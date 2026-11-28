Мерсисайдское дерби состоится в 12 туре АПЛ. Независимо от того, где в таблице соперники стоят, как последние матчи проводили, их очные встречи всегда получаются конкурентными и эмоциональными. Жду яркой игры.

На данный момент в турнирной таблице АПЛ географические соседи даже не так далеко друг от друга идут. «Ливерпуль» с 21 баллом занимает четвертое место, от двух команд выше всего на одно очко отстает. Правда, с лидирующим «Арсеналом» у «красных» разрыв пока большой – семь баллов.

«Эвертон», которому в предыдущие сезоны и за выживание приходилось бороться, сейчас стоит достаточно высоко – девятое место с 16 баллами. С рядом команд выше у «ирисок» минимальный разрыв в очках, одна победа может сразу поднять коллектив в топ-5 при определенных обстоятельствах. Но и на пару позиций в ближайшее время команда Мойеса может опуститься.

К этой игре «Ливерпуль» подходит на серии побед, пусть она и не такая длинная – три встречи. Зато за этот период команда Ираолы каждый раз много забивала – 3:1 с «Кристал Пэлас» и 4:0 с «Ман Юнайтед» в АПЛ, а также 3:0 с «Брюгге» в ЛЧ на неделе. За весь сезон мерсисайдцы всего три раза проиграли.

У «Эвертона» до прошлого тура АПЛ тоже шла успешная серия из трех матчей, дважды за тот период клуб сумел «Ньюкасл» в разных турнирах обыграть – 3:1 в Кубке лиги и 1:0 в АПЛ. Серия прервалась неделю назад, подопечные Мойеса провели провальный матч против «Брентфорда», даже на ничью шансов не имели – 0:4.

Но интересно, что со старта сезона «Эвертон» тоже проиграл всего три раза, пусть и все его неудачи на АПЛ пришлись, в еврокубках «ириски» не участвуют. Как я говорил выше, дерби команд из Ливерпуля почти всегда получаются конкурентными, я на 100% не уверен в победе подопечных Ираолы сейчас.

Поставлю на голы – тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.65