Арема — Персебая Сурабая: прогноз на матч Индонезийская Суперлига
«Арема» 29 ноября 2026 года встретится с «Персебая Сурабая» в матче Индонезийской Суперлиги. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Арема» явно прибавила. В шести последних матчах у нее четыре победы, причем две вышли крупными. «ФК Адьякса» разгромлен 4:1, а «ПСС Слеман» – 3:0. В Индонезийской Суперлиге сезона 2025/26 команда держится на девятом месте из 18, и эта строчка довольно точно показывает ее нынешнюю стабильность.
В последнем матче хозяева открыли счет на 19-й минуте благодаря голу Хамзы Тито, а затем удвоили преимущество усилиями Хулиана Гевары Муньоса (32'). Салим Акбар Тухарея забил на 42-й минуте, установив счет 3:0 к перерыву. Олувасегун Самуэль Отусанья (116') оформил четвертый мяч при ассистенте Густаво Франса, закрепив победу над «ФК Адьякса» (4:1). Под руководством тренера Андре Калдаса команда забила 16 голов в последних шести играх, что подтверждает рост атакующей эффективности.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Арема» не пропускала в 3 матчах из 6.
- Ориентировочный состав: Ади Сатрио, Ахмад Маулана, Уалиссон Майя, Диего Ландис, Йохан Альфаризи, Матэус Блейд, Архан Фикри, Маркус Винисиус.
Текущая форма
«Персебая Сурабая» идет четвертой в Индонезийской Суперлиге, хотя стабильности этому коллективу явно недостает. В шести последних матчах у команды Бернарду Тавареша одна победа, три поражения и две ничьи. Выдает она и уверенные выступления, но следом случаются болезненные провалы, когда оборона не выдерживает напора соперника.
Полосу неудач удалось прервать только в последнем матче с ПСБС Биака, где «красные» выиграли крупно, 5:0. Передышка вышла короткой. До этого клуб проиграл «Персии Джакарта» (0:1) и дважды уступил «Кендал Торнадо» (2:3). В той победной игре главным героем стал Пратама Рики с хет-триком на 15-й, 49-й и 88-й минутах, а окончательный счет установил Саддил Рамдани, забивший с пенальти на 91-й минуте.
Интересные факты для ставок
- За шесть последних матчей «Персебая Сурабая» в среднем пропускает 1.5 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Лутфи Масрохан, Катур Памунгкас, Уальбер, Ристо Митревски, Джефферсон, Тони Фирмансах, Гледсон, Малик Рисальди.
Прогноз и ставки
«Арема» за шесть последних встреч забила 16 мячей, и в этот отрезок попал разгром «ФК Адьякса» со счетом 4:1. Гости из Сурабая недавно взяли верх над ПСБС Биака 5:0, однако в обороне на этом отрезке играют неровно и в среднем пропускают 1,5 мяча за игру.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Арема» и в 6 из 20 игр «Персебая Сурабая».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 2 из 6 последних встреч «Арема» и в 4 из 6 игр «Персебая Сурабая».
Ставка «Арема» не проиграет
«Арема» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
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