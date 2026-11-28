Иваки — Саппоро: прогноз на матч Джей-лига 2
«Иваки» 29 ноября 2026 года встретится с «Саппоро» в матче Джей-лиги 2. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Иваки» держится на 9-м месте из 20 команд Джей-лиги 2, и сезон клуб проводит ровно. У Кадзуаки Тасаки результаты сбалансированные: затяжных провалов команда не допускает и мотивации по ходу чемпионата не теряет.
На дистанции из шести матчей у команды две победы и два поражения, так что успехи и неудачи идут вперемешку. Матчи с «ФК Точиги Сити» (3:1) и «Монтедио Ямагата» (2:0) команда провела уверенно и показала, что может доминировать. Правда, затем последовали поражения от «Омия Ардия» (1:2) и «Каталлер Тояма» (0:1), и в них клуб явно недобрал в реализации моментов. В последних двух турах «Иваки» разошелся миром с «Тегевадзаро Миядзаки» (1:1) и «Ванрауре Хачинохе» (2:2), очки набирает, но довести встречи до уверенных побед пока не получается.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок тотал больше 2.5 голов прошел в 3 из 6 матчей.
- По состоянию на 2025 год клуб занимает девятое место среди 20 участников.
- В лазарете: Юки Като.
- Ориентировочный состав: Фукаминато Соичиро, Сёта Кофи, Рё Нишитани, Шун Накадима, Тайсей Като, Дайки Ямагути, Масато Сасаки, Тайсэй Кувата.
Текущая форма
«Саппоро» занимает 12-е место из 20 в Джей-лиге 2. Для клуба, недавно покинувшего элитный дивизион, это ровный и спокойный ход. Под руководством тренера Кента Каваи команда заметно прибавила в результативности, особенно во второй половине сезона, а на нынешнем отрезке превратилась в одну из самых опасных в атаке во всей лиге.
В последних шести матчах клуб выглядел мощно. Пять побед, 11 забитых мячей и всего три пропущенных. В самой свежей встрече с «Фудзиэда МИФК» гости выиграли со счётом 2:1, голы забили Винисиус Сильвейра Пейшото и Амаду Бакойоко, а первый мяч пришёл с передачи Такумы Арано. Такое сочетание результативности и минимума пропущенных мячей делает команду явным фаворитом текущей серии.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах соперники «Саппоро» в среднем забивают 0,5 гола.
- Турнирное положение: Заняла 12-е место из 20 участников в сезоне 2025 года.
- Ориентировочный состав: Томоки Тагава, Сота Нишино, Рюносукэ Умэцу, Мин-кю Пак, Мизуки Утида, Шума Кидо, Ники Ураками, Кайто Кономи.
Прогноз и ставки
«Саппоро» набрал отличный ход. На дистанции последних шести матчей у него пять побед, 11 забитых мячей и всего три пропущенных. Хозяева чередуют успехи с неудачами и никак не доводят встречи до уверенных побед, зато гости под руководством Кента Каваи стали одной из самых опасных атакующих сил лиги. Оборона «Саппоро» держится стабильно, а у «Иваки» хромает реализация моментов, поэтому ждем, что гости не растеряют свои очки.
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Тренды
Ставка «Саппоро» не проиграет
«Саппоро» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Иваки» и в 14 из 20 игр «Саппоро».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Иваки» и в 2 из 6 игр «Саппоро».
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