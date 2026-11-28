Эвертон – Ливерпуль: прогноз на матч английской Премьер-Лиги
Анализ команд
Текущая форма
«Эвертон» привычно входит в число крепких середняков Премьер-Лиги, имеет на своем счету после 11 туров 16 очков, с которыми занимает девятое место. «Ирискам» не хватает глубины состава, чтобы ровно проводить сезон и стабильно набирать очки. За пять последних туров подопечные Дэвида Моейеса одержали две победы и потерпели три поражения. «Эвертон» привычно делает ставку в своей игре на надежную оборону, но в минувшей встрече такая тактика дала сбой. На выезде было зафиксировано поражение со счетом 0:4 от «Брентфорда». На своем поле «ириски» с начала сезона в Премьер-Лиге провели пять матчей, в которых набрали десять очков, имеют в пассиве только одно поражение.
Дисквалификации и травмы
Тарковски будет отбывать дисквалификацию.
Интересные тренды для ставок
- В трех из пяти последних матчей с участием «Эвертона» не было обмена забитыми голами
- В 9 из 11 предыдущих матчей игроки «Эвертона» попадали в офсайды чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Пикфорд – О’Брайен, Кин, Брэнтуэйт, Миколенко – Армстронг, Гарнер – Рёль, Дьюсбери-Холл, Грилиш – Барри.
Текущая форма
«Ливерпуль» к старту 12 тура подходит на четвертом месте в таблице, только на одно очко отстает от «Брайтона» и «Манчестер Сити». После поражения от «Арсенала» (0:1) подопечные Андони Ираолы в двух следующих турах не позволили себе потерь очков: победы над «Кристал Пэлас» (1:3) и «Манчестер Юнайтед» (4:0). На волне этих успехов «мерсисайдцы» на неделе уверенно разобрались с «Брюгге» в Лиге Чемпионов, оформив выездную победу со счетом 3:0. Явно сейчас на высоком уровне проявляет себя атака, забив 10 голов в трех матчах. Отмечаем разыгравшегося Вирца, у которого в активе гол и результативная передача с «Манчестер Юнайтед» и забитый мяч в ворота «Брюгге». Впереди принципиальное дерби с «Эвертонам», у которого «Ливерпуль» выиграл в трех предыдущих очных встречах.
Дисквалификации и травмы
Гакпо, Экитике, Брэдли и Леони пропустят игру из-за травм, Гравенберх и Муньос под вопросом.
Интересные тренды для ставок
- «Ливерпуль» развил победную серию до трех матчей
- В десяти предыдущих матчах игроки «Ливерпуля» фолили чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Алиссон – Араухо, Жаке, ван Дейк, Керкез – Мак Аллистер, Собослаи – Барколя, Вирц, Нгумоха – Исак.
Прогноз и ставки
В трех последних мерсисайдских дерби «Ливерпуль» был сильнее и сегодня имеет неплохие шансы развить успешную серию. «Эвертон» проводит не самый уверенный отрезок сезона, проиграл в трех из пяти предыдущих туров в АПЛ, а в последней игре и вовсе провалился в обороне, пропустив четыре безответных гола от «Брентфорда».
«Ливерпуль», в отличие от соперника, разыгрался, здорово проявляет себя в атаке, оформив 10 голов в трех последних победных матчах. Несомненно, принципиальный матч пройдет в плотной борьбе, но в целом за счет преимущества в атаке подопечные Андони Ираолы способны брать три очка. «Красные» не имеют проблем сейчас с тем, чтобы вскрывать любую оборону на своем пути, нынешний «Эвертон» вряд ли их чем-то удивит.
Наш прогноз – победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.79
Ставка на тотал
«Ливерпуль» в четырех последних матчах забивал не менее двух голов. В атаке сейчас здорово проявляет себя Вирц, у Исака все в порядке. Две последние победы в дерби «красные» оформили, забивая по два гола в ворота «Эвертона». Не думаем, что сегодня у подопечных Андони Ираолы возникнут проблемы с тем, чтобы отличиться хотя бы двумя мячами.
Вторая ставка – индивидуальный тотал голов «Ливерпуля» больше 1.5 с коэффициентом 1.65
Ставка на угловые
«Эвертон» выиграл пять матчей кряду по угловым. Вряд ли стоит проходить мимо такого тренда при выборе ставок. Тем более, высока вероятность, что «ирискам» придется отыгрываться по ходу матча, идти большими силами в атаку.
Прогноз – «Эвертон» не проиграет по угловым с коэффициентом 2.20
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Прогнозы экспертов
Мерсисайдское дерби состоится в 12 туре АПЛ. Независимо от того, где в таблице соперники стоят, как последние матчи проводили, их очные встречи всегда получаются конкурентными и эмоциональными. Жду яркой игры.
На данный момент в турнирной таблице АПЛ географические соседи даже не так далеко друг от друга идут. «Ливерпуль» с 21 баллом занимает четвертое место, от двух команд выше всего на одно очко отстает. Правда, с лидирующим «Арсеналом» у «красных» разрыв пока большой – семь баллов.
«Эвертон», которому в предыдущие сезоны и за выживание приходилось бороться, сейчас стоит достаточно высоко – девятое место с 16 баллами. С рядом команд выше у «ирисок» минимальный разрыв в очках, одна победа может сразу поднять коллектив в топ-5 при определенных обстоятельствах. Но и на пару позиций в ближайшее время команда Мойеса может опуститься.
К этой игре «Ливерпуль» подходит на серии побед, пусть она и не такая длинная – три встречи. Зато за этот период команда Ираолы каждый раз много забивала – 3:1 с «Кристал Пэлас» и 4:0 с «Ман Юнайтед» в АПЛ, а также 3:0 с «Брюгге» в ЛЧ на неделе. За весь сезон мерсисайдцы всего три раза проиграли.
У «Эвертона» до прошлого тура АПЛ тоже шла успешная серия из трех матчей, дважды за тот период клуб сумел «Ньюкасл» в разных турнирах обыграть – 3:1 в Кубке лиги и 1:0 в АПЛ. Серия прервалась неделю назад, подопечные Мойеса провели провальный матч против «Брентфорда», даже на ничью шансов не имели – 0:4.
Но интересно, что со старта сезона «Эвертон» тоже проиграл всего три раза, пусть и все его неудачи на АПЛ пришлись, в еврокубках «ириски» не участвуют. Как я говорил выше, дерби команд из Ливерпуля почти всегда получаются конкурентными, я на 100% не уверен в победе подопечных Ираолы сейчас.
Поставлю на голы – тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.65
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Тренды
Ставка 1-й тайм: победа «Ливерпуля»
В двух предыдущих очных встречах «Ливерпуль» выигрывал в первом тайме
Ставка Тотал желтых карточек больше 3.5
Ставка была успешной в 7 из 11 последних матчей «Ливерпуля»
Ставка Точный счет 1:2
Две последние победы в мерсисайдском дерби «Ливерпуль» одержал с таким счетом
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