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Критика стиля игры армейцев

Выступления московского ЦСКА в первой половине сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги оценил российский специалист Заур Тедеев. По его мнению, команда играет нестабильно: качественные матчи чередуются со встречами, в которых ей не хватает амбиций. Тедеев также отметил, что частая игра от обороны не соответствует традиционному стилю и духу армейского клуба.

Работа тренерского штаба и турнирное положение

Игровые решения Тедеев критиковал, однако работу нынешнего руководства ЦСКА назвал эффективной. Тренерский штаб, по его словам, проделывает большой объем работы, а задуманные тактические схемы находят применение на поле. Вместе с тем эксперт усомнился в том, что нынешняя форма позволит команде всерьез бороться за чемпионский титул. После первых 15 туров сезона ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.