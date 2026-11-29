«Рэпторс» потихоньку приходят в себя после сложного старта сезона и подходят к следующему поединку на подьеме. В последней встрече подопечные Дарко Раяковича устроили настоящий разгром «Бруклину» на родной арене (124:100). Настоящим героем противостояния стал Скотти Барнс, который набрал 34 очка, а Иммануэль Куикли оформил дабл-дабл.

Конечно, удачные выступления радуют, однако кадровые проблемы канадцев никуда не исчезли - звездный Кавай Леонард и Ар Джей Барретт до сих пор остаются в лазарете, а защитник Джакоб Уолтер в матче против «Нетс» досрочно покинул площадку из-за повреждения и также не поможет команде в ближайшее время. Дома «Торонто» старается действовать первым номером, но против топовых соперников без ключевых исполнителей держать высокую планку крайне сложно.