Экспресс на КХЛ от 30.11.2026
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из двух событий по линии букмекерской конторы Фонбет.
«Динамовцы» проводят отличный отрезок сезона, затянувшийся спад позади. Серия побед «бело-голубых» достигла отметки в пять матчей, а всего за 10 последних игр было только два поражения. В последнем матче удалось дома обыграть «Автомобилист» (4:2). Нижегородцы после двух поражений кряду одержали две победы над «Сибирью» (5:3) и «Спартаком» (0:1). В трех предыдущих очных поединках «торпедовцы» были сильнее, но сегодня явно разыгравшиеся «бело-голубые» на своем льду будут иметь шансы прервать эту неудачную серию.
ЦСКА сражается с «Локомотивом» за первое место на Западе и сегодня в игре с кризисным соперником не имеет права на ошибку. После поражения от московского «Динамо» (3:1) «армейцы» сполна реабилитировались, разгромили «Спартак» со счетом 5:1 и четко дали понять, что ни о каком спаде речи не идет. «Шанхайские Драконы» пребывают в глубоком кризисе, потерпели восемь поражений кряду, накануне уступили даже аутсайдеру «Сочи» со счетом 2:3 на выезде. Не думаем, что в этой паре стоит ждать сенсации, ЦСКА по всем параметрам превосходит «драконов» и способен дома уверенно побеждать.