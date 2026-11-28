Текущая форма

«Мехелен» держится на шестой строчке Жюпилер Про Лиги, где играют 16 команд, и берет свое за счет характера. Четыре победы в последних шести матчах позволяют говорить о том, что на старте сезона 2025/26 команда находит свою игру и обретает уверенность.

Правда, оборона «Мехелена» по-прежнему внушает сомнения. Сначала были уверенные разгромы «Эйпена» (5:1) и «Ст. Труйдена» (4:3), зато потом пришли болезненные неудачи, а в последнем туре команда уступила «Брюгге» со счетом 1:5. Единственный мяч на 24-й минуте забил Гора Диуф с передачи Майрона Ван Бредероде. Теперь подопечным Фредерика Вандербиста нужно переварить этот результат и доказать, что серия побед над «Кортрейком» и «Генком» не была случайностью.

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