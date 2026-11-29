Реал Сосьедад – Севилья: прогноз на матч чемпионата Испании
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры и на пять баллов отстает от четвертого «Бетиса», хотя имеет один матч в запасе. В последнем туре баски проиграли на выезде «Расингу» (2:3), а затем проиграли и в Лиге Европы, не сумев ничего противопоставить последней команде АПЛ, «Кристал Пэлас» (1:2). В последнем домашнем поединке «Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0.
Дисквалификации и травмы
Барренечеа Мугуруса, Эррера и Одриосола пропустят матч из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- Команда выиграла только один из пяти последних матчей
- В четырех последних домашних поединках клуб не потерпел ни одного поражения
Ориентировочный состав: Ремиро - Гомес, Сарр, Мартен, Арамбуру - Гедеш, Солер, Гуррутчатеги, Сучич - Оскарссон, Оярсабаль
Текущая форма
«Севилья» продолжает борьбу за зону еврокубков и пока занимает восьмое место, уступая по дополнительным показателям «Атлетику» из Бильбао. Победа в предстоящем матче поможет обойти «Расинг» с шестого места и догнать сегодняшнего соперника. В двух последних турах клуб сыграл вничью с «Алавесом» (0:0) и «Бетисом» (1:1), хотя оба матча клуб провел на своем поле. До этого было выездное поражение от «Хетафе» (1:3).
Дисквалификации и травмы
Кармона, Гонсалес, Маркан и Сьерра пропустят матч из-за травм.
Интересные тренды для ставок
- Ни один из восьми последних очных матчей не завершился вничью
- Команда забивала в каждом из десяти последних выездных матчах
Ориентировочный состав: Влаходимос - Суазо, Салас, Кастрин, Иглесиас Санчес - Кочорашвили, Агуме - Коррея, Фофана, Варгас - Стассин
Прогноз и ставки
«Реал Сосьедад» отлично играет на своем поле и обыгрывает соперников при своих болельщиках. Наверняка эта тенденция продолжится и в домашнем поединке с «Севильей». Гости ни разу не победили в трех последних матчах, хотя в соперниках были в том числе и скромные «Хетафе» и «Алавес». «Реал Сосьедад» - куда более классный оппонент, поэтому и здесь гости вряд ли наберут очки.
Наш прогноз - победа «Реала Сосьедад» за 2.12
Ставка на тотал
Хозяева придерживаются атакующего стиля игры и забивают почти в каждом матче, но и пропускают не реже. На счету клуба по 23 забитых и пропущенных мяча в чемпионате. Наверняка и в предстоящем поединке баски навяжут оппоненту свой стиль игры, так что стоит ожидать зрелищного футбола и большого количества забитых голов.
Наш прогноз - тотал больше 2.5 мячей за 1.80
Ставка на угловые
Обе команды активно атакуют флангами и часто зарабатывают угловые. Например, хозяева в последнем туре подали 14 корнеров, но и гости в шести последних матчах ни разу не проиграли по угловым. Такие соперники наверняка пробьют тотал по корнерам в очном поединке.
Наш прогноз - тотал больше 9.5 угловых за 1.90
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Тренды
Ставка Точный счет 3:1
Гости потерпели последнее поражение с таким счетом
Ставка Цифра 1 в итоговом счете
Эта закономерность сработала в трех последних очных матчах
Ставка «Реал Сосьедад» забьет во втором тайме
Эта ставка сыграла в трех последних матчах хозяев
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Составы и расстановка
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