29 ноября 2026 года в Мейджор Лиге встретятся «Лос-Анджелес» и «Сент-Луис Сити». Подопечные Боба Брадлея принимают команду Брэдли Карнелла на своем поле.
Лос-Анджелес — Сент-Луис Сити: прогноз на матч MLS Мейджор Лига
В рамках MLS Мейджор Лига 29 ноября 2026 года «Лос-Анджелес» сыграет с «Сент-Луис Сити». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон у «Лос-Анджелеса» вышел очень неровным. В общей таблице MLS команда держится лишь на 13-м месте, а в Западной конференции откатилась на шестую строчку, так что плей-офф под вопросом. Титулованные годы и победа в MLS Cup-2022 остались позади, сейчас клуб переживает серьезный спад и стабильности в борьбе за верхнюю часть таблицы не находит.
«Лос-Анджелес» проиграл «Сент-Луис Сити» со счетом 2:3, и это поражение стало третьим подряд. Серги Паленсия забил на 2-й минуте после передачи Райана Портеуса, но оборона не выдержала натиска соперника, а пенальти Дениса Буанги на 25-й минуте усугубил положение. Сейчас командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Хави Тамарит, и она пытается выбраться из ямы, однако поражения от «Сиэтла» и «Миннесоты» показывают, что свою игру найти пока не удается.
Интересные факты для ставок
- «Лос-Анджелес» проиграл 3 из 6 последних матчей, отрезок вышел неровным.
- Сезон 2026 года команда проводит на шестом месте Западной конференции, а в общей таблице идет тринадцатой.
- В лазарете: Тимоти Тилльман.
- Ориентировочный состав: Марк Дельгадо, Лео Уолта, Матьё Шуаньер, Евгений Чеберко, Арминдо Зиб, Уго Льорис, Серги Паленсия, Райан Портеус.
Текущая форма
«Сент-Луис Сити» держится на третьем месте в Западной конференции MLS, но в плей-офф команда входит с тревогой за оборону. За шесть последних встреч клуб пропустил девять мячей, а три поражения кряду от «ФК Сан-Диего», «Портленд Тимберс» и «Реал Солт Лейк» заставили усомниться в надежности защиты перед решающими матчами.
Сдвинуть дела с мертвой точки у «Сент-Луис Сити» при Йоанне Даме вышло только в последнем матче с «Лос-Анджелес ФК», где команда победила со счетом 3:2. Впереди клуб по-прежнему опасен. Даниэль Эдельман открыл счет на 34-й минуте, а после перерыва Чонг Санг-бин и Саймон Бехер увеличили перевес, причем оба гола пришли с передач Кристофера Дуркина. Два пропущенных мяча, правда, напомнили о давней слабости «Сент-Луис Сити», ведь доводить матч до победы без нервотрепки у команды выходит не всегда.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок в 3 из 6 матчей забили больше 2.5 голов.
- Турнирное положение (2026): 3-е место в Западной конференции, 8-е место в общем зачете MLS.
- В лазарете: Роман Бюрки, Крис Дуркин.
- Ориентировочный состав: Александру Мэзан, Чонг Санг-бин, Роман Бюрки, Кристофер Дуркин, Тимо Баумгартл, Данте Польшара, Лукас МакНогтон, Конрад Валлем.
Прогноз и ставки
В последней очной встрече «Сент-Луис Сити» уверенно переиграл хозяев поля со счетом 3:2. Оборона у команды хрупкая. За шесть последних туров она пропустила девять мячей, зато в атаке потенциал по-прежнему высокий, и это позволяет навязывать открытый футбол. «Лос-Анджелес» переживает глубокий кризис, проиграл три матча подряд и никак не может найти ключи от ворот соперника. С такой динамикой и психологическим перевесом у гостей есть все шансы повторить успех.
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Ставка Победа «Сент-Луис Сити»
«Сент-Луис Сити» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 9 из 20 последних встреч «Лос-Анджелес» и в 15 из 20 игр «Сент-Луис Сити».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 6 из 6 последних встреч «Лос-Анджелес» и в 2 из 6 игр «Сент-Луис Сити».
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