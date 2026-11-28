Текстильщик — Енисей: прогноз на матч ФНЛ
28 ноября 2026 года «Текстильщик» и «Енисей» проведут матч турнира ФНЛ. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Текстильщик» подходит к игре на двойном фоне. Клуб недавно пробился в Первую лигу и занял второе место в группе «золото» Второй лиги в сезоне 2025/26. Правда, в нынешнем турнире ФНЛ свой уровень приходится доказывать заново. Ивановская команда ищет стабильность и пробует перенести прошлогодние успехи на новый дивизион, где конкуренция заметно жестче.
В последних шести матчах коллектив тренера Дмитрия Пятибратова одержал всего две победы, уступив «СКА-Хабаровску» (0:3) и «Сочи» (1:3), что обнажило проблемы в обороне. Однако недавняя победа над «Нижним Новгородом» (2:1) стала важным психологическим якорем: голы Николая Ищенко и Кирилла Никитина, забитые на 43-й и 46-й минутах соответственно, показали, что команда способна контролировать ход встречи в ключевые моменты. Теперь от капитана Александра Гапечкина и партнеров требуется не просто сохранить этот импульс, но и закрыть брешь в защите, которая регулярно пропускает по 2–3 мяча в неудачных играх.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Текстильщик» забил восемь мячей, в среднем 1,3 за игру.
- Последний результат таков: в сезоне 2025/26 команда стала второй в группе «золото» Второй лиги и поднялась в дивизион рангом выше.
- Ориентировочный состав: Денис Симонов, Кирилл Никитин, Николай Ищенко, Максим Криушичев, Александр Помалюк, Абдулло Джебов, Михаил Волков, Александр Гапечкин.
Текущая форма
«Енисей» в ФНЛ-2025/26 находится в зоне турбулентности, где борьба за топ-6 превратилась в выживание от вылета из верхней шестерки. Заняв 6-е место в таблице, клуб из Красноярска рискует потерять статус одного из лидеров Первой лиги, если не сможет оперативно закрыть дыры в обороне. Под руководством тренера Андрея Тихонова команда пытается найти баланс, но нестабильность результатов — одна победа в шести последних турах — ставит под вопрос способность коллектива удерживать высокий темп.
Ничья 2:2 с «КАМАЗом» три дня назад показала, что отыгрываться гости умеют. Оборона у них по-прежнему прохудилась. Голы Лука Ратковича на 4-й минуте и Александра Ломакина на 20-й спасли «Енисей» от поражения, но пропущенные мячи говорят о давней беде. За последние шесть матчей команда пропустила 12 голов, и среди них разгромные 0:3 от «Ленинградца» и СКА-Хабаровск. Капитан Егор Иванов пытается встряхнуть партнеров, только единственная уверенная победа над «Сочи» (3:0) пока выглядит исключением на фоне поражений от «Волги» и «Нижнего Новгорода», где соперники заметно доминировали.
Интересные факты для ставок
- «Енисей» уступил в четырех из шести последних матчей, и этот отрезок вышел неровным.
- Турнирное положение: 6-е место в сезоне 2025/26.
- Ориентировочный состав: Станислав Антипин, Азер Алиев, Никита Богатырев, Артем Гюрджан, Андреа Чуканов, Александр Надольский, Давид Кокоев, Александр Ломакин.
Прогноз и ставки
Красноярский клуб в последних шести турах пропустил 12 мячей. Оборона у него откровенно нестабильна, и разгромные поражения от «Ленинградца» и СКА-Хабаровска это наглядно показали. Хозяева поля и сами не без проблем в защите, зато умеют навязывать высокий темп и забивают в большинстве встреч. Ждем открытый футбол и результативный матч, в котором обе команды найдут пути к чужим воротам.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Текстильщик» и в 12 из 20 игр «Енисей».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Текстильщик» и в 3 из 6 игр «Енисей».
Ставка «Текстильщик» не проиграет
«Текстильщик» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
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