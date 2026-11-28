Текущая форма

В Высшей лиге Беларуси «Желто-синие» проводят сезон совсем не так, как привыкли. Клуб, долгие годы бывший главной силой в стране, сейчас идет на 10-м месте в турнирной таблице. Для БАТЭ, самого титулованного клуба Беларуси, это непривычное и тяжелое положение. Команда переживает глубокий кризис и пытается найти точку опоры в нестабильной ситуации.

Последний матч стал болезненным индикатором текущих проблем: поражение от «Гомеля» со счетом 1:3 показало уязвимость обороны, которая пропустила три мяча, хотя Игнат Куимов сумел открыть счёт уже на 42-й минуте. В последних шести встречах коллектив под руководством тренера Виталия Рогожкина одержал лишь две победы — над «Оршей» (3:2) и «Торпедо-БелАЗ» (1:0), но эти успехи не перекрывают серию неудач против «Арсенала», «Белшины» и «Днепра». Капитан Артём Рахманов и его партнёры испытывают серьёзные трудности с реализацией и контролем игры, пропуская в среднем 1,5 гола за матч на этом отрезке.

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