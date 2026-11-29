Бостон — Ванкувер: прогноз (кф. 1.80) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (79.7%), справедливый кф 1.25
Обе забивают — Бостон Брюинз: 90.0% из 10; Обе забивают — Ванкувер Кэнакс: 100.0% из 10; ОЗ в очных встречах — 80.0% из 10. По модели — 90.7%
Анализ команд
Пять поражений за шесть последних домашних встреч потерпели подопечные Марко Штурма. В противостоянии с «Торонто» (1:3) хозяева превосходили соперника по количеству бросков в створ (29:18), однако только Кейси Миттельштадту удалось огорчить канадцев. Не воспользовались «мишки» и продолжительным двойным большинством в третьем периоде.
Еще в первом игровом отрезке получил повреждение Давид Пастрняк, который точно пропустит предстоящую встречу. Чех является лучшим бомбардиром команды с 32 набранными очками. Зато постепенно восстанавливается Джеймс Хэгенс, успевший заработать 12 очков за 17 поединков до попадания в лазарет.
Совсем беда у «касаток» с игрой в меньшинстве. В двух из трех предыдущих встреч канадцы пропускали по три шайбы при численном преимуществе соперника. В частности, этим обстоятельством прекрасно воспользовалась «Филадельфия» (2:5), а авторами голов в составе «Кэнакс» стали Филип Гронек и Джейк Дебраск.
Коллектив Манни Малхотры потерпел три поражения подряд с общим счетом 6:16. Вдобавок ко всему продолжает находиться в лазарете Элиас Петтерссон, а в последнем поединке получил повреждение Филип Хытил. Таким образом, у тренерского штаба осталось совсем немного вариантов для усиления центральной оси нападения.
Прогноз и ставки
Отсутствие Пастрняка наверняка отразится на атакующих возможностях «Бостона», но в данном случае многое может решить состояние обороны соперника. Канадцы слишком легко позволяют оппонентам доводить атаки до бросков, а многочисленные ошибки при игре в меньшинстве зачастую лишают их шансов на положительный результат еще задолго до финальной сирены. Даже без своего капитана «мишки» располагают достаточно качественными исполнителями для того, чтобы воспользоваться подобными недостатками гостей.
Особенно тяжело «Ванкуверу» будет в том случае, если придется отыгрываться. Из-за кадровых потерь возможности канадцев при организации атак заметно сократились, а продолжительное пребывание в чужой зоне далеко не всегда приносит свои плоды. Для хозяев предстоящая встреча выглядит хорошей возможностью поправить домашнюю статистику. Полагаем, что коллективу Штурма вполне по силам добиться победы с преимуществом в несколько шайб.
Наш прогноз - победа «Бостона» с форой (-1.5) шайбы за 1.80
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Ставка «Ванкувер» не забьет в первом периоде
В двух последних выездных матчах «Ванкувер» не забрасывал шайбы в первом периоде
Ставка ИТ «Ванкувера» меньше 2.5 шайб
В семи из десяти последних матчей «Ванкувер» забрасывал не больше двух шайб
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