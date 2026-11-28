Текущая форма

«Блаублиц Акита» все еще ищет стабильность и держится на 14-м месте в таблице Джей-лиги 2, где играют 20 команд. Клуб дважды побеждал в третьем дивизионе, а с 2020 года выступает во втором, так что нынешняя позиция многое говорит о трудном отрезке сезона и о том, что свой потенциал команда раскрывает не полностью.

У команды Кена Ёсиды игра в атаке не клеится. На дистанции последних шести матчей у «Блаублиц Акита» побед и поражений поровну, а мячи сложились в 7 забитых против 9 пропущенных, и эта арифметика красноречивее слов говорит о нестабильности. «Монтедио Ямагата» (3:1) и «Оита Тринита» (2:1) команда прошла уверенно, зато от «Вегалта Сэндай» получила разгром (0:4), и оборона в тот вечер откровенно поплыла. Отдельно вспомним матч 3 ноября с «Йокогама ФК», где «Блаублиц Акита» уступил 1:2. Это поражение стало одним из самых чувствительных на свежем отрезке, а следом команда разошлась миром с «Точиги Сити».

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