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«Спартак» объявил о возвращении Валерия Кечинова в клуб на новую должность
Московский «Спартак» официально объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Валерия Кечинова. Легенда команды займет должность, связанную с работой с болельщиками и ветеранами спорта.
Новые обязанности экс-футболиста
Пресс-служба красно-белых сообщила о том, что Кечинов начал работу в структуре клуба. В его обязанности входят связи с болельщиками и поддержка бывших игроков команды. В сообщении клуба бывшего чемпиона поздравили с возвращением и пожелали успехов в новых задачах.
История выступлений за «Спартак»
Валерий Кечинов является шестикратным чемпионом России в составе московской команды. На поле он представлял «Спартак» в период с 1993 по 2000 год. За это время полузащитник провёл 158 матчей во всех турнирах и отметился 44 забитыми мячами.
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