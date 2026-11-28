Матч окончен! Итоговый счёт — Будё/Глимт 6:0 ФК КФУМ Осло.
Второй тайм завершён. Счёт — Будё/Глимт 6:0 ФК КФУМ Осло.
94'Сандер Шёквист (КФУМ Осло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
94'Фолит Джоел Мвука (Бодё/Глимт).
93'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
92'Положение «вне игры» у КФУМ Осло. Исайя Скоусгард зафиксирован в офсайде.
91'Угловой подаст ФК КФУМ Осло. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Никита Хайкин).
91'Удар отражён. Юлиан Гонстад (КФУМ Осло) пробил правой ногой из центра штрафной, Никита Хайкин (Бодё/Глимт) отбивает мяч в центр ворот. Пас от Брейге Тобиассена.
89'Эмиль Молнес (КФУМ Осло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
89'Фолит Магнус Рийснес (Будё/Глимт).
87'Угловой подаст Будё/Глимт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Эмиль Одегаар).
87'Удар отражён. Джошуа Китолано (Будё/Глимт) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Эмиль Одегаар (ФК КФУМ Осло) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Йенс Петтер Хёуге.
86'Рамсус Винге (КФУМ Осло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
86'Фолит Магнус Рийснес (Будё/Глимт).
85'Угловой подаст Будё/Глимт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Даниэль Шнайдер).
84'Замена в составе КФУМ Осло. На поле выходит Исайя Сковсгард, игру покидает Магнус Грёдем.
84'Замена в составе КФУМ Осло. На поле выходит Эмиль Молнес, игру покидает Робин Раш.
84'Неточный удар. Патрик Берг (Будё/Глимт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Вилладс Нильсен.
83'Удар заблокирован. Исаак Мятта (Бодё/Глимт) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, мяч отбит. Пас от Джоэла Мвуки.
83'Удар заблокирован. Магнус Рийснес (Будё/Глимт) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джошуа Китолано.
81'Фолит Юлиан Гонстад (КФУМ Осло), игра рукой.
79'Даниэль Шнайдер (ФК КФУМ Осло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
79'Фолит Ола Бринхильдсен (Будё/Глимт).
77'Замена, Бодё/Глимт. На поле выходит Йоэль Мвука, игру покидает Сондре Фет.
76'Гол! Будё/Глимт 6:0 ФК КФУМ Осло. Джошуа Китолано (Будё/Глимт) пробил левой ногой из-за пределов штрафной и отправляет мяч в нижний левый угол ворот. Голевая передача — Сондре Фет.
74'Фолит Расмус Винге (КФУМ Осло).
74'Вилладс Нильсен (Будё/Глимт) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
69'Рамсус Винге (КФУМ Осло) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
69'Фолит Оле-Дидрик Бломберг (Будё/Глимт).
68'Удар отражён. Исаак Мятта (Бодё/Глимт) пробил левой ногой из центра штрафной, Эмиль Одегард (КФУМ Осло) парирует мяч в центре ворот. Пас от Джошуа Китолано головой.
68'Удар отражён. Сондре Фет (Будё/Глимт) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Эмиль Одегаар (ФК КФУМ Осло) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Оле-Дидрик Бломберг навесом в штрафную.
68'Угловой подаст Будё/Глимт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Робин Раш).
67'Удар отражён. Один Бьёртуфт (Бодё/Глимт) пробил головой из центра штрафной, Эмиль Одегард (КФУМ Осло) парирует мяч в центре ворот. Пас от Оле Дидрика Бломберга с фланга.
67'Угловой подаст Будё/Глимт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Браге Тобиассен).
67'Удар заблокирован. Ола Бринхильдсен (Будё/Глимт) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Йенс Петтер Хёуге.
65'Замена, КФУМ Осло. На поле выходит Юлиан Гонстад, игру покидает Ола Вистед.
65'Замена, Бодё/Глимт. На поле выходит Исаак Мятта, игру покидает Фредрик Бьёркан.
65'Замена у команды ФК КФУМ Осло: на поле выходит Браге Тобиассен, игру покидает Самуэль Точукву.
