«Уорриорз» продолжают героически выживать в зоне плей-ин Западной конференции, и все из-за тотальной эпидемии травм в составе. Стив Керр до сих пор вынужден обходиться без своих главных суперзвезд - Стефена Карри, Джимми Батлера и Мозеса Муди.

В последней кубковой игре «Голден Стэйт» провалил стартовую четверть, из-за чего потерпел поражение (94:116). Была отчаянная попытка камбэка, но она ничем не увенчалась. Главную ответственность в атаке сейчас демонстрирует Яксель Лендеборг, Де'Энтони Мелтон и Брэндин Подзиемски. «Воины» готовятся к домашнему поединку против «Клипперс», где главному тренеру придется снова действовать ограниченным составом.