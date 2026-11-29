«Блэйзерс» продолжают феерить на старте сезона и уверенно держатся в группе лидеров Запада. Команда выдала победную серию из четырех матчей подряд и не готова на этом останавливаться.

Накануне подопечные Майка Нори устроили настоящий разгром, ведь на домашнем паркете, не оставили шансов «Голден Стэйт» (116:94). Даже несмотря на отсутствие Дэмиана Лилларда, Джа Моранта и Шейдона Шарпа, атака хозяев сработала на максимум. В прошлой встрече Дени Авдия был одним из лучших на паркете и в итоге набрал 26 очков. «Портленд» имел достаточно времени на отдых, играет в быстрый и агрессивный баскетбол и на собственном паркете выглядит настоящим хозяином положения.