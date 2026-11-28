МИО Бивако Кусацу — Эхиме ФK: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
«МИО Бивако Кусацу» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Эхиме ФK» в рамках Джей-лиги 3 (Япония). Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашнего поля и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
Перед этим матчем в Джей-лиге 3 оборона «МИО Бивако Кусацу» вызывает тревогу. За последние шесть встреч клуб пропустил 11 мячей, забил всего четыре, и каждый выезд дается команде тяжело.
Три дня назад «Кочи Юнайтед СК» победил 1:0, и это только добавило проблем. Свой чистый лист команда не удерживает. После ничьей с «ФК Осака» (1:1) и единственной победы над «Гираванц Китакюсю» (1:0) пришел провал. «Ренофа Ямагучи» выиграла 1:0, а «Цвайген Канадзава» разгромила со счетом 5:1. Теперь клубу нужно доказать, что он способен закрыть свои ворота в игре с достойным соперником.
Дисквалификации и травмы
По этому блоку данных мы ничего предложить не можем.
Интересные факты для ставок
- В 2 из 6 матчей «МИО Бивако Кусацу» открыть счёт так и не получилось.
- Текущие результаты: В 2025 году клуб (под названием Reilac Shiga) занял 2-е место в Japan Football League.
- Ориентировочный состав: Ёсимаса Тания, Соширо Танида, Ацуши Набета, Сюнсукэ Хирай, Синта Ходзё, Фрэнк Ромеро, Гента Умигучи, Рюто Кодзюми.
Текущая форма
Старт сезона в Джей-лиге 3 команда Эхиме ФK провалила и оказалась на самом дне таблицы. Вылетев из второго дивизиона, коллектив Такеши Оки так и не приспособился к третьему эшелону. Клуб, основанный в 1970 году и прежде дважды боровшийся за повышение, сейчас переживает тяжелую нестабильность, а на старте нового сезона не выиграл ни одного матча.
Шесть туров кряду клуб уходит с поля побежденным. Забито за это время всего три мяча, пропущено 16, и оборона разваливается на глазах. Выезд к Сагамихара недавно принес поражение 0:3, а следом пришли матчи с ФК Гифу (1:2) и АС Нагона Парсейро (0:1), в которых команда почти не дышала. Атака, когда-то выведшая клуб в элиту во многом благодаря Рики Мацуда, сейчас заглохла, а защита снова и снова не выдерживает давления.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Эхиме ФK» забила трижды, в среднем 0.5 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Сюго Цудзи, Такая Куроиши, Кодзи Сугияма, Кохэй Хосоя, Рёта Абэ, Кота Миямото, Сюхей Камиура, Рё Сайто.
Прогноз и ставки
Атака у обеих команд хромает, и сам матч просит низового исхода. «МИО Бивако Кусацу» в пяти из десяти последних игр забивал не больше одного мяча, «Эхиме ФK» в четырех последних встречах ограничился единственным голом. Хозяева пропустили 11 мячей в шести турах, гости – 16, так что многое решит игра в обороне, а на голевую феерию рассчитывать вряд ли стоит. Ждем вязкую игру с минимумом моментов.
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Тренды
Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 11 из 20 последних встреч «МИО Бивако Кусацу» и в 8 из 20 игр «Эхиме ФK».
Ставка Индивидуальный тотал «МИО Бивако Кусацу» меньше 1.5
«МИО Бивако Кусацу» не пробивал отметку 1.5 в 15 из 20 последних встреч.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 3 из 6 последних встреч «МИО Бивако Кусацу» и в 4 из 6 игр «Эхиме ФK».
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