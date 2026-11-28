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Игру «Ростова» под руководством Дмитрия Кириченко прокомментировал Заур Тедеев, ранее возглавлявший «Акрон». Вклад нового главного тренера в успехи команды он отметил, а также выразил поддержку клубу, где проработал более четырех лет.

Отношения Тедеева к «Ростову»

Бывший тренер отметил, что по-прежнему следит за ростовским клубом и болеет за него, а команду относит к числу любимых. Тедеев признался, что после отставки предыдущего специалиста всерьез рассматривал возвращение в «Ростов» и называет этот клуб своей «родней».

Оценка тренерского штаба

Тедеев отметил текущий тренерский штаб и напомнил, что ранее работал вместе с Дмитрием Рогочем. Главным человеком в нынешнем «Ростове» он назвал Дмитрия Кириченко, которого считает «душой и сердцем» команды. По словам Тедеева, работа тренерского коллектива радует болельщиков, и эту радость он искренне разделяет.