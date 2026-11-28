Матч окончен. Сиркль Брюгге 3, Мехелен 1.
Второй тайм окончен. Сиркль Брюгге 3, Мехелен 1.
93'Удар заблокирован. Ибрагим Диакитэ (Серкль Брюгге) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Эрик Нунес.
92'Вторая жёлтая карточка у Люка Марииниссена (Мехелен) за грубый фол.
92'Абдул Уаттара (Сёркл Бругге) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
92'Фолит Люк Марииниссен (Мехелен).
91'Офсайд, Мехелен. Кино Ван Рафелгем зафиксирован в положении «вне игры».
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
89'Симон Мичез (Мехелен) получает жёлтую карточку за грубый фол.
89'Фолит Симон Мичез (Мехелен).
89'Абдул Уаттара (Сёркл Бругге) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
89'Замена, Сёркль Брюгге. На поле выходит Абдул Уаттара, игру покидает Стив Нгору.
89'Замена у команды Серкль Брюгге: на поле выходит Ибрагим Диакитэ, игру покидает Ханнес Ван Дер Бругген.
85'Ханнес Ван Дер Бругген (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
85'Фолит Седрик Ван Мейрвенне (Мехелен).
84'Офсайд, Мехелен. Седрик Ван Мейрвенне зафиксирован в положении «вне игры».
84'Неточный удар. Эрик Нунес (Серкль Брюгге) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Лукаш Монделе в быстрой контратаке.
83'Замена, Мехелен. На поле выходит Билл Антонио, игру покидает Малкольм Лохунану-Мбаси.
82'Люк Мариинссен (Мехелен) получает жёлтую карточку за грубый фол.
82'Стив Нгура (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
82'Фолит Люк Мариинссен (Мехелен).
81'Фолит Шарль Херрманн (Серкль Брюгге).
81'Дикени Салифу (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Жёлтая карточка: предупреждение получает Кайседо Ройер (Серкль Брюгге) за грубый фол.
79'Фолит Кайседо Ройер (Серкль Брюгге).
79'Кино Ван Рафелгем (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
76'Гол! Сёркль Брюгге 3, Мехелен 1. Стив Нгура (Сёркль Брюгге) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади в нижний правый угол. Пас от Люка Ле Ру.
75'Офсайд у команды Серкль Брюгге: Стив Нгура оказался в положении «вне игры».
74'Офсайд у команды Серкль Брюгге: Кайседо Ройер оказался в положении «вне игры».
74'Замена у команды Серкль Брюгге: на поле выходит Лукаш Монделе, игру покидает Данте Ванзейр.
73'Дикени Салифу (Мехелен) получает жёлтую карточку за грубый фол.
73'Стив Нгура (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
73'Фолит Дикени Салифу (Мехелен).
71'Мирон ван Бредероде (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
71'Фолит Люк Ле Ру (Серкль Брюгге).
69'Замена в составе Мехелена. На поле выходит Кино Ван Рафелгем, игру покидает Кобе Корбани.
69'Замена в Мехелене. На поле выходит Дикени Салифу, игру покидает Деннис Прат.
69'Замена у команды Серкль Брюгге: на поле выходит Эрик Нунес, игру покидает Вигго Мартенс.
69'Замена у команды Серкль Брюгге: на поле выходит Шарль Херрманн, игру покидает Тунде Акинсола.
68'Фолит Симон Мичез (Мехелен).
68'Данте Ванзейр (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
68'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
67'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Кайседо Ройер (Серкль Брюгге).
66'Стив Нгура (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
66'Фолит Люк Мариинсен (Мехелен).
65'Удар заблокирован. Мирон ван Бредероде (Мехелен) пробил правой ногой из центра штрафной площади.
65'Удар заблокирован. Теренс Куду (Мехелен) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади. Пас от Мирона ван Бредероде.
64'Удар отражён. Теренс Куду (Мехелен) пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Гаэтан Кук (Сёркл Бругге) парирует мяч в центре ворот. Пас от Седрика ван Мервенне через всю оборону.
59'Удар заблокирован. Симон Мичез (Мехелен) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Седрика Ван Мейрвенне.
58'Неточный удар. Стив Нгура (Серкль Брюгге) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот.
52'Удар отражён! Малкольм Лохунану-Мбаси (Мехелен) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, вратарь Гаэтан Кук (Сёркл Бругге) парирует мяч в центре ворот. Пас от Мирона ван Бредероде.
49'Офсайд у команды Серкль Брюгге: Стив Нгура оказался в положении «вне игры».
48'Кайседо Ройер (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Фолит Седрик ван Мервенне (Мехелен).
47'Фолит Кобе Корбани (Мехелен).
47'Ханнес Ван Дер Бругген (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
46'Начался второй тайм. Счёт: Сиркль Брюгге 2, Мехелен 1.
46'Замена в Мехелене. На поле выходит Люк Мариниссен, игру покидает Майк Эрдхуйзен из-за травмы.
