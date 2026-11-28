Матч окончен! Итоговый счёт — Миллуолл 0:1 Бернли.
Второй тайм завершён. Счёт — Миллуолл 0:1 Бернли.
93'Угловой подаст Бернли. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Дженсон Меткалф).
93'Фолит Джош Коберн (Миллуолл).
93'Джош Каллен (Бернли) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
90'Неточный удар. Джош Лорен (Бернли) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит рядом с правой «девяткой». Передачу выполнил Ларги Рамазани в быстрой контратаке.
88'Удар заблокирован. Дженсон Меткалф (Миллуолл) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джейк Купер.
88'Неточный удар. Джош Коберн (Миллуолл) пробил головой с правого угла вратарской — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Камиль Негли навесом с углового.
87'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Анел Ахмедходжич).
87'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джош Лорен).
86'Неточный удар. Ларги Рамазани (Бернли) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Джош Лорен.
84'Неточный удар. Ларги Рамазани (Бернли) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот.
84'Удар отражён. Джейдон Банель (Бернли) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Лукаш Йенсен (Миллуолл) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Кайл Уокер.
82'Офсайд у команды Миллуолл: Тайрик Арконте оказался в положении «вне игры».
81'Замена у команды Бернли: на поле выходит Башир Хамфрис, игру покидает Андреас Хунтонджи.
81'Жёлтая карточка: предупреждение получает Тайрик Арконте (Миллуолл).
80'Тайрик Арконт (Миллуолл) падает, но судья считает это симуляцией.
80'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кайл Уокер).
77'Фолит Дженсон Меткалф (Миллуолл).
77'Джош Каллен (Бернли) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
77'Замена у команды Миллуолл: на поле выходит Тайрик Арконте, игру покидает Люк Кандл.
77'Замена у команды Миллуолл: на поле выходит Дженсон Меткалф, игру покидает Даниэль Келли.
76'Офсайд у команды Бернли: Лукас Пиреш оказался в положении «вне игры».
75'Фолит Даниэль Келли (Миллуолл).
75'Джош Лорен (Бернли) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
75'Замена у команды Бернли: на поле выходит Уго Рагубер, игру покидает Рео Хатате.
74'Неточный удар. Джейк Купер (Миллуолл) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот.
73'Неточный удар. Джош Коберн (Миллуолл) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит чуть выше перекладины. Передачу выполнил Марк Сайкс навесом в штрафную.
71'Неточный удар. Марк Сайкс (Миллуолл) пробил головой с правого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Камиль Негли навесом с углового.
71'Офсайд у команды Миллуолл: Ромен Эссе оказался в положении «вне игры».
70'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рео Хатате).
68'Замена у команды Миллуолл: на поле выходит Ромен Эссе, игру покидает Кирелл Лисби.
67'Калеб Тейлор (Миллуолл) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Фолит Джейдон Банель (Бернли).
67'Жёлтая карточка: предупреждение получает Ларги Рамазани (Бернли).
65'Офсайд у команды Миллуолл: Джош Коберн оказался в положении «вне игры».
64'Жёлтая карточка: предупреждение получает Лукас Пиреш (Бернли).
63'Фолит Даниэль Келли (Миллуолл).
63'Джош Каллен (Бернли) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
62'Офсайд у команды Миллуолл: Кирелл Лисби оказался в положении «вне игры».
61'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Анел Ахмедходжич).
61'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Анел Ахмедходжич).
60'Замена у команды Миллуолл: на поле выходит Джош Коберн, игру покидает Линдон Дайкс.
59'Гол! Миллуолл 0:1 Бернли. Джейдон Банель (Бернли) пробил левой ногой с левого края штрафной и отправляет мяч под перекладину по центру ворот. Голевая передача — Рео Хатате.
58'Фолит Линдон Дайкс (Миллуолл).
58'Анел Ахмедходжич (Бернли) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
57'Неточный удар. Даниэль Келли (Миллуолл) пробил левой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Камиль Негли.
56'Удар отражён. Люк Кандл (Миллуолл) пробил правой ногой с близкого расстояния — вратарь Макс Вайс (Бернли) парирует мяч по центру ворот.
56'Удар отражён. Кирелл Лисби (Миллуолл) пробил левой ногой из центра штрафной — вратарь Макс Вайс (Бернли) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Калеб Тейлор скидкой головой.
