Альбирекс Ниигата — Кофу: прогноз на матч Джей-лига 2
«Альбирекс Ниигата» 29 ноября 2026 года встретится с «Кофу» в матче Джей-лиги 2. Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Сумеют ли хозяева воспользоваться своим статусом площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Белые лебеди» в прошлом году покинули элиту. Теперь они уверенно идут вверх в Джей-лиге 2 и входят в число главных фаворитов сезона. Команда Юдзо Фунакоши поймала стабильный ритм, причем в шести последних матчах у нее четыре победы, а «Точиги Сити» разгромлен со счетом 3:0. Плотная серия результатов держит клуб в верхней части турнирной таблицы.
Боевой дух команда подтвердила совсем недавно. Три дня назад «Альбирекс Ниигата» обыграла «Ванрауре Хачинохе» со счетом 1:0, и тот матч решил Михиро Сато, забивший на 30-й минуте с точной передачи Эйдзи Шираи. Победа продолжила хорошую серию, начатую в очной встрече с «Вентфорет Кофу», где «Альбирекс Ниигата» тоже выиграла минимально, 1:0.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Альбирекс Ниигата» в среднем пропускает 1 гол за игру.
- «Обе забьют» сыграло в двух из шести последних матчей «Альбирекс Ниигата».
- Ориентировочный состав: Ноам Бауман, Масахиро Сэкигучи, Джейсон Джерия, Фумия Хаякава, Тэцуя Като, Эйдзи Ширай, Юдзи Хоши, Томоя Осава.
Текущая форма
«Кофу» переживает тяжелый период. Клуб рискует опуститься ниже середины таблицы Джей-лиги 2, поскольку сейчас идет на 13-м месте из 20 участников, а серия неудач заметно отодвинула его от борьбы за высокие позиции. Коллектив Хироки Сибая растерял контроль над матчами, и собственная оборона стала для него постоянной головной болью.
Шесть последних матчей принесли клубу пять поражений. Забито всего два мяча, пропущено 11. Тяжелее всего сложился разгром от «Вегалта Сэндай» со счетом 1:5, причем оборона клуба развалилась. В самой свежей игре 25 ноября гости уступили «Шонан Беллмаре» (0:1) и так и не нашли способ вскрыть чужую оборону. А 3 ноября коллектив уже проигрывал нынешнему оппоненту со счетом 0:1, и ответа на тактические схемы ближайших противников у него пока не находится.
Интересные факты для ставок
- «Кофу» проиграла пять из шести последних матчей, и этот отрезок получился нестабильным.
- Позиция: 13-е место из 20 команд (по состоянию на 2026 год).
- Ориентировочный состав: Кодай Ямаучи, Юта Кодэ, Шун Фукумото, Котатсу Кумакура, Ямато Найто, Ацуши Курокава, Хикару Эндо, Такеи Сэйго.
Прогноз и ставки
«Альбирекс Ниигата» набрала хороший ход. Четыре победы в шести последних матчах Джей-лиги 2, а встреча с «Ванрауре Хачинохе» закончилась вничью. У «Кофу» все гораздо печальнее. Клуб идет на 13-м месте, проиграл пять из шести последних встреч и пропустил 11 мячей. 3 ноября хозяева взяли верх в очной игре с минимальным счетом, и оборона гостей сейчас выглядит уязвимо, так что повторение такого исхода вполне вероятно. «Белые лебеди» способны решить дело в основное время, где им помогут домашняя поддержка и тактическая выучка.
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Ставка Победа «Альбирекс Ниигата»
«Альбирекс Ниигата» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов меньше 3.5
Тотал меньше 3.5 удерживался в 13 из 20 последних встреч «Альбирекс Ниигата» и в 15 из 20 игр «Кофу».
Ставка Индивидуальный тотал «Кофу» меньше 1.5
«Кофу» не пробивал отметку 1.5 в 16 из 20 последних встреч.
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