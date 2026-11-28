Текущая форма

«Арема» явно прибавила. В шести последних матчах у нее четыре победы, причем две вышли крупными. «ФК Адьякса» разгромлен 4:1, а «ПСС Слеман» – 3:0. В Индонезийской Суперлиге сезона 2025/26 команда держится на девятом месте из 18, и эта строчка довольно точно показывает ее нынешнюю стабильность.

В последнем матче хозяева открыли счет на 19-й минуте благодаря голу Хамзы Тито, а затем удвоили преимущество усилиями Хулиана Гевары Муньоса (32'). Салим Акбар Тухарея забил на 42-й минуте, установив счет 3:0 к перерыву. Олувасегун Самуэль Отусанья (116') оформил четвертый мяч при ассистенте Густаво Франса, закрепив победу над «ФК Адьякса» (4:1). Под руководством тренера Андре Калдаса команда забила 16 голов в последних шести играх, что подтверждает рост атакующей эффективности.

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