Текущая форма

«Америка» переживает трудный отрезок в нынешнем розыгрыше Лиги MX. В шести последних матчах коллектив Хорхе Альмады выиграл лишь однажды, трижды уступил и два раза сыграл вничью, причем ни в атаке, ни в обороне у команды не ладится. С таким балансом стабильность выступления мексиканского гранда на финишной прямой сезона вызывает вопросы.

Довести встречу до положительного результата у команды получается редко, и это ее главная беда. Два последних матча она проиграла всухую «Тигрес» (0:1) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:1). На острие атаки в них не сумел проявить себя Хенри Мартин, хотя в текущем сезоне он лучший в команде по результативности с 11 голами. Вратарь Родольфо Кота отыграл все 30 матчей и вынужден регулярно исправлять ошибки партнеров. Забитых и пропущенных мячей на этом отрезке набралось 6:9 в пользу соперников.

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