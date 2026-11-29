Текущая форма

К игре с «Рязанью» «Сокол» подходит с понятной тревогой. Команда Александра Титова словно ищет объяснение тому, почему недавние успехи так быстро обернулись провалом. Красноярский клуб, принадлежащий правительству края, выступает в ВХЛ крайне неровно, поскольку три победы сменяются тремя поражениями, а разница заброшенных и пропущенных шайб (12:14) напоминает о том, как непрочно выглядит оборона. Особенно настораживают разгромный счет 1:5 в матче с «Нефтяником Альметьевск» и поражение от «Барса Казань». После такого трудно не усомниться в способности коллектива удерживать преимущество против равных соперников.

Последний матч против «Рязани-ВДВ» стал ярким примером этой нестабильности: несмотря на то, что Илья Каргин открыл счет уже на 26-й секунде встречи, команда не смогла зафиксировать успех и уступила со счетом 2:3. Марк Герих и сам Каргин отличились в той игре, но их усилий оказалось недостаточно для победы, а счет по периодам (0:1, 1:1, 1:1) свидетельствует о проблемах с закрытием встреч. Теперь вся надежда на капитана Артёма Воронина, который должен сплотить коллектив и помочь парням из Красноярска забыть о недавних ошибках, чтобы не допустить повторения сценария, когда инициатива на старте матча уходит в песок.

Интересные факты для ставок