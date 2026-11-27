Матч окончен. Вестерло 0, РААЛ Ла-Лувьер 2.
Второй тайм окончен. Вестерло 0, РААЛ Ла-Лувьер 2.
96'Элиас Филет (РААЛ Ла Лувьер) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
96'Foul by Amando Lapage (Westerlo).
95'Фолит Маме Уэйд (РААЛ Ла Лувьер).
95'Догучан Хасполат (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
94'Замена у команды РААЛ Ла Лувьер: на поле выходит Квентин Бенэ, игру покидает Мустафа Иса.
92'Attempt saved. Nikola Storm (Westerlo) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal by Marcos Peano (RAAL La Louvière). Assisted by Amando Lapage.
92'Резервный арбитр компенсировал 6 минут.
89'Замена, Вестерло. На поле выходит Науфаль Бохамди-Камони, игру покидает Сюнсукэ Сайто.
89'Фолит Элиас Филет (РААЛ Ла Лувьер).
89'Амандо Лапаж (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
88'Удар мимо. Догучан Хасполат (Вестерло) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел выше ворот. Удар со штрафного.
86'Жёлтая карточка: предупреждение получает Йлан Оку (РААЛ Ла Лувьер) за грубый фол.
86'Фолит Йлан Оку (РААЛ Ла Лувьер).
86'Амандо Лапаж (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
85'Фолит Мустафа Иса (РААЛ Ла Лувьер).
85'Лукас Мбамба-Муанда (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
80'Решение VAR: Гол не засчитан. Вестерло 0-2 РААЛ Ла-Лувьер.
80'Гол отменён по VAR: Лукас Мбамба-Муанда (Вестерло) забивает, но гол не засчитан после проверки VAR.
80'Офсайд, Вестерло. Норман Бассетт зафиксирован в положении «вне игры».
80'Удар мимо. Амандо Лапаж (Вестерло) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел в левый угол. Передал Догучан Хасполат после углового.
79'Угловой подаст Вестерло. Мяч ушёл за лицевую от Джибриля Ламего.
78'Замена, Вестерло. На поле выходит Томас Ван ден Кейбус, игру покидает Сисса Сандра.
78'Замена у команды РААЛ Ла Лувьер: на поле выходит Маме Уэйд, игру покидает Жомбора Грубер.
78'Замена, Вестерло. На поле выходит Фабио Ферраро, игру покидает Лассе Флю.
78'Замена, Вестерло. На поле выходит Эммануэль Цимба, игру покидает Иса Сакамото.
75'Гол! Вестерло 0, РААЛ Ла-Лувьер 2. Мустафа Иса (РААЛ Ла-Лувьер) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч влетает в верхний левый угол. Передал Элиас Филет после быстрой атаки.
71'Фолит Сисса Сандра (Вестерло).
71'Мустафа Иса (РААЛ Ла Лувьер) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
69'Элиас Филет (РААЛ Ла Лувьер) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
69'Фолит Амандо Лапаж (Вестерло).
66'Замена у команды РААЛ Ла Лувьер: на поле выходит Элиас Филет, игру покидает Леандро Руссо.
64'Угловой подаст Вестерло. Мяч ушёл за лицевую от Шакила Делоса.
63'Фолит Исмаила Кулибали (РААЛ Ла Лувьер).
63'Седзи Кимура (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
63'Угловой подаст РААЛ Ла Лувьер. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Никола Шторм).
62'Жёлтая карточка Лукасу Мбамба-Муанда (Вестерло) за грубый фол.
62'Жомбора Грубер (РААЛ Ла Лувьер) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
62'Фолит Лукас Мбамба-Муанда (Вестерло).
60'Офсайд, Вестерло. Иса Сакамото зафиксирован в положении «вне игры».
59'Удар мимо. Норман Бассетт (Вестерло) пробил головой из центра штрафной площади, мяч улетел в правый угол. Передал Сюнсукэ Сайто.
58'Жёлтая карточка: предупреждение получает Жомбора Грубер (РААЛ Ла Лувьер) за грубый фол.
58'Фолит Жомбора Грубер (РААЛ Ла Лувьер).
58'Лукас Мбамба-Муанда (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
57'Шакилу Делос (РААЛ Ла Лувьер) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
57'Фолит Лукас Мбамба-Муанда (Вестерло).
57'Замена, Вестерло. На поле выходит Никола Шторм, игру покидает Кэмерон Конгрев.
56'Неточный удар. Нолан Жийо (РААЛ Ла Лувьер) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Мустафа Иса.
55'Удар мимо. Догучан Хасполат (Вестерло) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел высоко и вправо. Удар выполнен со штрафного.
55'Фолит Жомбора Грубер (РААЛ Ла Лувьер).
55'Сисса Сандра (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
50'Фолит Леандро Руссо (РААЛ Ла Лувьер).
50'Амандо Лапаж (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Гол! Вестерло 0, РААЛ Ла-Лувьер 1. Мустафа Иса (РААЛ Ла-Лувьер) пробил головой из центра штрафной, мяч влетает в верхний левый угол. Передал Зомбор Грубер.
48'Угловой подаст РААЛ Ла Лувьер. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Сиссе Сандра).
