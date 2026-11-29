«Факел» и «Спартак» встретятся в заключительном матче 16 тура РПЛ. Разница в классе между оппонентами очевидна – жду победы москвичей.

Сейчас в таблице Премьер-лиги конкуренты располагаются на разных полюсах. «Спартак» идет очень высоко, перед зимним перерывом все еще непосредственно близко к лидерам располагается, отстает от них на несколько очков. Сама команда Карседо занимает третью позицию, опережает ближайших преследователей на три и четыре очка.

У «Факела» все намного хуже сейчас складывается. С девятью очками клуб идет на последней строчке в таблице. И уже даже от ближайших оппонентов выше воронежцы отстают на определенное количество баллов – на три и пять. А от спасительных позиций «огнеопасные» отстают на восемь и более очков.

Впрочем, команда Биджиева хотя бы иногда начала выигрывать, так, в пяти турах клуб обыграл «Крылья Советов» (2:1) и «Акрон» (2:0), еще в Кубке России «Ахмат» одолел, пусть и в серии пенальти – 3:1. В остальных матчах воронежцы уступали, но оппоненты часто было сложными, дважды вот с «Динамо» Москва выпало сыграть в разных турнирах – 1:2 в РПЛ и в Кубке России.

Само собой, «Спартак» намного лучше выступает. Да, пара неудач в пассиве команды есть за последний месяц – 0:2 от ЦСКА и 1:1 с «Динамо» Махачкала. Почти во всех остальных встречах «красно-белые» выигрывали. Правда, несколько дней назад коллектив в Кубке России с «Оренбургом» не справился – 0:1 уступил, пусть и эта неудача на турнирное положение москвичей не повлияла.

«Факел» уже не настолько плохо выглядит, время от времени побеждает. Но сейчас соперник слишком сложный – «Спартак» должен набирать три очка, он все еще не теряет надежд на борьбу за чемпионство.

Ставлю на победу «Спартака» с форой (-1) мяч с котировкой 1.70