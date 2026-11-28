Текущая форма

«Буде-Глимт» находится в статусе одного из главных фаворитов Элитсериен, уверенно укрепляя свои позиции в турнирной гонке. Норвежский клуб демонстрирует впечатляющий рост, превратив недавние матчи в стабильный источник очков и положительной разницы забитых и пропущенных мячей.

Команда Кьетиля Кнутсена выиграла четыре из последних шести встреч. Среди этих побед — убедительные 4:2 с «Мольде» и сухие 2:0 с «Тромсё». В самом свежем матче коллектив одолел австрийский «ЛАСК», а решающий гол на 30-й минуте забил Мелайро Богард; при этом атака команды продолжает работать без сбоев. Единственным пятном на этом отрезке стало поражение от «Валеренги», зато клуб быстро вернул темп и забил 10 мячей в шести играх.

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