Текущая форма

«Иваки» держится на 9-м месте из 20 команд Джей-лиги 2, и сезон клуб проводит ровно. У Кадзуаки Тасаки результаты сбалансированные: затяжных провалов команда не допускает и мотивации по ходу чемпионата не теряет.

На дистанции из шести матчей у команды две победы и два поражения, так что успехи и неудачи идут вперемешку. Матчи с «ФК Точиги Сити» (3:1) и «Монтедио Ямагата» (2:0) команда провела уверенно и показала, что может доминировать. Правда, затем последовали поражения от «Омия Ардия» (1:2) и «Каталлер Тояма» (0:1), и в них клуб явно недобрал в реализации моментов. В последних двух турах «Иваки» разошелся миром с «Тегевадзаро Миядзаки» (1:1) и «Ванрауре Хачинохе» (2:2), очки набирает, но довести встречи до уверенных побед пока не получается.

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