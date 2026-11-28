Матч окончен, Академику Визеу 1, Алверка 2.

Второй тайм окончен, Академику Визеу 1, Алверка 2.

94' Фолит Сами Мерхег (Алверка).

94' Уго Гамбор (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

93' Офсайд, Академику Визеу. Жуан Гильерме зафиксирован в положении «вне игры».

93' Фолит Сами Мерхег (Алверка).

93' Робиньо (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

92' Удар отражён. Андре Кловис (Академику Визеу) пробил левой ногой из центра штрафной площади, вратарь Матеуш Мендес (Алверка) парирует мяч в нижний правый угол.

92' Фолит Васко Мореира (Алверка).

92' Паулиньо (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

91' Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.

90' Угловой подаст Академику Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Яйи Боджанга.

89' Гол! Академику Визеу 1, Алверка 2. Паулиньо (Академику Визеу) пробил правой ногой из центра штрафной площади, и мяч влетает в нижний левый угол ворот.

86' Замена в Академике Визеу. На поле выходит Паулиньо, игру покидает Густаво Коста.

85' Замена в Академике Визеу. На поле выходит Альваро Самора, игру покидает Луис Силва.

85' Дави Гийи (Алверка) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

85' Фолит Жуан Гильерме (Академика Визеу).

82' Удар мимо. Дави Гийи (Алверка) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч уходит в сторону от правой штанги.

81' Замена в Алверке. На поле выходит Андре Видигал, игру покидает Фигейреду.

81' Замена в Алверке. На поле выходит Васко Мореира, игру покидает Иан Лукас.

81' Замена в Алверке. На поле выходит Сами Мерхег, игру покидает Дауда Камара.

79' Фолит Франсиско Чисумба (Алверка).

79' Робиньо (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

77' Удар заблокирован. Матеус Франса (Алверка) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Дави Гийи.

77' Матеус Франса (Алверка) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

77' Фолит Алехандро Местанса (Академика Визеу).

75' Замена в Алверке. На поле выходит Франсиско Чисумба, игру покидает Айзек Джеймс.

74' Удар заблокирован. Жуан Гильерме (Академика Визеу) пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Уго Гамбора.

73' Удар заблокирован. Лоругно Гоги (Академика Визеу) пробил правой ногой из-за штрафной площади. Пас от Густаво Косты.

72' Удар мимо. Робиньо (Академику Визеу) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч летит высоко и в сторону от правой штанги после углового.

71' Угловой подаст Академику Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Исаака Джеймса.

71' Удар заблокирован. Никос Михелис (Академика Визеу) пробил головой из центра штрафной площади. Пас от Чихана Кахрамана с фланга.

71' Угловой подаст Академику Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Исаака Джеймса.

70' Удар мимо. Луис Силва (Академику Визеу) пробил правой ногой с правого края шестиметровой отметки, мяч уходит в сторону от левой штанги. Пас от Никоса Михелиса после углового.

70' Удар мимо. Никос Михелис (Академика Визеу) пробил головой из центра штрафной площади, мяч уходит в сторону от правой штанги. Пас от Алейхандро Местансы после углового.

69' Угловой подаст Академика Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Стивена Басея.

69' Замена в Академика Визеу. На поле выходит Уго Гамбор, игру покидает Антонио Коррейя.

69' Замена в Академике Визеу. На поле выходит Алехандро Местанса, игру покидает Суфьян Мессегем.

66' Удар заблокирован. Дауда Камара (Алверка) пробил левой ногой с неудобного угла слева, но мяч отбит. Пас от Исаака Джеймса.

65' Угловой подаст Алверка. Мяч ушёл за лицевую от Антонио Коррейи.

65' Удар заблокирован. Исаак Джеймс (Алверка) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Дауды Камары.

64' Замена в Алверке. На поле выходит Матеуш Франка, игру покидает Чикиньо.

64' Фолит Андре Кловис (Академику Визеу).

64' Матеуш Мендес (Алверка) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

63' Угловой подаст Академику Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Матеуша Мендеса.

63' Удар отражён. Андре Кловис (Академику Визеу) пробил левой ногой из центра штрафной площади, вратарь Матеуш Мендес (Алверка) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Чихана Кахрамана навесом.

63' Удар отражён. Чихан Кахраман (Академика Визеу) пробил правой ногой из-за штрафной площади, вратарь Матеус Мендес (Алверка) отбивает мяч в центр ворот. Пас от Луиша Силвы.

62' Замена в Академике Визеу. На поле выходит Лорунон Го, игру покидает Нилс Мортимер.

61' Гол! Академика Визеу 0, Алверка 2. Иан Лукас (Алверка) пробил головой с очень близкой дистанции, мяч летит в верхний центр ворот. Пас от Чикиньо после углового.

60' Угловой подаст Алверка. Мяч ушёл за лицевую от Луиша Силвы.

57' Офсайд, Академика Визеу. Нильс Мортимер зафиксирован в положении «вне игры».

56' Угловой подаст Академика Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Фигейреду.

55' Угловой подаст Академика Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Дави Гуй.

55' Удар заблокирован. Нилс Мортимер (Академика Визеу) пробил левой ногой из-за штрафной площади. Пас от Луиша Силвы.

53' Фолит Робиньо (Академику Визеу).

53' Фигейреду (Алверка) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

52' Фолит Исаак Джеймс (Алверка).

52' Нилс Мортимер (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

51' Фолит Фигейреду (Алверка).

51' Чихан Кахман (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

51' Чикиньо (Алверка) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

51' Фолит Антонио Коррейя (Академику Визеу).

