Рома – Монца: прогноз на матч Серии А
Анализ команд
Текущая форма
«Рома» идет без поражений в Серии А, занимает накануне старта 13 тура второе место в таблице с отставанием в два очка от «Лацио». Римляне являются лучшей командой в чемпионате по количеству забитых голов – 36 взятий ворот соперников за 12 игр. На данный момент победная серия составляет четыре матча и в каждом из них удавалось забивать не менее трех голов, все победы были с преимуществом в два и более мячей. Накануне «волки» за счет своей мощной атаки смогли в Париже отобрать очки у ПСЖ в Лиге Чемпионов (2:2). В турнирной таблице главного еврокубка подопечные Гасперини занимают 25-е место и сражаются за попадание в топ-24.
Дисквалификации и травмы
Пеллегрини и Ренш не смогут помочь своей команде из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- «Рома» в Серии А одержала четыре победы кряду, забивая не менее трех голов в каждом матче
- В трех из пяти последних матчей «Ромы» больше двух офсайдов не фиксировалось
Ориентировочный состав: Свилар – Манчини, Ндика, Эрмосо – Лулли, Кристанте, Коне, Уэсли – Соуле, Дибала – Мален.
Текущая форма
«Монца» в минувшем туре одержала важную победу над «Фиорентиной» на своем поле со счетом 3:0. Тем самым удалось не только прервать серию из четырех поражений, но и оторваться от зоны вылета на два очка. В целом, команда Ивана Юрича проводит не самый сильный сезон, имеет только 10 очков в активе. При этом стоит отметить высокую результативность: 20 забитых голов, это седьмой показатель в Серии А. На выезде «Монца» выступает слабо, за шесть сыгранных матчей удалось набрать всего одно очко.
Дисквалификации и травмы
Майе, Нгонж, Фолоруншо и Чуррия не сыграют сегодня в Риме из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- «Монца» проиграла пять из шести матчей на выезде с начала сезона в Серии А
- В трех из четырех последних матчей игроки «Монцы» фолили чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Тиам – Куадио, Гогличидзе, Карбони – Биринделли, Акинсанмиро, Пессина, Мангаш – Мота, Робинсон – Варела.
Прогноз и ставки
«Рома» сражается за скудетто, идет без поражений и в условиях жесткой конкуренции не имеет права терять очки в матчах с аутсайдерами. В четырех предыдущих встречах в Серии А римляне побеждали, забивали не менее трех голов и выигрывали с запасом, с разницей в два мяча и более. «Монца» держится вне зоны вылета, с главной задачей на сезон по сохранению прописки справляется, но испытывает большие проблемы в выездных матчах, набрав всего одно очко. В последней очной встрече на своем поле «Рома» разгромила «Монцу» со счетом 4:0, ждем и сегодня не менее убедительной победы.
Наш прогноз – победа «Ромы» с азиатской форой (-2) за коэффициент 1.82
Ставка на тотал
У «Ромы» самая сильная атака в Серии А – 36 забитых голов в 12 сыгранных матчах. Подопечные Гасперини не имеют проблем в позиционном нападении, вскрывают любую насыщенную оборону на своем пути. В четырех последних победных матчах с участием «волков» в трех случаях забивалось больше трех голов, чего ждем и сегодня.
Вторая ставка – тотал больше 3.5 голов с коэффициентом 1.82
Ставка на угловые
Учитывая атакующий стиль игры «Ромы», неудивительно видеть в матчах с участием римлян высокие показатели по угловым. В пяти предыдущих поединках «волков» выполнялось не менее 11 подач от углового флажка. Соответственно, рекомендуем еще одну ставку на матч.
Прогноз – тотал больше 10.5 угловых с коэффициентом 2.23
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Прогнозы экспертов
«Рома» сыграет с «Монцей» в 13 туре Серии А. Особой интриги в этом матче не вижу – тут сойдутся оппоненты из разных частей турнирной таблицы.
«Рома» снова проводит отличный сезон, борется за Скудетто. Правда, сейчас главным конкурентом команды Гасперини является не «Интер», а ее географический сосед – «Лацио», который и занимает первое место с 32 баллами. «Рома» отстает от соперника на два балла. Правда, про «Интер» все-таки тоже забывать не стоит – он от лидеров отстает на одно и три очка.
В последний раз «Рома» терпела неудачу в Серии А в конце октября – с «Наполи» очки поделила (3:3). После этого клуб вышел на серию побед в чемпионате. Правда, параллельно в Лиге чемпионов клуб терял очки – 2:3 от «Ман Юнайтед» и 2:2 с ПСЖ. Впрочем, ничью с парижанами называть неудачей странно все-таки.
«Монца» в своем последнем матче одержала победу – со счетом 3:0 выиграла у «Фиорентины» в 12 туре Серии А. И все бы ничего, но для команды этот успех стал первым за полтора месяца. Во всех остальных недавних играх «Монца» проигрывала. Но из-за неплохого старта сезона в таблице Серии А она все еще идет не так низко – 13 место с десятью баллами, разрыв с преследователями минимальный.
Да, у «Ромы» плотнее график матчей. Но я думаю, римляне все равно смогут одолеть конкурента, который намного хуже сезон проводит, редко побеждает. Ставлю на победу «Ромы» с форой (-1.5) мяча за 1.66
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Ставка 1-й тайм: победа «Ромы»
В четырех из пяти последних матчей «Рома» побеждала в стартовой 45-минутке
Ставка Тотал желтых карточек меньше 3.5
В четырех из шести предыдущих матчей «Монцы» арбитры не показывали больше трех желтых карточек
Ставка Точный счет 5:1
Две из трех последних побед «Рома» одержала, забивая по пять голов
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