Текущая форма

Роберто Д’Аверса стал главным тренером «Сассуоло» десятого ноября, но пока это положительных результатов не принесло. Под наставничеством нового наставника команда провела один матч, проиграв «Дженоа» со счетом 0:2. Таким образом, проигрышная серия у хозяев продолжается шесть туров подряд. Это, конечно, позитивно на положении в турнирной таблице не сказывается, и после 12 матчей команда располагается на 18 строчке в рейтинге (зона вылета).

Дисквалификации и травмы

Аджич, Болока, Вольпато, Баколя, И. Коне, Лейсен из-за травм не выйдут на поле.

Интересные тренды для ставок

«Сассуоло» проиграл шесть прошлых матчей

В трех из пяти последних играх не получалось даже забить

Ориентировочный состав: Мурич – Валюкевич, Чалета-Цар, Идзес – ван дер Бремпт, Торстведт, Матич, Доиг – Берарди, Эспозито, Лорьянте