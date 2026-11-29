ЦСКА сражается с «Локомотивом» за первое место на Западе и сегодня в игре с кризисным соперником не имеет права на ошибку. После поражения от московского «Динамо» (3:1) «армейцы» сполна реабилитировались, разгромили «Спартак» со счетом 5:1 и четко дали понять, что ни о каком спаде речи не идет. «Шанхайские Драконы» пребывают в глубоком кризисе, потерпели восемь поражений кряду, накануне уступили даже аутсайдеру «Сочи» со счетом 2:3 на выезде. Не думаем, что в этой паре стоит ждать сенсации, ЦСКА по всем параметрам превосходит «драконов» и способен дома уверенно побеждать.