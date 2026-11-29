«Никс» держатся в топ-5 Восточной конференции, однако последнее домашнее поражение от «Майами» обернулась для команды двойным ударом. Действующие чемпионы прервали свою шестиматчевую серию побед и вылетели из Кубка НБА. В игре против «Хит» подопечные Майка Брауна провалили первую половину, едва не спасли матч благодаря камбэку после перерыва, но в концовке все же уступили Яннису Адетокунбо и компании (105:108).

Главная причина осечки кроется в серьезных кадровых потерях и ротации, поскольку О Джей Ануноби, Майлз Макбрайд, Джордан Кларксон и центровой Андре Драммонд находятся в лазарете. В таких условиях вся атака держится на плечах Джейлена Брансона, Микала Бриджеса, Джоша Харта и Карла-Энтони Таунса. Дома «Нью-Йорк» всегда нацелен на победу, но в последнее время усталость дает о себе знать.