55'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рео Хатате).
52'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
52'Пауза в матче (Бернли).
50'Жёлтая карточка: предупреждение получает Марк Сайкс (Миллуолл).
50'Фолит Линдон Дайкс (Миллуолл).
50'Яльмар Экдаль (Бернли) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Удар заблокирован. Камиль Негли (Миллуолл) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Даниэль Келли.
47'Жёлтая карточка: предупреждение получает Джош Каллен (Бернли) за грубый фол.
47'Линдон Дайкс (Миллуолл) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
47'Фолит Джош Каллен (Бернли).
46'Начался второй тайм. Счёт — Миллуолл 0:0 Бернли.
46'Замена у команды Миллуолл: на поле выходит Дерек Мазу-Сако, игру покидает Каспер Де Норре.
46'Замена у команды Бернли: на поле выходит Джейдон Банель, игру покидает Зеки Амдуни.
Первый тайм завершён. Счёт — Миллуолл 0:0 Бернли.
45'Резервный арбитр показал, что компенсированного времени не добавлено.
43'Фолит Марк Сайкс (Миллуолл).
43'Ларги Рамазани (Бернли) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
42'Угловой подаст Бернли. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лукаш Йенсен).
42'Удар отражён. Ларги Рамазани (Бернли) пробил левой ногой с острого угла слева — вратарь Лукаш Йенсен (Миллуолл) парирует мяч в верхнем левом углу ворот. Передачу выполнил Лукас Пиреш.
37'Неточный удар. Люк Кандл (Миллуолл) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Зак Стердж.
35'Каспер Де Норре (Миллуолл) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Фолит Ларги Рамазани (Бернли).
34'Удар заблокирован. Калеб Тейлор (Миллуолл) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
34'Удар заблокирован. Даниэль Келли (Миллуолл) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
33'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кайл Уокер).
30'Офсайд у команды Миллуолл: Кирелл Лисби оказался в положении «вне игры».
30'Удар отражён. Андреас Хунтонджи (Бернли) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Лукаш Йенсен (Миллуолл) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Джош Лорен.
30'Фолит Каспер Де Норре (Миллуолл).
30'Джош Каллен (Бернли) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
28'Неточный удар. Джейк Купер (Миллуолл) пробил головой с левого угла вратарской — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Камиль Негли навесом с углового.
28'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Анел Ахмедходжич).
28'Удар отражён. Линдон Дайкс (Миллуолл) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Макс Вайс (Бернли) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Даниэль Келли.
26'Угловой подаст Бернли. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Люк Кандл).
26'Угловой подаст Бернли. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Калеб Тейлор).
26'Удар заблокирован. Зеки Амдуни (Бернли) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Андреас Хунтонджи.
25'Удар отражён. Ларги Рамазани (Бернли) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Лукаш Йенсен (Миллуолл) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Лукас Пиреш.
21'Офсайд у команды Миллуолл: Джейк Купер оказался в положении «вне игры».
21'Зак Стердж (Миллуолл) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
21'Фолит Ларги Рамазани (Бернли).
19'Угловой подаст Бернли. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Камиль Негли).
18'Угловой подаст Бернли. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Лукаш Йенсен).
18'Удар отражён. Андреас Хунтонджи (Бернли) пробил левой ногой с левого края штрафной — вратарь Лукаш Йенсен (Миллуолл) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Джош Лорен.
15'Неточный удар. Линдон Дайкс (Миллуолл) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот.
14'Офсайд у команды Миллуолл: Кирелл Лисби оказался в положении «вне игры».
12'Удар отражён. Камиль Негли (Миллуолл) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Макс Вайс (Бернли) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Марк Сайкс.
12'Удар заблокирован. Даниэль Келли (Миллуолл) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Зак Стердж.
09'Офсайд у команды Миллуолл: Кирелл Лисби оказался в положении «вне игры».
08'Угловой подаст Миллуолл. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джош Лорен).
08'Удар заблокирован. Даниэль Келли (Миллуолл) пробил левой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Камиль Негли.
05'Фолит Ларги Рамазани (Бернли).
05'Зак Стердж (Миллуолл) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
04'Фолит Джош Каллен (Бернли).
04'Даниэль Келли (Миллуолл) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
03'Офсайд у команды Миллуолл: Линдон Дайкс оказался в положении «вне игры».
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
Комментарии