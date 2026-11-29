Пять поражений за шесть последних домашних встреч потерпели подопечные Марко Штурма. В противостоянии с «Торонто» (1:3) хозяева превосходили соперника по количеству бросков в створ (29:18), однако только Кейси Миттельштадту удалось огорчить канадцев. Не воспользовались «мишки» и продолжительным двойным большинством в третьем периоде.

Еще в первом игровом отрезке получил повреждение Давид Пастрняк, который точно пропустит предстоящую встречу. Чех является лучшим бомбардиром команды с 32 набранными очками. Зато постепенно восстанавливается Джеймс Хэгенс, успевший заработать 12 очков за 17 поединков до попадания в лазарет.