Футбол • Вчера в 00:58

Московский «Спартак» официально объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Валерия Кечинова. Легенда команды займет должность, связанную с работой с болельщиками и ветеранами спорта.

Новые обязанности экс-футболиста

Пресс-служба красно-белых сообщила о том, что Кечинов начал работу в структуре клуба. В его обязанности входят связи с болельщиками и поддержка бывших игроков команды. В сообщении клуба бывшего чемпиона поздравили с возвращением и пожелали успехов в новых задачах.

История выступлений за «Спартак»

Валерий Кечинов является шестикратным чемпионом России в составе московской команды. На поле он представлял «Спартак» в период с 1993 по 2000 год. За это время полузащитник провёл 158 матчей во всех турнирах и отметился 44 забитыми мячами.