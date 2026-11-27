Текущая форма

«Вестерло» никак не находит стабильности, и это бьет по турнирному положению. В Жюпилер Про Лиге команда идет лишь на 10-м месте из 16. Историческая планка клуба – шестое место в чемпионате. Нынешний сезон сложился тяжело, поскольку каждое очко дается с большим трудом.

В последнем матче «Вестерло» уступил «Серкль Брюгге» с минимальным счетом 0:1, и разговоров о проблемах в обороне стало еще больше. Команда забивает охотно, и разгром «Антверпена» (5:1) вместе с победой над «Патро Маасмехелен» (2:0) это подтверждают, однако без осечек не обходится. Поражение от «Роял Шарлеруа» (1:5) и ничья 4:4 с «Васланд-Беверен» показывают, что тренеру Иссаму Шараи прежде всего нужно навести порядок у своих ворот.

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