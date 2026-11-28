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Условия сделки и статус переговоров

Московский ЦСКА согласовал переход нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Кевина Вивероса. По словам журналиста Германа Гарсии Гровы, базовый размер трансфера составит 20 млн долларов, к которым добавятся 7 млн долларов бонусных выплат. С армейцами игрок заключит четырехлетний контракт.

На данном этапе сторонам остается согласовать размер заработной платы футболиста. Переход будет оформлен официально после того, как по этому пункту будет достигнута договоренность.

Статистика и мотивация перехода

В 2026 году 26-летний колумбиец провел 32 матча в бразильской Серии А, на его счету 21 гол. Ранее «Атлетико Паранаэнсе» запрашивал за футболиста сопоставимую сумму, причем в сделку могли включить других игроков.

Сначала Виверос не стремился к переезду в Россию, однако ЦСКА сумел убедить нападающего, предложив ему долгосрочный проект и улучшенные финансовые условия. Ожидается, что после подписания документов футболист присоединится к команде на зимних сборах.