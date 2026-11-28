Текущая форма

Сезон у «Лос-Анджелеса» вышел очень неровным. В общей таблице MLS команда держится лишь на 13-м месте, а в Западной конференции откатилась на шестую строчку, так что плей-офф под вопросом. Титулованные годы и победа в MLS Cup-2022 остались позади, сейчас клуб переживает серьезный спад и стабильности в борьбе за верхнюю часть таблицы не находит.

«Лос-Анджелес» проиграл «Сент-Луис Сити» со счетом 2:3, и это поражение стало третьим подряд. Серги Паленсия забил на 2-й минуте после передачи Райана Портеуса, но оборона не выдержала натиска соперника, а пенальти Дениса Буанги на 25-й минуте усугубил положение. Сейчас командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Хави Тамарит, и она пытается выбраться из ямы, однако поражения от «Сиэтла» и «Миннесоты» показывают, что свою игру найти пока не удается.

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