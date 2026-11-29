Портленд – Нью-Орлеан: прогноз (кф. 1.80) и ставки на матч НБА
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Фаворит по модели (88.8%), справедливый кф 1.13. Победная серия — Портленд Трэйл Блэйзерс: 3 побед подряд
Анализ команд
«Блэйзерс» продолжают феерить на старте сезона и уверенно держатся в группе лидеров Запада. Команда выдала победную серию из четырех матчей подряд и не готова на этом останавливаться.
Накануне подопечные Майка Нори устроили настоящий разгром, ведь на домашнем паркете, не оставили шансов «Голден Стэйт» (116:94). Даже несмотря на отсутствие Дэмиана Лилларда, Джа Моранта и Шейдона Шарпа, атака хозяев сработала на максимум. В прошлой встрече Дени Авдия был одним из лучших на паркете и в итоге набрал 26 очков. «Портленд» имел достаточно времени на отдых, играет в быстрый и агрессивный баскетбол и на собственном паркете выглядит настоящим хозяином положения.
У «Пеликанс» продолжается затяжная черная полоса, в результате чего команда Джамала Мозли застряла на дне Западной конференции и очень редко может позволить себе отпраздновать победу. В прошлой встрече «пеликаны» провели изнурительный выездной поединок в Лос-Анджелесе против «Клипперс», где смогли минимально разобраться с соперником (105:104).
Конечно, нужно отдать должное игрокам за их желание бороться, но проблемы никуда не делись. Коллектив ужасно действует в защите, особенно это заметно в выездных поединках, где «Нью-Орлеан» пропускает в среднем более 130 очков. Даже несмотря на возвращение Зайона Уильямсона и старания Трея Мерфи, возникает немало потерь. На очереди поединок против «Портленда».
Прогноз и ставки
Нас ждет противостояние команд с абсолютно разных полюсов турнирной таблицы. «Портленд» на победном кураже, и на родной арене готов разрывать ослабленную оборону «Пеликанс». Даже если Дэмиан Лиллард снова получит паузу, за атаку есть кому отвечать. Дени Авдия, Скут Хендерсон и Джру Холидей в строю, так что обороне «Нью-Орлеана» будет непросто. Мы считаем, что домашний паркет и агрессивный темп позволят хозяевам забрать пятую победу подряд.
Наш прогноз - победа «Портленда» с учетом форы (-9.5) очков за 1.80
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Ставка ИТ «Портленда» больше 117.5 очков
В четырех из пяти последних матчей клуб набирал более 117 очков за игру
Ставка ИТ «Нью-Орлеана» меньше 111.5 очков
Только в двух из пяти последних матчей клуб набирал более 111 очков за игру
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