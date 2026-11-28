Сассуоло – Наполи: прогноз на матч Серии А
Анализ команд
Текущая форма
Роберто Д’Аверса стал главным тренером «Сассуоло» десятого ноября, но пока это положительных результатов не принесло. Под наставничеством нового наставника команда провела один матч, проиграв «Дженоа» со счетом 0:2. Таким образом, проигрышная серия у хозяев продолжается шесть туров подряд. Это, конечно, позитивно на положении в турнирной таблице не сказывается, и после 12 матчей команда располагается на 18 строчке в рейтинге (зона вылета).
Дисквалификации и травмы
Аджич, Болока, Вольпато, Баколя, И. Коне, Лейсен из-за травм не выйдут на поле.
Интересные тренды для ставок
- «Сассуоло» проиграл шесть прошлых матчей
- В трех из пяти последних играх не получалось даже забить
Ориентировочный состав: Мурич – Валюкевич, Чалета-Цар, Идзес – ван дер Бремпт, Торстведт, Матич, Доиг – Берарди, Эспозито, Лорьянте
Текущая форма
Ноябрь для «Наполи» начался не лучшим образом. Проиграв два первых матча «Ювентусу» в серии А (0:2) и «Порту» в Лиге чемпионов (1:4). После таких поражений «партенопейцы» не впали в кризис и смогли выправить ситуацию, сыграли вничью с «Лацио» (1:1) и выиграли у «Торино» (1:0) в национальном чемпионате, а также взяли один балл в противостоянии с «Манчестер Сити» в еврокубках (1:1). Ничья с английским грандом явно придала дополнительной уверенности подопечным Массимилиано Аллегри, и в предстоящем матче они приложат все усилия для того, чтобы взять три очка.
Дисквалификации и травмы
Травмированы Мерет, Буонджорно, А. Сантос, Бадьяшиль, Лоботка, Ди Лоренцо, Вергара.
Интересные тренды для ставок
- «Наполи» не проигрывает три матча подярд
- Гости забивали в четырех прошлых встречах
Ориентировочный состав: Милинкович-Савич – Бекема, Ррахмани, Рафа Марин – Политано, Замбо-Ангисса, Де Брейне, Спинаццола – Мактоминей, Ланг – Хойлунд
Прогноз и ставки
По показателям последних матчей можно сказать, что «Наполи» уверенно выходит из кризиса. Если успехи на внутренней арене могли быть случайностью, то вот ничья с английским «Манчестер Сити» на выезде говорит о том, что игра налаживается. Теперь же «лазурные» проведут матч с соперником, который находится в глубочайшем кризисе даже после смены главного тренера, и, как мы считаем, проблем с набором очков у гостей не возникнет, то есть спокойно доведут дело до победы. При всем уважении к «Сассуоло», состав у команды намного слабее, плюс ко всему травмированы основные игроки центральной линии — Аджич, Баколя и Коне. Без них бороться за очки с серебрянным призером прошлого сезона нереально.
Наш прогноз - победа «Наполи» с коэффициентом 1.67
Ставка на тотал
«Наполи» — фаворит в матче, и трудно не согласиться с данным предположением. При этом нельзя пройти мимо того факта, что игра в защите все еще оставляет желать лучшего. В девяти из десяти прошлых матчах команда пропускала хотя бы один гол. Учитывая то, что «Сассуоло» в родных стенах забивала в восьми из девяти последних играх, мы приходим к выводу, что нулей на табло не будет.
Вторая ставка – обе забьют с коэффициентом 1.58
Ставка на угловые
«Сассуоло» в среднем за матч подает 3,8 угловых, а «Наполи» — 5,4. Показатель лучше у гостей, так что на их победу по этому показателю и сделаем еще одну ставку.
Прогноз – «Наполи» подаст больше угловых с коэффициентом 1.54
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Ставка Точный счет 1:2
Одну из двух прошлых побед гости одержали с таким счетом
Ставка «Наполи» забьет во втором тайме
В трех из пяти прошлых играх ставка имела успех
Ставка «Сассуоло» забьет во втором тайме
В двух из четырех прошлых матчах «Сассуоло» забивал во второй 45-минутке
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