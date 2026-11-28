Текущая форма

«Буран» входит в предстоящую встречу в статусе одной из самых агрессивных атакующих команд ВХЛ, демонстрируя уверенное восхождение к вершинам турнирной таблицы. Клуб из Воронежа, ведомый тренером Юрием Наваренко, доказывает, что находится на пике формы: в последних шести матчах коллектив одержал четыре победы, забросив 24 шайбы при 18 пропущенных. Такой результативный всплеск позволяет хозяевам чувствовать себя фаворитами, оставляя позади соперников, которые не могут справиться с их напором.

Победа над «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 6:2 получилась показательной. Воронежцы с первых минут забрали инициативу и уверенно вели игру. Капитан Алексей Митрофанов вместе с партнерами наладил оборону, и даже в выездных матчах команда обходилась без проблем. Осечки случались, такие как поражение от «Магнитки» (1:5) или неудача в овертайме с «Химиком», зато «Буран» в целом прибавляет, а игроки действуют все увереннее.

Дисквалификации и травмы

Тренеры Судоплатов и Войкин были уволены, игроки (Юрий Тенсин, Владимир Бояринцев, Николай Коробейников, Сергей Горячев, Андрей Бабушкин) дисквалифицированы на длительное время.

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