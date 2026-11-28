«Комо» - «Ювентус»

Соперники являются соседями по таблице. Но разрыв между ними составляет сейчас пять баллов. «Комо» лучше сезон проводит, идет на пятом месте, чаще выигрывает. Команда еще в Лиге чемпионов успевает выступать, набирает там очки. С середины октября «синие» только «Интеру» один раз проиграли.

«Ювентус» тоже начал играть относительно неплохо — клуб идет на серии без проигрышей из пяти матчей, примерно за тот же период туринцы проиграли один раз. Правда, клуб не в ЛЧ играет, а в Лиге Европы. В таблице Серии А «Юве» идет шестым.

В этой паре эксперты больше верят в победу «Комо» - котировка 2.00 в линии от БК Пари

«Лион» - «Монако»

В таблице оппоненты не так далеко друг от друга идут — между ними стоит две команды, разница составляет три очка. «Лион» выше располагается — пятое есто с 20 баллами. «Монако» же стоит на восьмой строчке, может подняться выше в ближайшее время.

В чемпионате Франции монегаски идут на серии без побед. Последняя виктория команды произошла в середине сентября. Только в Лиге конференций с тех пор коллектив побеждал. «Лион» вот разные результаты чередовал, в чемпионате чаще выигрывал за этот период. Сами «львы» участвуют в Лиге Европы.

Букмекеры больше верят в победу хозяев поля сейчас — коэффициент 2.40 в линии от БК Фонбет, и 3.05 — на «Монако»

«Гамбург» - «Бавария»

«Бавария» на днях первое поражение в сезоне потерпела — в ЛЧ уступила «Лиллю» (1:2). До этого коллектив чередовал редкие ничьи с победами. Несколько раз в Бундеслиге мюнхенцы баллы потеряли, в таблице чемпионата они сейчас не лидируют — идут вторыми, отставая от «Боруссии» на два очка.

«Гамбург», конечно, хуже сезон проводит. Клуб с 12 очками сейчас идет на 12 месте, ниже середины. С соседями выше и ниже у команды минимальный разрыв в баллах. В последних играх «Гамбург» чаще уступал — всего одна победа в шести матчах.

Эксперты БК Winline не сомневаются в выигрыше «Баварии» - котировка 1.70 на победу клуба с форой (-2) мяча

«Реал» Мадрид - «Алавес»

«Реал» идет на длинной серии без поражений, которая длится с конца сентября и уже насчитывает десять матчей. В том числе за этот период команда обыграла «Барселону» в класико. Из-за этого разрыв в таблице между ними сократился — каталонцы только на два балла отрываются от «Реала».

«Алавес» в двух последних матчах победил, на Ла Лигу приходится только виктория с «Депортиво». До этого у «славных» шла длинная серия без побед несколько месяцев. В турнирной таблице «Алавес» пока не так низко идет — девятое место, правда, от топ-6 команда уже на четыре очка отстает.

Исход встречи предсказуем — в линии от БК Марафон поставить на победу «Реала» с форой (-2.5) мяча предлагается за 1.90

«Торино» - «Лацио»

В предыдущие сезоны это была бы игра двух середняков чемпионата Италии. Но «Лацио» сейчас выступает намного лучше, чем раньше. С 32 баллами команда единолично лидирует в Серии А, хотя большого отрыва от преследователей у римлян нет — два и три очка от «Ромы» с «Интером», Команда Гаттузо идет на серии без поражений, в Серии А она еще ни разу не уступила.

«Торино» вот более привычно выступает Клуб сейчас идет на серии без побед в турнире, трижды проиграл в четырех недавних матчах. В таблице турнира «быки» уже стоят ниже середины – 13 место.

В этой игре «Лацио» считается фаворитом — коэффициент 2.10 на победу римлян в линии от БК Леон

«Боруссия» Дортмунд - «Байер»

Обе команды идут в топ-5 чемпионата Германии. «Боруссия» лучше выступает — с 24 баллами лидирует, имеет отрыв только от «Баварии» в два очка. «Байер» вот замыкает топ-5 сейчас — с 19 очками идет на пятой строчке, на несколько баллов отстает от команд выше.

«Боруссия» идет на длинной серии без поражений сейчас, в последний раз команда проигрывала в середине октября, на неделе с «Арсеналом» в ЛЧ вничью сыграла (1:1). «Байер» вот в трех последних матчах побеждал, но оппоненты там были не сложные. До этого «львы» чередовали победы и поражения.

В БК Мелбет ждут победы «Боруссии» - котировка 2.13

ПСЖ - «Лорьян»

ПСЖ на неделе поделил очки с «Ромой» в Лиге чемпионов — 2:2. Для команды это была первая потеря очков с сентября, прервалась длинная серия побед клуба. В результате успешных выступлений команда Энрике уже лидирует в Лиге 1, пусть и большого отрыва от преследователей не имеет.

«Лорьян» в последнее время тоже не так плохо выступал — в шести встречах проиграл всего один раз, 0:2 от «Бреста». В остальных матчах «мерлузовые» набирал очки — три победы и две ничьи. В таблице Лиги 1 клуб идет в середине — десятое место.

Само собой, эксперты ждут виктории парижан сейчас — коэффициент 1.67 на успех команды с форой (-2) мяча от БК БЕТСИТИ

«Депортиво» - «Барселона»

Статус соперников сильно различается. «Барселона» все еще является лидером Ла Лиги, пусть и после проигранного «Реала» Эль-класико разрыв между первой и второй строчками сократился до трех баллов. Зато за весь сезон «сине-гранатовые» всего дважды проиграли.

«Депортиво» вот дважды недавно выиграл, на Ла Лигу пришлась только одна виктория с «Осасуной». В остальных встречах за несколько месяцев новичок Примеры терпел неудачи, в таблице турнира он идет еще не так низко, как мог бы — 12 место с 15 баллами.

В БК Лига Ставок ждут уверенной победы «Барселоны» - фора (-2.5) на успех клуба с котировкой 1.80

Источник: ВсеПроСпорт