Ставка на тотал

Хозяева придерживаются атакующего стиля игры и забивают почти в каждом матче, но и пропускают не реже. На счету клуба по 23 забитых и пропущенных мяча в чемпионате. Наверняка и в предстоящем поединке баски навяжут оппоненту свой стиль игры, так что стоит ожидать зрелищного футбола и большого количества забитых голов.

Наш прогноз - тотал больше 2.5 мячей за 1.80

Ставка на угловые

Обе команды активно атакуют флангами и часто зарабатывают угловые. Например, хозяева в последнем туре подали 14 корнеров, но и гости в шести последних матчах ни разу не проиграли по угловым. Такие соперники наверняка пробьют тотал по корнерам в очном поединке.

Наш прогноз - тотал больше 9.5 угловых за 1.90