65'Замена у команды Будё/Глимт: на поле выходит Магнус Рийснес, игру покидает Фостер З / Роддик Дж.
64'Гол! Бодё/Глимт 5, КФУМ Осло 0. Оле Дидрик Бломберг (Бодё/Глимт) пробил левой ногой из центра штрафной площади в нижний правый угол. Пас от Фредрика Бьёркана.
62'Удар заблокирован. Ола Бринхильдсен (Будё/Глимт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джошуа Китолано.
61'Неточный удар. Ола Бринхильдсен (Будё/Глимт) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Патрик Берг.
57'Неточный удар. Самуэль Точукву (ФК КФУМ Осло) пробил правой ногой с дальней дистанции (более 30 метров) — мяч проходит левее створа ворот.
55'Неточный удар. Магнус Грёдем (ФК КФУМ Осло) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Робин Раш навесом со стандарта.
54'Рамсус Винге (КФУМ Осло) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
54'Фолит Вилладс Нильсен (Будё/Глимт).
53'Ола Вистед (ФК КФУМ Осло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
53'Фолит Джошуа Китолано (Будё/Глимт).
52'Угловой подаст Бодё/Глимт. Мяч ушёл за лицевую от Сандера Шёквиста.
50'Гол! Будё/Глимт 4:0 ФК КФУМ Осло. Оле-Дидрик Бломберг (Будё/Глимт) пробил правой ногой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний правый угол ворот. Голевая передача — Ола Бринхильдсен в быстрой контратаке.
49'Даниэль Шнайдер (ФК КФУМ Осло) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Фолит Сондре Фет (Будё/Глимт).
47'Фолит Самуэль Точукву (ФК КФУМ Осло).
47'Джошуа Китолано (Будё/Глимт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Удар отражён. Сондре Фет (Бодё/Глимт) пробил левой ногой из центра штрафной, вратарь Эмиль Юргенсен (КФУМ Осло) парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Фредрика Бьёркана.
46'Начался второй тайм. Счёт — Будё/Глимт 3:0 ФК КФУМ Осло.
46'Замена у команды Будё/Глимт: на поле выходит Ола Бринхильдсен, игру покидает Андреас Хельмерсен.
46'Замена у команды Будё/Глимт: на поле выходит Джошуа Китолано, игру покидает Червяков Ф / Халинко А.
Первый тайм завершён. Счёт — Будё/Глимт 3:0 ФК КФУМ Осло.
49'Фолит Расмус Винге (КФУМ Осло).
49'Один Бьёртуфт (Бодё/Глимт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Гол! Будё/Глимт 3:0 ФК КФУМ Осло. Оле-Дидрик Бломберг (Будё/Глимт) пробил головой с близкого расстояния и отправляет мяч в нижний правый угол ворот. Голевая передача — Йенс Петтер Хёуге навесом в штрафную.
47'Неточный удар. Андреас Хельмерсен (Будё/Глимт) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Фостер З / Роддик Дж навесом в штрафную.
46'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
44'Неточный удар. Самуэль Точукву (ФК КФУМ Осло) пробил головой с близкого расстояния — мяч проходит правее створа ворот.
40'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
40'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Червяков Ф / Халинко А (Будё/Глимт).
39'Неточный удар. Червяков Ф / Халинко А (Будё/Глимт) пробил головой с близкого расстояния — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Патрик Берг навесом с углового.
39'Угловой подаст Будё/Глимт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Даниэль Шнайдер).
38'Дэвид Хиксон (КФУМ Осло) получает жёлтую карточку за грубый фол.
38'Фолит Дэвид Хиксон (КФУМ Осло).
38'Йенс Петтер Хёуге (Будё/Глимт) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
38'Удар заблокирован. Хаакон Хосет (КФУМ Осло) пробил правой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Сэмюэла Точуку.
38'Угловой подаст ФК КФУМ Осло. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Никита Хайкин).
38'Удар отражён. Расмус Винге (КФУМ Осло) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, вратарь Никита Хайкин (Бодё/Глимт) парирует мяч в верхний правый угол. Пас от Робина Раша.
