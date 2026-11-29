Факел – Спартак: прогноз на матч Премьер-Лиги
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
«Факел» под руководством Хасанби Биджиева провел два матча в Премьер-Лиге. В первой игре было поражение от московского «Динамо» (1:2) на своем поле, а затем удалось обыграть на выезде «Акрон» со счетом 2:0. С «бело-голубыми» воронежцы были близки к тому, чтобы взять одно очко, но пропустили решающий гол на 91-й минуте, когда обе команды играли вдесятером. С тольяттинцами «огнеопасные» воспользовались тем, что соперник 20-й минуты играл в меньшинстве. С девятью очками «Факел» по-прежнему занимает последнее место в таблице, но всего на три очка отстает от зоны стыковых матчей. Отметим, что воронежцы отличаются своей неуступчивостью и в восьми последних матчах с учетом всех турниров никому не уступали с разницей более чем в один мяч.
Дисквалификации и травмы
Кокшаров и Альшин не сыграют из-за травм, под вопросом выход на поле Бардачева и Магкеева.
Интересные тренды для ставок
- В трех из пяти последних матчей «Факела» в первом тайме фиксировалась ничья
- Игроки «Факела» фолили чаще, чем соперники, в восьми из десяти предыдущих матчей
Ориентировочный состав: Фролкин – Тодорович, Габараев, Сампайо, Юрганов, Эль-Мхассани – Якимов, Нетфуллин, Магомедов – Турищев, Пуси.
Текущая форма
«Спартак» в минувшем туре потерял очки на выезде в игре с махачкалинским «Динамо» (1:1), когда позволил сопернику сравнять счет в самой концовке. В условиях жесткой конкуренции в тройке сильнейших второй раз подряд терять очки нет права. Однако сделать это будет не так просто, явно сейчас у подопечных Карседо есть проблемы в матчах против соперников, которые полагаются на насыщенную оборону. На прошедшей неделе был неудачный выезд в Кубке к «Оренбургу» с поражением 0:1, хотя в той встрече был не полностью резервный состав. Не хватает разнообразия в атаке, много прямолинейных решений. Плюс, есть проблемы именно в выездных матчах: за восемь предыдущих гостевых встреч с учетом всех турниров «Спартак» одержал только две победы.
Дисквалификации и травмы
В лазарете находятся Дмитриев и Зорин. Выход на поле Барко под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- В гостях с учетом всех турниров «Спартак» одержал только две победы в восьми последних матчах
- В пяти предыдущих матчах игроки «Спартака» попадали в офсайды чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Максименко – Зобнин, Ву, Бабич, Парада – Умяров, Литвинов – Солари, Жедсон, Маркиньос – Угальде.
Прогноз и ставки
«Факел» под руководством Хасанби Биджиева провел два неплохих матча, едва не отобрал очки у московского «Динамо», обыграл «Акрон». Воронежцы делают ставку на плотную борьбу в центре поля, насыщенную линию обороны. Как раз с такими соперниками у «Спартака» часто возникают проблемы, что было заметно по двум предыдущим матчам против махачкалинского «Динамо» в РПЛ и «Оренбурга» в Кубке. Москвичам тяжело взламывать плотные оборонительные построения, не хватает скорости в развитии атак. Плюс ко всему, «красно-белые» не лучшим образом выступают на выезде, в восьми последних гостевых матчах с учетом всех турниров одержали только две победы. Считаем, что воронежцы могут преподнести сюрприз и отобрать очки у фаворита.
Наш прогноз – победа «Факела» с азиатской форой (+1) за коэффициент 1.97
Ставка на тотал
Воронежцы не имеют возможности сыграть в открытый атакующий футбол с заметно превосходящим в классе соперником, явно сделают ставку сегодня на оборону. У «Спартака» заметны проблемы в атаке, в двух предыдущих матчах с махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» забили только один гол. Не ждем в предстоящей встрече более двух мячей.
Вторая ставка – тотал меньше 2.5 голов с коэффициентом 1.90
Ставка на угловые
«Спартак» часто долго не может вскрыть насыщенную оборону противников, много времени проводит у чужих ворот в атаках. Это приводит к приличному количеству угловых. В пяти из семи предыдущих матчей «красно-белых» фиксировалось больше 10 корнеров, чего ждем в этот раз в Воронеже.
Прогноз – тотал угловых больше 10.5 с коэффициентом 2.40
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Прогнозы экспертов
«Факел» и «Спартак» встретятся в заключительном матче 16 тура РПЛ. Разница в классе между оппонентами очевидна – жду победы москвичей.
Сейчас в таблице Премьер-лиги конкуренты располагаются на разных полюсах. «Спартак» идет очень высоко, перед зимним перерывом все еще непосредственно близко к лидерам располагается, отстает от них на несколько очков. Сама команда Карседо занимает третью позицию, опережает ближайших преследователей на три и четыре очка.
У «Факела» все намного хуже сейчас складывается. С девятью очками клуб идет на последней строчке в таблице. И уже даже от ближайших оппонентов выше воронежцы отстают на определенное количество баллов – на три и пять. А от спасительных позиций «огнеопасные» отстают на восемь и более очков.
Впрочем, команда Биджиева хотя бы иногда начала выигрывать, так, в пяти турах клуб обыграл «Крылья Советов» (2:1) и «Акрон» (2:0), еще в Кубке России «Ахмат» одолел, пусть и в серии пенальти – 3:1. В остальных матчах воронежцы уступали, но оппоненты часто было сложными, дважды вот с «Динамо» Москва выпало сыграть в разных турнирах – 1:2 в РПЛ и в Кубке России.
Само собой, «Спартак» намного лучше выступает. Да, пара неудач в пассиве команды есть за последний месяц – 0:2 от ЦСКА и 1:1 с «Динамо» Махачкала. Почти во всех остальных встречах «красно-белые» выигрывали. Правда, несколько дней назад коллектив в Кубке России с «Оренбургом» не справился – 0:1 уступил, пусть и эта неудача на турнирное положение москвичей не повлияла.
«Факел» уже не настолько плохо выглядит, время от времени побеждает. Но сейчас соперник слишком сложный – «Спартак» должен набирать три очка, он все еще не теряет надежд на борьбу за чемпионство.
Ставлю на победу «Спартака» с форой (-1) мяч с котировкой 1.70
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Тренды
Ставка 1-й тайм: ничья
В трех из пяти последних матчей «Факела» в первом тайме фиксировалась ничья
Ставка Тотал желтых карточек больше 3.5
В 12 из 13 предыдущих матчей «Спартака» такая ставка сыграла
Ставка Точный счет 1:1
В двух из четырех последних матчей на выезде в Премьер-Лиге «Спартак» сыграл вничью
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