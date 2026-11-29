Голден Стэйт – Клипперс: прогноз (кф. 1.87) и ставки на матч НБА
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Фаворит по модели (70.3%), справедливый кф 1.42. Серия поражений — Лос-Анджелес Клипперс: 4 подряд
Анализ команд
«Уорриорз» продолжают героически выживать в зоне плей-ин Западной конференции, и все из-за тотальной эпидемии травм в составе. Стив Керр до сих пор вынужден обходиться без своих главных суперзвезд - Стефена Карри, Джимми Батлера и Мозеса Муди.
В последней кубковой игре «Голден Стэйт» провалил стартовую четверть, из-за чего потерпел поражение (94:116). Была отчаянная попытка камбэка, но она ничем не увенчалась. Главную ответственность в атаке сейчас демонстрирует Яксель Лендеборг, Де'Энтони Мелтон и Брэндин Подзиемски. «Воины» готовятся к домашнему поединку против «Клипперс», где главному тренеру придется снова действовать ограниченным составом.
«Клипперс» никак не может прийти в себя, поэтому черная полоса продолжается. Команда Тайрона Лю проиграла уже шесть матчей подряд и застряла на 13-й строчке Западной конференции, при этом до сих пор не имеет ни одной победы на выезде.
В предыдущей встрече «парусники» на собственном паркете досадно уступили «Нью-Орлеану» (104:105). Как ни старался Дариус Гарленд и Брук Лопес, однако дожать соперника не получилось. Возвращение после травмы Брэндона Ингрэма прибавило уверенности, но пока не спасает коллектив от хронических провалов в защите и большого количества потерь. Вне игры до сих пор остается травмированный Брэдли Бил.
Прогноз и ставки
Несмотря на переполненный лазарет, подопечные Стива Керра дома демонстрируют намного больше характера, командной дисциплины и самоотдачи в обороне, чем деморализованные «Клипперс». Гости в этом сезоне проиграли все девять выездных матчей, имеют серьезные проблемы с защитой на периметре, и пока даже возвращение в строй Брэндона Ингрэма не помогает. Мы считаем, что фактор родной арены поможет «воинам» оформить победу.
Наш прогноз - победа «Голден Стэйт» с учетом форы (-2.5) очка за 1.87
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Ставка ИТ «Голден Стэйт» больше 107.5 очков
В трех из пяти последних очных матчей клуб набирал более 107 очков за игру
Ставка ИТ «Клипперс» меньше 108.5 очков
Только в одном из пяти последних матчей клуб набирал более 108 очков за игру
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