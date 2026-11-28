Урал — Шинник: прогноз на матч ФНЛ
В рамках ФНЛ 28 ноября 2026 года «Урал» сыграет с «Шинником». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы подобрать наиболее интересные варианты для этой встречи.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон 2025/26 «Урал» проводит в Первой лиге и держится третьим в турнирной таблице. Отрезок выдался для команды прорывным. Она не просто цепляется за зону плей-офф, а всерьез спорит за лидерство, причем ее линия в чемпионате — одна из самых ровных.
В последних шести встречах коллектив под руководством тренера Сергея Юрана одержал четыре победы, забив 11 мячей и пропустив лишь четыре. Ярким примером такой игры стали уверенные разгромы «Уфы», «Волги» и «Сочи» со счетом 2:0, хотя и единственное поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) показало, что соперники не отступают. В самом недавнем матче с тульским «Арсеналом» гости смогли отыграться благодаря голу Лео Кордейро на 54-й минуте, принеся ничью 1:1. Капитан Хорен Байрамян продолжает вести команду вперед, сохраняя баланс между атакой и контролем игры.
Дисквалификации и травмы
С капитанской повязкой команду выводит Хорен Байрамян.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Урал» в среднем пропускает 0.7 гола за игру.
- Третье место в Первой лиге России по итогам сезона 2025/26.
- Ориентировочный состав: Александр Селихов, Сильвие Бегич, Александр Коротков, Евгений Харин, Лео Кордейро, Мартин Секулич, Итало, Фаниль Сунгатулин.
Текущая форма
В нынешнем сезоне ФНЛ «Шинник» держится за середину таблицы и идет лишь на 8-м месте. Устойчивой тактики ярославская команда не может найти уже шесть туров подряд, причем забитые и пропущенные мячи у нее разделились поровну – по 6 голов в каждую сторону.
Переломить ход событий в последней встрече с «Нефтехимиком» получилось только частично, матч завершился со счетом 1:1. Эдуард Валиахметов открыл счет на 4-й минуте, однако команда тренера Дениса Бояринцева удержать победу не сумела. Теперь многое зависит от капитана Дмитрия Самойлова, которому предстоит стабилизировать игру после череды смен удачи – от уверенной победы над «Уфой» (2:1) до безголевой ничьей с «Сочи».
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Шинник» сохранил ворота на замке в 1 матче из 6.
- Сезон 2025/26 «Шинник» проводит на 8-м месте.
- Ориентировочный состав: Никита Янович, Эдуард Валиахметов, Никита Чистяков, Вадим Карпов, Никита Котин, Артем Голубев, Артур Черный, Иван Шмаков.
Прогноз и ставки
«Урал» уверенно держит курс на верхнюю часть таблицы ФНЛ, занимая третью строчку и демонстрируя одну из самых надежных оборонительных линий в лиге. В последних шести турах команда пропустила всего четыре мяча, а в среднем соперники забивают екатеринбургцам лишь 0,7 гола за игру. «Шинник», напротив, находится в поиске стабильности, занимая восьмое место и показывая ровный, но неубедительный результат: в последних шести матчах ярославцы забили и пропустили по шесть мячей. Учитывая домашний фактор и текущую форму хозяев, которые редко уходят с поля без очков, логично ожидать, что «Урал» сохранит интригу до конца встречи или возьмет верх.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка «Урал» не проиграет
«Урал» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Урал» и в 11 из 20 игр «Шинник».
Ставка Индивидуальный тотал «Урал» больше 0.5
Отметку 0.5 «Урал» пробивал в 14 из 20 последних встреч.
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Данные о составах в данный момент отсутствуют.
Главные тренеры
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии