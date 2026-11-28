Текущая форма

«Белые лебеди» в прошлом году покинули элиту. Теперь они уверенно идут вверх в Джей-лиге 2 и входят в число главных фаворитов сезона. Команда Юдзо Фунакоши поймала стабильный ритм, причем в шести последних матчах у нее четыре победы, а «Точиги Сити» разгромлен со счетом 3:0. Плотная серия результатов держит клуб в верхней части турнирной таблицы.

Боевой дух команда подтвердила совсем недавно. Три дня назад «Альбирекс Ниигата» обыграла «Ванрауре Хачинохе» со счетом 1:0, и тот матч решил Михиро Сато, забивший на 30-й минуте с точной передачи Эйдзи Шираи. Победа продолжила хорошую серию, начатую в очной встрече с «Вентфорет Кофу», где «Альбирекс Ниигата» тоже выиграла минимально, 1:0.

Интересные факты для ставок