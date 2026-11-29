Нью-Йорк – Атланта: прогноз (кф. 1.75) и ставки на матч НБА
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Анализ команд
«Никс» держатся в топ-5 Восточной конференции, однако последнее домашнее поражение от «Майами» обернулась для команды двойным ударом. Действующие чемпионы прервали свою шестиматчевую серию побед и вылетели из Кубка НБА. В игре против «Хит» подопечные Майка Брауна провалили первую половину, едва не спасли матч благодаря камбэку после перерыва, но в концовке все же уступили Яннису Адетокунбо и компании (105:108).
Главная причина осечки кроется в серьезных кадровых потерях и ротации, поскольку О Джей Ануноби, Майлз Макбрайд, Джордан Кларксон и центровой Андре Драммонд находятся в лазарете. В таких условиях вся атака держится на плечах Джейлена Брансона, Микала Бриджеса, Джоша Харта и Карла-Энтони Таунса. Дома «Нью-Йорк» всегда нацелен на победу, но в последнее время усталость дает о себе знать.
«Хокс» сейчас идет на таком невероятном кураже, что позавидует любой в лиге. Команда Куина Снайдера выиграла уже пять матчей подряд и поднялась на третье место Восточной конференции. Накануне команда оформила сенсационный выездной триумф над «Бостоном» (87:86). В той кубковой битве «ястребы» сделали ставку на оборону и не прогадали.
Настоящим лидером поединка стал Джейлен Джонсон, который оформил дабл-дабл и Никейл Александер-Уокер - насчету которого 20 очков. Даже несмотря на переполненный лазарет, где до сих пор находятся Си Джей Макколлум, Джок Лэндейл, Аса Ньюэлл и Мухамед Гуйе, «Атланта» демонстрирует характер и дисциплину.
Прогноз и ставки
Обе команды подходят к поединку после изнурительных кубковых матчей. «Атланта» сейчас исповедует максимально оборонительный баскетбол и точно попробует перекрыть кислород уставшему Джейлену Брансону. В то же время сам «Нью-Йорк» под руководством Майка Брауна тоже делает ставку на защиту, поэтому мы ожидаем настоящую борьбу с большим количеством фолов и низкой реализацией бросков.
Наш прогноз - тотал меньше 219.5 очков за 1.75
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Ставка ИТ «Нью-Йорка» меньше 113.5 очков
Только в одном из пяти последних матчей клуб набирал более 113 очков за игру
Ставка ИТ «Атланты» меньше 107.5 очков
Только в одном из пяти последних очных матчей клуб набирал более 107 очков за игру
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