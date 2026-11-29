Теннис • Вчера в 16:42

Российская теннисистка Диана Шнайдер занимает 11-е место в мировом рейтинге и стала серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Свой единственный выход на корт на Итоговом чемпионате WTA 2026 года она прокомментировала. На турнир Шнайдер попала в статусе запасной и провела встречу с соотечественницей Миррой Андреевой.

Отсутствие сожалений о сопернице

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым Шнайдер ответила на вопрос о том, не испытала ли она сожаления, что её единственным матчем на турнире стала игра именно с Андреевой. Теннисистка отметила, что до последнего момента не знала, удастся ли ей выйти на площадку, однако никаких негативных эмоций по поводу состава соперницы не возникло.

Шнайдер заявила, что не смогла выйти из группы, поэтому конкретный соперник в последнем матче уже не имел турнирного значения. При этом теннисистка считает, что ей повезло сыграть с Миррой, ставшей победительницей турнира, а не с другой спортсменкой.