47'Удар заблокирован. Жомбора Грубер (РААЛ Ла Лувьер) пробил правой ногой с правого угла вратарской — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Шакилу Делос навесом в штрафную.
47'Удар отражён. Зомбор Грубер (РААЛ Ла-Лувьер) пробил левой ногой из центра штрафной, вратарь Андреас Юнгдал (Вестерло) отбивает мяч в центр ворот.
47'Удар заблокирован. Нолан Жийо (РААЛ Ла Лувьер) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч.
46'Второй тайм начался. Счёт: Вестерло 0, РААЛ Ла-Лувьер 0.
Первый тайм окончен. Вестерло 0, РААЛ Ла-Лувьер 0.
47'Угловой подаст Вестерло. Мяч ушёл за лицевую от Иллана Оку.
46'Удар заблокирован. Кэмерон Конгрев (Вестерло) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Сиссы Сандры.
46'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
44'Мариус Куркуль (РААЛ Ла Лувьер) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
44'Фолит Сиссе Сандра (Вестерло).
41'Неточный удар. Мустафа Иса (РААЛ Ла Лувьер) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Леандро Руссо в быстрой контратаке.
36'Угловой подаст Вестерло. Мяч ушёл за лицевую от Шакила Делоса.
36'Мимо ворот. Норман Бассетт (Вестерло) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел в левый угол. Передал Кэмерон Конгрев.
34'Фолит Жомбора Грубер (РААЛ Ла Лувьер).
34'Лукас Мбамба-Муанда (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
32'Удар заблокирован. Исмаила Кулибали (РААЛ Ла Лувьер) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.
31'Исмаила Кулибали (РААЛ Ла Лувьер) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
31'Фолит Кэмерон Конгрев (Вестерло).
30'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
30'Пауза в матче (Вестерло).
29'Неточный удар. Нолан Жийо (РААЛ Ла Лувьер) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Исмаила Кулибали после розыгрыша углового.
28'Угловой подаст РААЛ Ла Лувьер. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Андреас Юнгдал).
27'Игра рукой — правила нарушает Леандро Руссо (РААЛ Ла Лувьер).
26'Удар отражён. Кэмерон Конгрев (Вестерло) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, Маркос Пейно (РААЛ Ла-Лувьер) парирует мяч в центре ворот.
26'Угловой подаст Вестерло. Мяч ушёл за лицевую от Зомбора Грбера.
26'Мимо ворот. Шунсуке Саито (Вестерло) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел в левый от ворот после углового.
25'Угловой подаст Вестерло. Мяч ушёл за лицевую от Шакила Делоса.
24'Угловой подаст РААЛ Ла Лувьер. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Амандо Лапаж).
23'Неточный удар. Исмаила Кулибали (РААЛ Ла Лувьер) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот.
22'Маркос Пейно (РААЛ Лувен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
22'Фолит Лукас Мбамба-Муанда (Вестерло).
22'Удар мимо. Амандо Лапаж (Вестерло) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел в левый угол. Передал Догучан Хасполат после углового.
21'Угловой подаст Вестерло. Мяч ушёл за лицевую от Джибриля Ламего.
21'Фолит Шакилу Делос (РААЛ Ла Лувьер).
21'Догучан Хасполат (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
19'Угловой подаст Вестерло. Мяч ушёл за лицевую от Маркоса Пеоно.
19'Удар отражён. Сюнсукэ Саито (Вестерло) пробил правой ногой из центра штрафной, Маркос Пейно (РААЛ Лувен) парирует мяч в нижний правый угол. Передачу сделал Догучан Хасполат.
14'Исмаила Кулибали (РААЛ Ла Лувьер) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
14'Фолит Сэйдж Кимура (Вестерло).
13'Фолит Исмаила Кулибали (РААЛ Ла Лувьер).
13'Лассе Фло (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
13'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
11'Пауза в матче из-за травмы Маркоса Пео (РААЛ Ля-Лувьер).
10'Офсайд у Вестерло. Норман Бассетт зафиксирован в положении «вне игры».
09'Угловой подаст Вестерло. Мяч ушёл за лицевую от Шакиля Делоса.
07'Неточный удар. Мустафа Иса (РААЛ Ла Лувьер) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Мариус Куркуль после розыгрыша углового.
07'Неточный удар. Мариус Куркуль (РААЛ Ла Лувьер) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после подачи углового — мяч проходит левее створа ворот.
07'Угловой подаст РААЛ Ла Лувьер. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Догуджан Хасполат).
05'Фолит Шакилу Делос (РААЛ Ла Лувьер).
05'Лукас Мбамба-Муанда (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
03'Фолит Мехди Боукамир (РААЛ Ла Лувьер).
03'Сюнсуке Саито (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
03'Норман Бассетт (Вестерло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
03'Фолит Исмаила Кулибали (РААЛ Ла Лувьер).
02'Удар заблокирован. Жомбора Грубер (РААЛ Ла Лувьер) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Леандро Руссо.
01'Неточный удар. Шакилу Делос (РААЛ Ла Лувьер) пробил левой ногой с острого угла справа — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Леандро Руссо.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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