Текущая форма

Перед этим матчем в Джей-лиге 3 оборона «МИО Бивако Кусацу» вызывает тревогу. За последние шесть встреч клуб пропустил 11 мячей, забил всего четыре, и каждый выезд дается команде тяжело.

Три дня назад «Кочи Юнайтед СК» победил 1:0, и это только добавило проблем. Свой чистый лист команда не удерживает. После ничьей с «ФК Осака» (1:1) и единственной победы над «Гираванц Китакюсю» (1:0) пришел провал. «Ренофа Ямагучи» выиграла 1:0, а «Цвайген Канадзава» разгромила со счетом 5:1. Теперь клубу нужно доказать, что он способен закрыть свои ворота в игре с достойным соперником.

Дисквалификации и травмы

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