Рубин — Нефтяник Ал: прогноз на матч ВХЛ
30 ноября 2026 года «Рубин» и «Нефтяник Ал» проведут матч турнира ВХЛ. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Тюменский «Рубин» на хорошем ходу и мало-помалу становится одним из самых опасных соперников в ВХЛ. Обладатель Братины держится как команда-фаворит. После череды неудач коллектив нашел ключи к победам и теперь выжимает максимум из каждого матча, причем этот высокий статус он оправдывает.
Всего день назад хозяева льда одержали важную победу над «Барсом» из Казани со счетом 2:1, закрепившись в зоне комфорта. Инициатива была захвачена с первых секунд встречи: Иван Меховов открыл счет на 20-й секунде, а Денис Горбунов удвоил преимущество всего через минуту. Под руководством тренера Александра Осипова команда научилась эффективно закрывать игры, что подтверждается и недавними победами над СКА-Нева и «Динамо» СПб, где тоже решал один гол разницы.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей команда пропускает в среднем 2.3 шайбы.
- Ориентировочный состав: С. Валиуллин, Данил Башкиров, Егоров Е. Карташов А. Решетко М. Иванов Ю. Д. Каницкий, Я. Бринкманн, А..
Текущая форма
«Нефтяник Ал» проводит в ВХЛ непростой отрезок, и поиск стабильности упирается в серьезные проблемы с реализацией. За шесть последних матчей команда выиграла три встречи и столько же проиграла, так что ни об уверенной игре, ни о тотальном кризисе речи не идет, хотя тренерскому штабу приходится постоянно искать поправки.
Тяжелым выдался для команды Артёма Анисимова матч с «Зауральем» (0:1). Впервые за долгое время она не сумела пробить оборону соперника. А ведь всего неделю назад алтайцы уверенно разобрались с «Динамо-Алтай» (3:1), а чуть раньше добыли трудную победу над «Норильском» (3:2), и тогда забивать получалось. Правда, после поражения от курганцев и уступки «Омским Крыльям» (1:2) на фоне плотного графика провалы в обороне стали привычным сценарием, и даже капитан Динар Хамидуллин пока не переломил эту негативную тенденцию.
Дисквалификации и травмы
Клубная система: «Ак Барс» и МХК «Спутник».
Интересные факты для ставок
- За 6 последних матчей «Нефтяник Ал» забросил 14 шайб, в среднем 2.3 за игру.
- В 3 из 6 последних матчей забрасывали больше 4.5 шайбы.
- Ориентировочный состав: Вячеслав Пекса, Радель Замалдинов, Игорь Бардин, Тимофей Жулин, Динар Хамидуллин, Илья Гараишин, Иван Мясищев, Алексей Сумин.
Прогноз и ставки
«Рубин» при Александре Осипове научился доводить матчи до нужного результата, и победа над «Барсом» со счетом 2:1 это подтвердила. У «Нефтяника Ал» игра идет с перепадами. После уверенных побед над «Динамо-Алтай» и «Норильском» команда сухо уступила «Зауралью». В последних встречах обе команды пропускают в среднем по 2,3 шайбы, причем хозяева делают акцент на плотную оборону, поэтому ждем сдержанного хоккея без обилия шайб.
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Тренды
Ставка Тотал шайб меньше 4.5
Тотал меньше 4.5 удерживался в 7 из 20 последних встреч «Рубин» и в 11 из 20 игр «Нефтяник Ал».
Ставка Победа «Рубин»
На отрезке из 6 встреч у «Рубин» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Индивидуальный тотал «Рубин» меньше 2.5
«Рубин» не пробивал отметку 2.5 в 12 из 20 последних встреч.
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