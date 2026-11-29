Текущая форма

Тюменский «Рубин» на хорошем ходу и мало-помалу становится одним из самых опасных соперников в ВХЛ. Обладатель Братины держится как команда-фаворит. После череды неудач коллектив нашел ключи к победам и теперь выжимает максимум из каждого матча, причем этот высокий статус он оправдывает.

Всего день назад хозяева льда одержали важную победу над «Барсом» из Казани со счетом 2:1, закрепившись в зоне комфорта. Инициатива была захвачена с первых секунд встречи: Иван Меховов открыл счет на 20-й секунде, а Денис Горбунов удвоил преимущество всего через минуту. Под руководством тренера Александра Осипова команда научилась эффективно закрывать игры, что подтверждается и недавними победами над СКА-Нева и «Динамо» СПб, где тоже решал один гол разницы.

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