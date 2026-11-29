Динамо-Алтай — AKM: прогноз на матч ВХЛ
30 ноября 2026 года «Динамо-Алтай» и «АКМ» проведут матч турнира ВХЛ. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В нынешнем отрезке сезона ВХЛ «Динамо-Алтай» держится среди самых результативных команд лиги. За шесть последних встреч клуб выиграл четыре раза и забросил 15 шайб, причем высокая результативность тянется не первый матч, а атака стабильно работает под руководством тренера главного тренера Артёма Седунова.
Характер команды вновь подтвердила победа над ХК «Калуга» со счетом 2:1, добытая всего день назад. При этом оборона хозяев не лишена уязвимостей. В последних играх они пропустили от «ЦСК ВВС» (2:3) и «Нефтяника» (1:3), зато в ответ уверенно обыграли «Барс» (4:3) и «СКА-Неву» (4:0). Капитан Александр Сорокин и ключевой форвард Оскар Булавчук по-прежнему ведут за собой атаку и помогают команде держать высокий темп даже при плотном графике матчей.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей в среднем пропускается 1,8 шайбы.
- В лазарете: Никита Дианов.
- Ориентировочный состав: Дианов Н. Александр Уголников, Фролов С. Сураев Н. Даниил Лазутин, Овчинников Г. Салов Ю. Нургалиев Е.
Текущая форма
У AKM затянулась полоса неудач. В последних шести матчах ВХЛ команда выиграла лишь однажды, а пять встреч проиграла. Разница шайб получилась тяжелой: 12 заброшенных против 20 пропущенных. Такой счет говорит о системных проблемах и в атаке, и в обороне.
Разгром от новокузнецкого «Металлурга» со счетом 0:3 лег на и без того тяжелую полосу. Перед этим команда Вадима Епанчинцева проиграла «Соколу» (1:2), «Норильску» (3:6) и «Калуге» (1:3). Из недавнего радует только победа над ЦСК ВВС (5:3), где отличился Селиверстов, однако серия поражений показывает, что переломить ход команде пока не удается.
Интересные факты для ставок
- За шесть последних матчей AKM забросила 12 шайб, что дает ровно 2 в среднем за игру.
- Тотал больше 5.5 шайбы проходил в 2 встречах из 6.
- Ориентировочный состав: Файзуллин А. Кодола В. Алексей Кожевников, Данила Овчарик, Никита А. Рожков, Ермаков Ю. Мингалеев Д. Егор Морозов.
Прогноз и ставки
«Динамо-Алтай» в шести последних встречах выиграло четыре раза и забросило 15 шайб, так что в атаке команда держит стабильный уровень. У «AKM» дела хуже: пять поражений в шести матчах, причем новокузнецкому «Металлургу» команда уступила со счетом 0:3, и такая игра в обороне вызывает серьезные сомнения. Домашний лед и текущая форма склоняют нас к тому, что хозяева возьмут верх в основное время.
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Ставка Победа «Динамо-Алтай»
На отрезке из 6 встреч у «Динамо-Алтай» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 19 из 20 последних встреч «Динамо-Алтай» и в 20 из 20 игр «AKM».
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