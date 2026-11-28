В рамках MLS Мейджор Лига 29 ноября 2026 года состоится встреча Цинциннати и Нэшвилл. Хозяева поля под руководством Тайрона Маршалла примут гостей, которых тренирует Гэри Смит.
Цинциннати — Нэшвилл: прогноз на матч MLS Мейджор Лига
«Цинциннати» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Нэшвилл» в рамках MLS Мейджор Лига. Команды встречались совсем недавно, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Цинциннати» идет на 9-м месте в Восточной конференции MLS. С Патом Нунаном во главе клуб наладил игру и выиграл четыре из последних шести матчей, хотя в общем зачете команда из США занимает только 17-е место. Очки она набирает важные, а по разнице забитых и пропущенных входит в число лучших в лиге.
За последние шесть матчей команда забила 10 мячей, а пропустила всего 6, и в атаке у нее заметный перевес. Успех во многом построен на победах над серьезными соперниками. «Орландо Сити» обыгран уверенно (3:1), а с «Ди Си Юнайтед» выиграны обе встречи (2:0 и 2:1). В последнем матче Патрик Язбек открыл счет уже на 7-й минуте и задал тон игре. Одно поражение из этой серии все же есть. 7 ноября команда уступила «Нэшвилл» (0:2), зато быстро вернула себе уверенность и обыграла «Филадельфия Юнион» (1:0).
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Цинциннати» не пропускала в 2 матчах из 6.
- Сезон 2026 «Цинциннати» проводит на 9-м месте Восточной конференции, а в общем зачете клуб идет 17-м.
- В лазарете: Брайан Анунга, Тинейдж Хадеб, Брайан Рамирес.
- Ориентировочный состав: Роман Челентано, Майлз Робинсон, Хулиан Малатини, Кайл Смит, Обинна Нвободо, Давид Доудера, Хосе Мартинес, Самуэль Гиди.
Текущая форма
На вершине таблицы MLS «Нэшвилл» держится уверенно, причем лидирует и в общем зачете, и в Восточной конференции. Для «Койотов» этот сезон стал не просто борьбой за статус претендента, а временем, когда команда утвердилась в роли лидера. Игру коллектив Гэри Смита выстроил так, что главным фундаментом для доминирования в лиге стала надежная оборона.
Четыре победы в шести последних матчах, и всего три пропущенных мяча. «Цинциннати» (2:0) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (3:2) обыграны уверенно, причем даже в напряженных поединках команда держала игру под контролем. Отдельно вспомним матч 7 ноября, где клуб одолел нынешнего соперника со счетом 2:0, и это подчеркивает его психологическое преимущество в этой паре. Даже когда голов не было, как в ничьей с «Филадельфия Юнион» (0:0), оборона смотрелась непробиваемой.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Нэшвилл» в среднем пропускает 0,5 гола за игру.
- Текущая позиция: 1-е место в Восточной конференции и 1-е место в общей таблице MLS (данные на 2026 год).
- Ориентировочный состав: Сэм Сарридж, Максвелл Уоледзи, Брайан Швейк, Энди Нахар, Хейсон Палациос, Рид Бейкер-Уайтин, Патрик Язбек, Мэтью Коркоран.
Прогноз и ставки
«Нэшвилл» уверенно лидирует в MLS и по общей таблице, и в Восточной конференции, а команда Гэри Смита держит высокий уровень стабильности. В последней очной встрече 7 ноября гости разгромили хозяев со счетом 2:0 и теперь подходят к новой игре с психологическим перевесом. Оборона «Нэшвилла» пропускает в среднем лишь 0,5 гола за матч, у «Цинциннати» при этом есть кадровые проблемы в защите. Поэтому ждем, что гости снова обойдутся без осечки и сохранят лидерские позиции.
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Тренды
Ставка «Нэшвилл» не проиграет
«Нэшвилл» не проигрывал в 2 из 2 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов меньше 3.5
Тотал меньше 3.5 удерживался в 11 из 20 последних встреч «Цинциннати» и в 13 из 20 игр «Нэшвилл».
Ставка Индивидуальный тотал «Нэшвилл» больше 0.5
Отметку 0.5 «Нэшвилл» пробивал в 15 из 20 последних встреч.
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