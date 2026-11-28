Текущая форма

Сезон 2025/26 «Урал» проводит в Первой лиге и держится третьим в турнирной таблице. Отрезок выдался для команды прорывным. Она не просто цепляется за зону плей-офф, а всерьез спорит за лидерство, причем ее линия в чемпионате — одна из самых ровных.

В последних шести встречах коллектив под руководством тренера Сергея Юрана одержал четыре победы, забив 11 мячей и пропустив лишь четыре. Ярким примером такой игры стали уверенные разгромы «Уфы», «Волги» и «Сочи» со счетом 2:0, хотя и единственное поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) показало, что соперники не отступают. В самом недавнем матче с тульским «Арсеналом» гости смогли отыграться благодаря голу Лео Кордейро на 54-й минуте, принеся ничью 1:1. Капитан Хорен Байрамян продолжает вести команду вперед, сохраняя баланс между атакой и контролем игры.

Дисквалификации и травмы

С капитанской повязкой команду выводит Хорен Байрамян.

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