяча.
Оборона гостей переживает тяжелый спад, и серия из трех поражений это подтвердила. Сначала 0:3 от Северной Македонии, затем 0:2 от Казахстана, а следом 0:3 от Уэльса. Стабилизировать игру не удалось. При тренере Конраде Фюнфштюке команда пропускает на протяжении всей встречи, а впереди у нее по-прежнему пусто, так что каждый выезд оборачивается серьезным испытанием.
Интересные факты для ставок
- В 6 из 8 матчей этого отрезка команды забивали больше 2.5 голов.
- Рейтинг ФИФА: 207-е место (по состоянию на 18 ноября 2026 года).
Прогноз и ставки
Обе команды подходят к этой встрече с тяжелым грузом неудач. «Сан Марино» проиграло восемь матчей подряд и пропустило 30 мячей, а «Лихтенштейн» не выигрывает в последних восьми играх. Оборона у обеих сторон прохудилась, зато и в атаке дела идут вяло. В той же серии хозяева забили всего три гола, а гости пропустили 24 мяча и сами не создают реальных угроз. Ждем позиционную игру в невысоком темпе, где обе команды будут больше думать о защите, чем о поиске голевых моментов. Поэтому наиболее логичным выбором выглядит тотал меньше 2.5.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Суммарная средняя результативность соперников на недавнем отрезке составляет 0.4 за встречу.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 7 из 8 последних встреч «Сан Марино» и в 8 из 8 игр «Лихтенштейн».
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