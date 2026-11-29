Сокол — Рязань: прогноз на матч ВХЛ
30 ноября 2026 года «Сокол» и «Рязань» проведут матч турнира ВХЛ. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
К игре с «Рязанью» «Сокол» подходит с понятной тревогой. Команда Александра Титова словно ищет объяснение тому, почему недавние успехи так быстро обернулись провалом. Красноярский клуб, принадлежащий правительству края, выступает в ВХЛ крайне неровно, поскольку три победы сменяются тремя поражениями, а разница заброшенных и пропущенных шайб (12:14) напоминает о том, как непрочно выглядит оборона. Особенно настораживают разгромный счет 1:5 в матче с «Нефтяником Альметьевск» и поражение от «Барса Казань». После такого трудно не усомниться в способности коллектива удерживать преимущество против равных соперников.
Последний матч против «Рязани-ВДВ» стал ярким примером этой нестабильности: несмотря на то, что Илья Каргин открыл счет уже на 26-й секунде встречи, команда не смогла зафиксировать успех и уступила со счетом 2:3. Марк Герих и сам Каргин отличились в той игре, но их усилий оказалось недостаточно для победы, а счет по периодам (0:1, 1:1, 1:1) свидетельствует о проблемах с закрытием встреч. Теперь вся надежда на капитана Артёма Воронина, который должен сплотить коллектив и помочь парням из Красноярска забыть о недавних ошибках, чтобы не допустить повторения сценария, когда инициатива на старте матча уходит в песок.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Сокол» пропускает в среднем 2.3 шайбы.
- Больше 5.5 шайбы за матч набралось только в 1 встрече из 6.
- Ориентировочный состав: Брагинский Д. Панов М. Трэвин О. Казаков К. Каргин И. Ерофеев А. Волосенков Н. Колганов А.
Текущая форма
«Рязань» подходит к предстоящей встрече на хорошем ходу. Два дня назад команда уверенно обыграла «Норильск» со счетом 4:2. У коллектива Павла Зубова игра идет с перепадами, зато с шайбами все в порядке. В последних шести матчах рязанцы выиграли четыре раза при двух поражениях, причем разница заброшенных и пропущенных шайб (14:12) показывает, что каждое очко им дается в борьбе.
Последняя встреча показала, что клуб нашел ключи к атаке. Правда, до этого рязанцы уступали «Калуге» (2:4) и «Нефтянику» (1:2). Капитан Эдуард Гиматов по-прежнему ведет команду за собой, а результативность таких игроков, как Аким Тришин, помогает не растерять концентрацию даже в напряженных сериях. График в ВХЛ плотный, зато победы над «АМК» и ЦСК ВВС доказали, что рязанцы умеют добиваться результата в плотных матчах.
Дисквалификации и травмы
Гол Акима Тришина пришелся на игру с «Соколом».
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Рязань» в среднем пропускает 2 шайбы за игру.
- За последние 6 матчей «Рязань» забросила 14 шайб, в среднем 2.3 за игру.
- Ориентировочный состав: Кудашев Д. Жиляков В. Аляев А. Раздьяконов В. Дроник В. Князев А. Сальников Е. Слепков И.
Прогноз и ставки
В Красноярск «Рязань» приезжает после уверенной победы над «Норильском» со счетом 4:2. Атака у гостей работает, хотя в обороне остаются вопросы. У хозяев период с перепадами. После разгромного поражения от «Нефтяника» и неудачной встречи с «Рязанью», где преимущество удержать не удалось, команде Александра Титова нужно срочно наладить игру в защите. Дома «Сокол» традиционно действует агрессивнее, а гости пропускают в среднем две шайбы за игру, поэтому склоняемся к тому, что хозяева навяжут свою волю и закроют матч в основное время.
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Ставка Победа «Сокол»
На отрезке из 6 встреч у «Сокол» 3 победы и 3 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 3.5
Тотал больше 3.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Сокол» и в 14 из 20 игр «Рязань».
Ставка Фора «Сокол» (0)
Средняя разница счета «Сокол» в последних 6 матчах составляет -0.3.
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