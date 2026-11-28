Текущая форма

«Миллуолл» проводит сезон в Чемпионшипе неровно, хотя идет на 3-м месте из 24 команд. Высокая позиция в таблице плохо вяжется с тем, что сейчас происходит с командой Алекса Нила. В последних пяти встречах она уступила четыре раза, причем атака никак не может нащупать игру у чужих ворот.

Больнее всего на этом отрезке пришлось в двух матчах. «Вест Бромвич Альбион» (0:3) и «Бирмингем Сити» (0:3) отправили в сетку по три мяча, так что в сумме набежало шесть голов кряду. В последней встрече со «Сток Сити» «канарейки» лишь сократили отставание благодаря голу Марка Сайкса на 21-й минуте, но счет 1:2 снова показал, как много проблем в обороне. Единственным светлым пятном осталась уверенная победа над «Дерби Каунти» (4:1), хотя сейчас она выглядит далекой историей.

Интересные факты для ставок