37'Удар заблокирован. Ола Вистед (ФК КФУМ Осло) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
37'Удар отражён. Расмус Винге (КФУМ Осло) пробил правой ногой из-за штрафной площади, вратарь Никита Хайкин (Бодё/Глимт) парирует мяч в нижний правый угол.
36'Угловой подаст ФК КФУМ Осло. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Никита Хайкин).
36'Удар отражён. Сандер Шёквист (КФУМ Осло) пробил левой ногой с центра штрафной площади, вратарь Никита Хайкин (Бодё/Глимт) отражает удар в нижний левый угол. Пас от Дэвида Хиксона.
34'Штанга! Оле-Дидрик Бломберг (Будё/Глимт) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч попадает в левую штангу! Передачу выполнил Йенс Петтер Хёуге.
33'Игра рукой — правила нарушает Андреас Хельмерсен (Будё/Глимт).
30'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
30'Пауза в матче (КФУМ Осло).
29'Удар заблокирован. Дэвид Хиксон (КФУМ Осло) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит. Пас от Ола Вистеда.
29'Удар заблокирован. Андреас Хельмерсен (Будё/Глимт) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Сондре Фет.
27'Фолит Даниэль Шнайдер (ФК КФУМ Осло).
27'Андреас Хельмерсен (Будё/Глимт) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
26'Удар отражён. Вилладс Нильсен (Будё/Глимт) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Эмиль Одегаар (ФК КФУМ Осло) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Андреас Хельмерсен.
26'Неточный удар. Андреас Хельмерсен (Будё/Глимт) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Оле-Дидрик Бломберг навесом с углового.
25'Угловой подаст Бодё/Глимт. Мяч ушёл за лицевую от Дэвида Хиксона.
23'Удар заблокирован. Расмус Винге (КФУМ Осло) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Сандера Шёквиста.
21'Штанга! Оле-Дидрик Бломберг (Будё/Глимт) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч попадает в правую штангу! Передачу выполнил Сондре Фет.
19'Расмус Винге (КФУМ Осло) пробил правой ногой с центра штрафной, мяч врезался в правую штангу. Пас от Хакона Хосета.
16'Удар заблокирован. Хакон Хосет (КФУМ Осло) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади.
15'Угловой подаст ФК КФУМ Осло. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Вилладс Нильсен).
12'Гол! Будё/Глимт 2:0 ФК КФУМ Осло. Йенс Петтер Хёуге (Будё/Глимт) пробил правой ногой с левого края штрафной и отправляет мяч в нижний правый угол ворот. Голевая передача — Червяков Ф / Халинко А.
10'Удар отражён. Йенс Петтер Хёуге (Будё/Глимт) пробил левой ногой из центра штрафной — вратарь Эмиль Одегаар (ФК КФУМ Осло) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Оле-Дидрик Бломберг.
09'Удар отражён. Патрик Берг (Будё/Глимт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Эмиль Одегаар (ФК КФУМ Осло) парирует мяч по центру ворот.
08'Фолит Самуэль Точукву (ФК КФУМ Осло).
08'Йенс Петтер Хёуге (Будё/Глимт) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
08'Угловой подаст Будё/Глимт. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Даниэль Шнайдер).
08'Удар заблокирован. Сондре Фет (Будё/Глимт) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Андреас Хельмерсен скидкой головой.
07'Удар отражён. Робин Раш (КФУМ Осло) пробил головой с правого фланга штрафной площади, мяч летел в верхний центр ворот, но Никита Хайкин (Бодё/Глимт) парировал его. Передачу сделал Саннер Шёквист.
06'Угловой подаст ФК КФУМ Осло. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Вилладс Нильсен).
06'Магнус Грёдем (ФК КФУМ Осло) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
06'Фолит Патрик Берг (Будё/Глимт).
04'Гол! Будё/Глимт 1:0 ФК КФУМ Осло. Фостер З / Роддик Дж (Будё/Глимт) пробил левой ногой из центра штрафной и отправляет мяч в верхний левый угол ворот. Голевая передача — Андреас Хельмерсен.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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