Текущая форма

«Текстильщик» подходит к игре на двойном фоне. Клуб недавно пробился в Первую лигу и занял второе место в группе «золото» Второй лиги в сезоне 2025/26. Правда, в нынешнем турнире ФНЛ свой уровень приходится доказывать заново. Ивановская команда ищет стабильность и пробует перенести прошлогодние успехи на новый дивизион, где конкуренция заметно жестче.

В последних шести матчах коллектив тренера Дмитрия Пятибратова одержал всего две победы, уступив «СКА-Хабаровску» (0:3) и «Сочи» (1:3), что обнажило проблемы в обороне. Однако недавняя победа над «Нижним Новгородом» (2:1) стала важным психологическим якорем: голы Николая Ищенко и Кирилла Никитина, забитые на 43-й и 46-й минутах соответственно, показали, что команда способна контролировать ход встречи в ключевые моменты. Теперь от капитана Александра Гапечкина и партнеров требуется не просто сохранить этот импульс, но и закрыть брешь в защите, которая регулярно пропускает по 2–3 мяча в неудачных играх.

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