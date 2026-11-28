«Рома» сыграет с «Монцей» в 13 туре Серии А. Особой интриги в этом матче не вижу – тут сойдутся оппоненты из разных частей турнирной таблицы.

«Рома» снова проводит отличный сезон, борется за Скудетто. Правда, сейчас главным конкурентом команды Гасперини является не «Интер», а ее географический сосед – «Лацио», который и занимает первое место с 32 баллами. «Рома» отстает от соперника на два балла. Правда, про «Интер» все-таки тоже забывать не стоит – он от лидеров отстает на одно и три очка.

В последний раз «Рома» терпела неудачу в Серии А в конце октября – с «Наполи» очки поделила (3:3). После этого клуб вышел на серию побед в чемпионате. Правда, параллельно в Лиге чемпионов клуб терял очки – 2:3 от «Ман Юнайтед» и 2:2 с ПСЖ. Впрочем, ничью с парижанами называть неудачей странно все-таки.

«Монца» в своем последнем матче одержала победу – со счетом 3:0 выиграла у «Фиорентины» в 12 туре Серии А. И все бы ничего, но для команды этот успех стал первым за полтора месяца. Во всех остальных недавних играх «Монца» проигрывала. Но из-за неплохого старта сезона в таблице Серии А она все еще идет не так низко – 13 место с десятью баллами, разрыв с преследователями минимальный.

Да, у «Ромы» плотнее график матчей. Но я думаю, римляне все равно смогут одолеть конкурента, который намного хуже сезон проводит, редко побеждает. Ставлю на победу «Ромы» с форой (-1.5) мяча за 1.66