50' Удар отражён. Чикиньо (Алверка) пробил правой ногой из-за штрафной площади, вратарь Эвертон (Академику Визеу) парирует мяч в нижний правый угол.

50' Фолит Жуан Гильерме (Академику Визеу).

50' Фигейреду (Алверка) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

49' Фолит Луис Силва (Академику Визеу).

49' Чикиньо (Алверка) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

47' Удар мимо. Чикиньо (Алверка) пробил правой ногой из-за штрафной площади, опасно, но мяч уходит вправо. Пас от Дави Гуй после быстрой атаки.

47' Жуан Гильерме (Академику Визеу) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч попадает в левую штангу. Пас от Чихана Кахрамана.

47' Удар мимо. Чихан Кахраман (Академику Визеу) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч уходит влево. Пас от Робиньо.

46' Начинается второй тайм. Академику Визеу 0, Алверка 1.

Первый тайм окончен, Академика Визеу 0, Алверка 1.

48' Фолит Дауда Камара (Алверка).

48' Никос Михелис (Академика Визеу) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

47' Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.

46' Чикиньо (Алверка) получает жёлтую карточку.

46' Антонио Коррейя (Академика Визеу) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

46' Фолит Чикиньо (Алверка).

43' Гол! Академику Визеу 0, Алверка 1. Дауда Камара (Алверка) пробил правой ногой с очень близкой дистанции в нижний правый угол. Пас от Чикиньо.

43' Фолит Антонио Коррейя (Академика Визеу).

43' Матеуш Мендес (Алверка) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

42' Угловой подаст Академика Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Стивена Басеи.

42' Удар заблокирован. Суфьян Мессегем (Академика Визеу) пробил левой ногой из-за штрафной площади.

41' Жоао Гильерме (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

41' Фолит Дави Гуй (Алверка).

40' Удар заблокирован. Дави Гуй (Алверка) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч остановлен.

40' Дави Гуй (Алверка) попадает в перекладину, пробив левой ногой из-за штрафной площади. Пас от Стивена Басеи после углового.

39' Угловой подаст Алверка. Мяч ушёл за лицевую от Антонио Коррейи.

38' Удар мимо. Суфьян Мессегем (Академику Визеу) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч летит высоко и в сторону от левой штанги. Пас от Луиша Силвы.

36' Удар мимо. Нилс Мортимер (Академику Визеу) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч летит слишком высоко после розыгрыша стандартного положения.

36' Удар заблокирован. Чихан Кахраман (Академику Визеу) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит.

36' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

36' Пауза в матче из-за травмы Андре Кловиса (Академику Визеу).

34' Яя Боджан (Алверка) получает жёлтую карточку за грубый фол.

34' Андре Кловис (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

34' Фолит Яя Боджан (Алверка).

33' Удар мимо. Кикиньо (Алверка) пробил правой ногой с дальней дистанции (более 35 метров), но мяч улетает высоко и в сторону от левого угла ворот.

32' Удар заблокирован. Фигейреду (Алверка) пробил правой ногой из центра штрафной площади, но мяч отбит. Пас от Дауды Камары.

31' Густаво Коста (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

31' Фолит Иан Лукас (Алверка).

30' Кикиньо (Альверка) бьёт правой ногой из-за штрафной площади и попадает в левую штангу. Пас от Стивена Басеи после быстрой контратаки.

25' Угловой подаст Академику Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Стивена Басеи.

25' Удар заблокирован. Антонио Коррейя (Академику Визеу) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч заблокирован. Пас от Робиньо.

24' Удар заблокирован. Суфьян Мессегем (Академику Визеу) пробил левой ногой из-за штрафной площади.

24' Удар отражён. Андре Кловис (Академику Визеу) пробил правой ногой с острого угла, вратарь Матеуш Мендес (Алверка) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Нильса Мортимера.

20' Удар мимо. Дауда Камара (Алверка) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч улетел высоко и вправо. Пас от Фигейреду.

16' Фолит Кикиньо (Алверка).

16' Энтони Коррейя (Академику Визеу) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

16' Положение «вне игры» у Алверки. Дауда Камара зафиксирован в офсайде.

15' Матеуш Мендес (Алверка) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

15' Фолит Антонио Коррейя (Академику Визеу).

15' Угловой подаст Академику ди Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Матеуса Мендеса.

14' Угловой подаст Академику де Визеу. Мяч ушёл за лицевую от Яйи Боджанга.

12' Мимо! Жуан Гильерме (Академику Визеу) пробил головой из центра штрафной, но послал мяч высоко и в сторону. Пас от Робиньо.

11' Фолит Кикиньо (Алверка).

11' Нилс Мортимер (Академику ди Визеу) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

11' Рука! Фигейредо (Алверка) задевает мяч рукой.

09' Удар отражён! Дауда Камара (Алверка) пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади, вратарь Эвертон (Академику ди Визеу) парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Диогу Спенсера.

09' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

08' Пауза в матче из-за травмы Кикиньо (Алверка).

07' Антонио Коррейя (Академику Визеу) получает жёлтую карточку за грубый фол.

07' Кикиньо (Алверка) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

07' Фолит Антонио Коррейя (Академику Визеу).

04' Мимо! Чикиньо (Алверка) пробил правой ногой из-за пределов штрафной по прямой после штрафного удара, мяч пролетел в верхнем левом углу.

02' Никос Михелис (Академику ди Визеу) получает жёлтую карточку за грубый фол.

02' Фолит Никос Михелис (Академику ди Визеу).

02' Чикиньо (Алверка) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.