29 ноября 2026 года «Америка» и «Монтеррей» сойдутся в матче Лиги MX. «Америку» возглавит Сантьяго Солари, а «Монтерреем» будет руководить Хавьер Агирре Онайндиа.
Америка — Монтеррей: прогноз на матч Лига MX
29 ноября 2026 года «Америка» и «Монтеррей» проведут матч турнира Лига MX. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Америка» переживает трудный отрезок в нынешнем розыгрыше Лиги MX. В шести последних матчах коллектив Хорхе Альмады выиграл лишь однажды, трижды уступил и два раза сыграл вничью, причем ни в атаке, ни в обороне у команды не ладится. С таким балансом стабильность выступления мексиканского гранда на финишной прямой сезона вызывает вопросы.
Довести встречу до положительного результата у команды получается редко, и это ее главная беда. Два последних матча она проиграла всухую «Тигрес» (0:1) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:1). На острие атаки в них не сумел проявить себя Хенри Мартин, хотя в текущем сезоне он лучший в команде по результативности с 11 голами. Вратарь Родольфо Кота отыграл все 30 матчей и вынужден регулярно исправлять ошибки партнеров. Забитых и пропущенных мячей на этом отрезке набралось 6:9 в пользу соперников.
Интересные факты для ставок
- «Америка» проиграла 3 из 6 последних матчей, и отрезок получился неровным.
- За этот отрезок больше 2.5 голов пробили в 3 из 6 матчей.
- В лазарете: Брайан Родригес.
- Ориентировочный состав: Исраэль Рейес, Сантьяго Рамос Минго, Кевин Альварес, Алан Сервантес, Эрик Санчес, Оскар Перея, Сантьяго Буэно, Мигель Борха.
Текущая форма
«Монтеррей» подходит к следующему испытанию с тревожным сигналом в обороне, который способен перечеркнуть статус одного из грандов мексиканского футбола. Несмотря на солидную историю с пятью титулами Лиги MX и триумфальным «требл» 2020 года, текущая реальность Apertura 2026 вырисовывается в противоречивых тонах. Клуб из города Монтеррей закрепился на 6-м месте из 18 участников, но эта позиция — лишь хрупкий баланс между амбициями и провалами, требующий немедленной стабилизации.
Больше всего вопросов к обороне. В ноябре команда Матиаса Альмейды крупно проиграла «Депортиво Толука» со счетом 0:4, а в матче с «СД Гвадалахара» едва не случилась настоящая катастрофа, хотя поражение получилось минимальным (0:1). Сухие победы над «Керетаро» (1:0) и «Пумас Унам» (2:0) помогли вернуть уверенность, правда обошлись слишком дорого. За последние шесть встреч коллектив пропустил 9 мячей, так что теперь трудно поручиться за ноль в матчах решающего значения.
Интересные факты для ставок
- Счет «Монтеррей» не открывала в 2 из 6 матчей.
- Клуб выступает в Лиге MX. Регулярный этап Apertura 2026 «Монтеррей» закончил на 6-м месте из 18 команд.
- В лазарете: Карлос Сальседо, Эстебан Андрада.
- Ориентировочный состав: Оливер Торрес, Уго Куйперс, Хесус Корона, Виктор Гусман, Рикардо Чавес, Лука Орельяно, Луис Карденас, Херардо Артеага.
Прогноз и ставки
«Америка» находится в глубоком кризисе, о чем свидетельствуют три поражения в шести последних матчах, включая сухие проигрыши «Тигрес» и «Нью-Йорк Ред Буллс». Гости из Монтеррея также не блещут надежностью в обороне, пропустив четыре мяча от «Толуки», но их атакующий потенциал позволяет бороться за очки. Учитывая нестабильность хозяев дома и способность «Монтеррей» забивать, вариант с двойным шансом для гостей выглядит наиболее безопасным решением.
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Ставка Монтеррей не проиграет
«Монтеррей» не проигрывал в 2 из 2 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 15 из 20 последних встреч «Америка» и в 15 из 20 игр «Монтеррей».
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