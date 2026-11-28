В матче ВХЛ СКА-ВМФ обыграл «Буран» со счетом 2:1. Егор Кузьминов открыл счет на четвертой минуте, а во втором периоде его команда забросила вторую шайбу. Хозяева льда ответили на 52-й минуте, однако отыграться не сумели.
Буран — СКА-ВМФ: прогноз на матч ВХЛ
В рамках ВХЛ 28 ноября 2026 года «Буран» сыграет с «СКА-ВМФ». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы подобрать наиболее интересные варианты для этой встречи.
Анализ команд
Текущая форма
«Буран» входит в предстоящую встречу в статусе одной из самых агрессивных атакующих команд ВХЛ, демонстрируя уверенное восхождение к вершинам турнирной таблицы. Клуб из Воронежа, ведомый тренером Юрием Наваренко, доказывает, что находится на пике формы: в последних шести матчах коллектив одержал четыре победы, забросив 24 шайбы при 18 пропущенных. Такой результативный всплеск позволяет хозяевам чувствовать себя фаворитами, оставляя позади соперников, которые не могут справиться с их напором.
Победа над «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 6:2 получилась показательной. Воронежцы с первых минут забрали инициативу и уверенно вели игру. Капитан Алексей Митрофанов вместе с партнерами наладил оборону, и даже в выездных матчах команда обходилась без проблем. Осечки случались, такие как поражение от «Магнитки» (1:5) или неудача в овертайме с «Химиком», зато «Буран» в целом прибавляет, а игроки действуют все увереннее.
Дисквалификации и травмы
Тренеры Судоплатов и Войкин были уволены, игроки (Юрий Тенсин, Владимир Бояринцев, Николай Коробейников, Сергей Горячев, Андрей Бабушкин) дисквалифицированы на длительное время.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах команда пропускает в среднем 3 шайбы за игру.
- За шесть последних матчей «Буран» забросил 24 шайбы, то есть в среднем по четыре за игру.
- Ориентировочный состав: Гайдуков А. Попов О. Гайнуллин И. Назаров М. Мещеряков М. Алексеев К. Колганов И. Цалпанов Ю.
Текущая форма
Старт сезона в ВХЛ получился для СКА-ВМФ очень трудным. В 23 матчах команда выиграла только три, а 16 проиграла, так что теперь выход в плей-офф под большим вопросом. Фарм-клуб ХК «СКА» показывает одну из самых нестабильных линий в лиге и на протяжении большей части регулярного чемпионата не находит постоянного ключа к воротам соперников.
Переломить неудачную серию команда Евгения Кетова пыталась в последних шести матчах. Побед там три, но пропущено 10 шайб. Сдвиг наметился в гостевой победе над «Омскими Крыльями» со счетом 1:0, а пять дней назад коллектив уверенно обыграл ХК «Югра» (2:1). Провалы в атаке по-прежнему критичны, и это видно по поражению от «Динамо-Алтай» со счетом 0:4 и по уступке «Зауралью» (2:3). Баланс между плотной обороной и результативностью в чужой зоне команда все еще ищет.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей команда в среднем пропускает 1.7 шайбы.
- За шесть последних матчей СКА-ВМФ забросила 7 шайб, это 1.2 в среднем за игру.
- Ориентировочный состав: Попов Д. Севостьянов А. Баранцев Д. Капчук С. Шевченко Д. Сорокин Е. Шеховцов Ю. Грязнов Г.
Прогноз и ставки
«Буран» подходит к этой встрече на подъеме. Серия из четырех побед в последних шести матчах и солидная разница забитых и пропущенных шайб говорят сами за себя. Воронежцы регулярно забрасывают по четыре шайбы за встречу, а оборона СКА-ВМФ в последних шести матчах пропустила 10 шайб. Гости под руководством Евгения Кетова пытаются наладить игру, но в атаке слишком многое зависит от отдельных моментов. Хозяева действуют системно и агрессивно. Ожидается, что «Буран» с первых минут заберет темп в свои руки и использует преимущество в классе на домашнем льду.
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Тренды
Ставка Победа «Буран»
На отрезке из 6 встреч у «Буран» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 4.5
Тотал больше 4.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Буран» и в 4 из 20 игр «СКА-ВМФ».
Ставка Индивидуальный тотал «Буран» больше 3.5
Отметку 3.5 «Буран» пробивал в 8 из 20 последних встреч.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Буран
|2,57%
|38.90
|Ничья
|20,97%
|4.77
|СКА-ВМФ
|76,46%
|1.31
Динамика вероятностей1'–49'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|23,54%
|4.25
|12
|79,03%
|1.27
|X2
|97,43%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|57,73%
|1.73
|Меньше
|42,27%
|2.37
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|21,33%
|4.69
|Меньше
|78,67%
|1.27
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|5,66%
|17.67
|Меньше
|94,34%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Буран
|22,23%
|4.50
|СКА-ВМФ
|35,49%
|2.82
|Не будет
|42,27%
|2.37
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Буран +0.5
|23,54%
|4.25
|СКА-ВМФ -0.5
|76,46%
|1.31
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Буран +1.5
|68,07%
|1.47
|СКА-ВМФ -1.5
|31,93%
|3.13
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Буран +2.5
|92,47%
|1.08
|СКА-ВМФ -2.5
|7,53%
|13.28
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