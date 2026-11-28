Блаублиц Акита — Йокогама: прогноз на матч Джей-лига 2
«Блаублиц Акита» 29 ноября 2026 года встретится с «Йокогамой» в матче Джей-лиги 2. Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Сумеют ли хозяева воспользоваться своим статусом площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Блаублиц Акита» все еще ищет стабильность и держится на 14-м месте в таблице Джей-лиги 2, где играют 20 команд. Клуб дважды побеждал в третьем дивизионе, а с 2020 года выступает во втором, так что нынешняя позиция многое говорит о трудном отрезке сезона и о том, что свой потенциал команда раскрывает не полностью.
У команды Кена Ёсиды игра в атаке не клеится. На дистанции последних шести матчей у «Блаублиц Акита» побед и поражений поровну, а мячи сложились в 7 забитых против 9 пропущенных, и эта арифметика красноречивее слов говорит о нестабильности. «Монтедио Ямагата» (3:1) и «Оита Тринита» (2:1) команда прошла уверенно, зато от «Вегалта Сэндай» получила разгром (0:4), и оборона в тот вечер откровенно поплыла. Отдельно вспомним матч 3 ноября с «Йокогама ФК», где «Блаублиц Акита» уступил 1:2. Это поражение стало одним из самых чувствительных на свежем отрезке, а следом команда разошлась миром с «Точиги Сити».
Интересные факты для ставок
- В 4 из 6 матчей этого отрезка команды забивали больше 2.5 голов.
- Турнирное положение: По состоянию на 2026 год — 14-е место из 20 команд.
- Ориентировочный состав: Коки Дои, Масакадзу Ёсиро, Сёта Судзуки, Генки Ямада, Хиденори Такахаши, Рёя Иидзуми, Рёхэй Оказаки, Рюхей Оиши.
Текущая форма
В Джей-лиге 2 у Йокогамы сезон выходит тяжелым. Команда идет на предпоследнем, 18-м месте из 20 участников, так что права на ошибку почти не осталось. Год назад клуб вылетел из элитного дивизиона, однако и во втором по силе турнире страны все еще ищет выход из положения. Правда, в последних турах гости играют нестабильно.
И все же команда Дайсукэ Судо нашла путь к победе в последнем матче. Три дня назад «Вегалта Сэндай» был обыгран со счетом 2:1. На 25-й минуте счет открыл Кота Ямада после точной передачи Лукиана, а во втором тайме Канта Чиба удвоил преимущество с передачи Кё Хосои. Этот успех прервал полосу неудач с поражениями от «Консадоле Саппоро» (0:2) и «Шонан Белмаре» (0:2). До нее клуб уверенно разбирался с «Фудзиэда МИФК» (4:0) и «Токушима Вортис» (1:0).
Дисквалификации и травмы
В сезоне 2025 года команда финишировала 18-й из 20 в Джей-лиге 2.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Йокогама» в среднем пропускает 1 гол от соперников.
- В Джей-лиге 2 по итогам сезона 2025 года команда финишировала 18-й из 20.
- Ориентировочный состав: Акинори Ичикава, Кацуйя Иватаке, Хаято Сугита, Кё Хосои, Хаяши Кэнго, Лео Такаэ, Хината Огура, Рё Кубота.
Прогноз и ставки
«Йокогама» на ходу. Три дня назад команда уверенно обыграла «Вегалта Сэндай» со счетом 2:1. А вот «Блаублиц Акита» никак не находит игру, и после разгрома 0:4 от того же «Вегалта» забить сопернику не получается. Правда, в 9 из 10 последних матчей гости отличались, а хозяева в большинстве игр пропускали, так что свой момент «Йокогама», скорее всего, использует и возьмет три очка.
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Ставка Победа «Йокогама»
«Йокогама» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 12 из 20 последних встреч «Блаублиц Акита» и в 18 из 20 игр «Йокогама».
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