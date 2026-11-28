На «Борисов Арене» БАТЭ и «Ислочь» разошлись миром, 1:1. На 77-й минуте Андрей Макаренко отправил мяч в свои ворота, а на 89-й Александр Бутько восстановил равновесие.
БАТЭ — Ислочь: прогноз на матч Высшая лига Беларуси
28 ноября 2026 года БАТЭ и «Ислочь» проведут матч Высшей лиги Беларуси. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В Высшей лиге Беларуси «Желто-синие» проводят сезон совсем не так, как привыкли. Клуб, долгие годы бывший главной силой в стране, сейчас идет на 10-м месте в турнирной таблице. Для БАТЭ, самого титулованного клуба Беларуси, это непривычное и тяжелое положение. Команда переживает глубокий кризис и пытается найти точку опоры в нестабильной ситуации.
Последний матч стал болезненным индикатором текущих проблем: поражение от «Гомеля» со счетом 1:3 показало уязвимость обороны, которая пропустила три мяча, хотя Игнат Куимов сумел открыть счёт уже на 42-й минуте. В последних шести встречах коллектив под руководством тренера Виталия Рогожкина одержал лишь две победы — над «Оршей» (3:2) и «Торпедо-БелАЗ» (1:0), но эти успехи не перекрывают серию неудач против «Арсенала», «Белшины» и «Днепра». Капитан Артём Рахманов и его партнёры испытывают серьёзные трудности с реализацией и контролем игры, пропуская в среднем 1,5 гола за матч на этом отрезке.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах соперники в среднем забивают по 1,5 гола в ворота БАТЭ.
- Сезон 2025 года команда проводит на 10-м месте в Высшей лиге Беларуси.
- Ориентировочный состав: Игнат Куимов, Кирилл Капленко, Хаик Мусакаханян, Павел Дубовский, Никита Нескоромный, Максим Сакута, Юрий Ковалев, Владислав Варакса.
Текущая форма
«Ислочь» едет на этот матч одной из самых опасных команд Высшей лиги Беларуси и прочно держится на 7-м месте в таблице сезона 2025 года. «Волки» выдают редкую для себя стабильность, и нынешний отрезок стал для них безоговорочной зоной комфорта, где о поражениях уже не вспоминают.
Шесть побед кряду лучше всего говорят о настрое коллектива. Гости не просто выигрывают, а держат игру под контролем, причем забили 21 мяч и пропустили 8. В последнем туре команда Дмитрия Комаровского вырвала волевую победу у «Торпедо-БелАЗ» (4:3), и матч получился по-настоящему результативным. Иван Тихомиров оформил дубль, открыл счет на 30-й минуте и удвоил преимущество на 73-й, а Евгений Юдчиц закрепил успех на 39-й. Капитан Александр Свирепа и партнеры доказали, что умеют выдерживать давление и доводить сложные встречи до победы.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в четырех из шести последних матчей «Ислочи».
- Турнирное положение: 7-е место в Высшей лиге Беларуси по итогам сезона 2025 года.
- В лазарете: Джавад Даййябу, Антон Шрамченко.
- Ориентировочный состав: Иван Тихомиров, Александр Свирепа, Илья Скроботов, Евгений Юдчиц, Владимир Хващинский, Никита Пацко, Сергей Волков, Максим Ковалевич.
Прогноз и ставки
«Ислочь» на ходу. У команды шесть побед подряд и 21 забитый мяч в этих встречах, а БАТЭ переживает тяжелый период, идет лишь на 10-м месте и уступил «Гомелю» со счетом 1:3. Гости держат игру под контролем и могут навязать свой темп нестабильной обороне хозяев, поэтому победа «Ислочи» выглядит наиболее вероятным исходом.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Победа «Ислочь»
«Ислочь» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «БАТЭ» и в 11 из 20 игр «Ислочь».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «БАТЭ» и в 4 из 6 игр «Ислочь».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|БАТЭ
|3,7%
|27.06
|Ничья
|88,69%
|1.13
|Ислочь
|7,62%
|13.13
Динамика вероятностей1'–97'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|92,38%
|1.08
|12
|11,31%
|8.84
|X2
|96,3%
|1.04
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|12,3%
|8.13
|Меньше
|87,7%
|1.14
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|БАТЭ
|3,86%
|25.91
|Ислочь
|8,44%
|11.85
|Не будет
|87,7%
|1.14
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|БАТЭ -0.5
|3,7%
|27.06
|Ислочь +0.5
|96,3%
|1.04
|БАТЭ +0.5
|92,38%
|1.08
|Ислочь -0.5
|7,62%
|13.13
О матче
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Статистика матча
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Главные тренеры
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 2026
Комментарии