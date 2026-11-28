Футбол • Вчера в 10:30

Защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев прокомментировал собственный прогресс за год, прошедший с его первого вызова в национальную команду. Как отметил футболист, за это время он заметно улучшил понимание игры и изменил ментальность.

Рост уверенности и конкуренция в лагере

Бевеев, по его словам, стал больше верить в собственные силы. Теперь он уверен, что способен показывать высокий уровень игры в различных стилях, в том числе отличных от тех, что требуются в клубе, и при этом соперничать с лучшими игроками страны. Защитник подчеркнул, что все члены сборной подходят к матчам с максимальной самоотдачей, а на тренировках сохраняется высокая конкуренция, создающая особую атмосферу внутри команды.

Отношение к статусу игрока сборной

Бевеев ранее говорил, что во время исполнения гимна национальной команды его не покидала мысль о невероятности достигнутого уровня. Теперь футболист отметил, что к такому статусу привык, хотя по-прежнему ценит каждое появление в большой команде. Напомнив, что еще совсем недавно выступал в Первой лиге, Бевеев рассказал, что на старте пути часто задавался вопросом, как оказался в сборной России.