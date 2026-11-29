Торонто – Денвер: прогноз (кф. 1.72) и ставки на матч НБА
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Анализ команд
«Рэпторс» потихоньку приходят в себя после сложного старта сезона и подходят к следующему поединку на подьеме. В последней встрече подопечные Дарко Раяковича устроили настоящий разгром «Бруклину» на родной арене (124:100). Настоящим героем противостояния стал Скотти Барнс, который набрал 34 очка, а Иммануэль Куикли оформил дабл-дабл.
Конечно, удачные выступления радуют, однако кадровые проблемы канадцев никуда не исчезли - звездный Кавай Леонард и Ар Джей Барретт до сих пор остаются в лазарете, а защитник Джакоб Уолтер в матче против «Нетс» досрочно покинул площадку из-за повреждения и также не поможет команде в ближайшее время. Дома «Торонто» старается действовать первым номером, но против топовых соперников без ключевых исполнителей держать высокую планку крайне сложно.
«Наггетс» стремятся вернуться в зону плей-офф Западной конференции и приехали в Канаду после уверенной победы. В крайнем выездном поединке в Солт-Лейк-Сити подопечные Дэвида Адельмана на классе разобрались с «Ютой» (120:107) и сумели реабилитироваться за недавнюю осечку против «Далласа».
Никола Йокич продолжает штамповать космические цифры уровня MVP, Джамал Мюррей стабильно разрывает защиту соперников, а Аарон Гордон, Кэмерон Джонсон и Демар Дерозан обеспечивают хороший темп. Лазарет практически пуст, так что главный тренер может рассчитывать на ротацию, а игроки подходят к следующей встрече в оптимальной кондиции. «Денвер» нацелен воспользоваться отсутствием ключевых исполнителей «Торонто».
Прогноз и ставки
«Торонто» потратил немало сил на кубковую игру против «Бруклина» и до сих пор вынужден обходиться без Кавая Леонарда и Ар Джея Барретта. Напротив, «Денвер» имел полноценную паузу на восстановление, привез в Канаду оптимальный состав во главе с Николой Йокичем и в гостях чувствует себя максимально уверенно. Мы считаем, что на данный момент «Наггетс» действуют более стабильно и за счет этого смогут разобраться с «Рэпторс» даже на выезде.
Наш прогноз - победа «Денвера» с учетом форы (-2.5) очка за 1.72
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Ставка ИТ «Торонто» меньше 111.5 очков
Только в одном из пяти последних матчей клуб набирал более 111 очков за игру
Ставка ИТ «Денвера» больше 111.5 очков
В трех из пяти последних матчей клуб набирал более 111 очков за игру
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