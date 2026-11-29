Текущая форма

В нынешнем отрезке сезона ВХЛ «Динамо-Алтай» держится среди самых результативных команд лиги. За шесть последних встреч клуб выиграл четыре раза и забросил 15 шайб, причем высокая результативность тянется не первый матч, а атака стабильно работает под руководством тренера главного тренера Артёма Седунова.

Характер команды вновь подтвердила победа над ХК «Калуга» со счетом 2:1, добытая всего день назад. При этом оборона хозяев не лишена уязвимостей. В последних играх они пропустили от «ЦСК ВВС» (2:3) и «Нефтяника» (1:3), зато в ответ уверенно обыграли «Барс» (4:3) и «СКА-Неву» (4:0). Капитан Александр Сорокин и ключевой форвард Оскар Булавчук по-прежнему ведут за собой атаку и помогают команде держать высокий темп даже при плотном графике матчей.

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