Первый тайм окончен. Счёт: Сёркл Бругге 2, Мехелен 1.
48'Угловой подаст Серкль Брюгге. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Фредрик Хаммар).
48'Удар заблокирован. Стив Нгура (Серкль Брюгге) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Тунде Акинсола.
47'Коб Корбани (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Фолит Данте Ванзейр (Серкль Брюгге).
45'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
44'Офсайд у команды Серкль Брюгге: Стив Нгура оказался в положении «вне игры».
43'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
42'Пауза в матче из-за травмы Майка Эрдхуйзена (Мехелен).
41'Офсайд, Мехелен. Майк Эрдхуйзен зафиксирован в положении «вне игры».
41'Угловой подаст Мехелен. Мяч ушёл за лицевую от Гетана Кукка.
40'Удар мимо. Фредрик Хаммар (Мехелен) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч улетает влево после углового.
40'Удар мимо. Кобей Корбани (Мехелен) пробил головой из центра штрафной, мяч уходит вправо. Пас от Денниса Прета после углового.
39'Угловой подаст Мехелен. Мяч ушёл за лицевую от Яго Линкольна.
39'Удар заблокирован. Малкольм Лохунану-Мбаси (Мехелен) пробил правой ногой с неудобного угла справа, мяч остановлен. Пас от Мирона ван Бредероде.
37'Угловой подаст Серкль Брюгге. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кобе Корбани).
35'Коби Корбани (Мехелен) получает жёлтую карточку за грубый фол.
35'Фолит Коби Корбани (Мехелен).
35'Вигго Мартенс (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
34'Гол! Сёркль Брюгге 2, Мехелен 1. Стив Нгору (Сёркль Брюгге) пробил головой с острого угла в верхний левый угол. Пас от Данте Ванзейра.
32'Теренс Куду (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
32'Фолит Люк Ле Ру (Серкль Брюгге).
30'Фолит Вигго Мартенс (Серкль Брюгге).
30'Коб Корбани (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
28'Угловой подаст Мехелен. Мяч ушёл за лицевую от Люка Ле Ру.
25'Фолит Данте Ванзейр (Серкль Брюгге).
25'Симон Мичез (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
24'Стив Нгура (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
24'Фолит Майк Эрдхюйзен (Мехелен).
23'Мяч летит мимо. Симон Мичез (Мехелен) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, но послал мяч высоко и вправо от ворот. Пас от Мирона ван Бредероде.
22'Фолит Джеффри Кондо (Серкль Брюгге).
22'Фредрик Хаммар (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
21'Угловой подаст Серкль Брюгге. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Фредрик Хаммар).
20'Фолит Вигго Мартенс (Серкль Брюгге).
20'Теренс Куду (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
19'Офсайд у команды Серкль Брюгге: Стив Нгура оказался в положении «вне игры».
17'Жёлтая карточка: предупреждение получает Ханнес Ван Дер Бругген (Серкль Брюгге) за грубый фол.
17'Фолит Ханнес Ван Дер Бругген (Серкль Брюгге).
17'Седрик Ван Мервенне (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
17'Угловой подаст Серкль Брюгге. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Начо Мирас).
17'Удар отражён. Ройер Кайседо (Сиркль Бругге) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч летел в верхний центр ворот, но Насо Мира (Мехелен) парировал удар. Передачу сделал Тунде Акинола.
16'Угловой подаст Серкль Брюгге. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Начо Мирас).
16'Неточный удар. Люк Ле Ру (Серкль Брюгге) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Данте Ванзейр.
14'Фолит Яго Линкольн (Серкль Брюгге).
14'Малкольм Лохунану-Мбаси (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
10'Фолит Джеффри Кондо (Серкль Брюгге).
10'Седрик Ван Мервенне (Мехелен) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
09'Гол! Сёркл Бругге 1, Мехелен 1. Мирон ван Бредероде (Мехелен) пробил правой ногой из центра штрафной в верхний правый угол. Ассистент — Малкольм Лохунану-Мбаси.
06'Угловой подаст Мехелен. Мяч ушёл за лицевую от Ройера Сьеседы.
05'Удар заблокирован. Стив Нгура (Серкль Брюгге) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Ханнес Ван Дер Бругген.
03'Гол! Сёркль Брюгге 1, Мехелен 0. Стив Нгура (Сёркль Брюгге) пробил правой ногой с острого угла, мяч влетает в верхний левый угол. Ассистент — Люк Ле Ру после подачи с углового.
03'Удар заблокирован. Люк Ле Ру (Серкль Брюгге) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Гэри Магни навесом в штрафную.
02'Угловой подаст Серкль Брюгге. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Майк Эрдуйзен).
02'Неточный удар. Тунде Акинсола (Серкль Брюгге) пробил левой ногой из-за пределов штрафной после розыгрыша стандарта — мяч проходит левее створа ворот.
01'Фолит Майк Эрдхюйзен (Мехелен).
01'Стив Нгура (Серкль Брюгге) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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