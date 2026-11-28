Текущая форма

«Цинциннати» идет на 9-м месте в Восточной конференции MLS. С Патом Нунаном во главе клуб наладил игру и выиграл четыре из последних шести матчей, хотя в общем зачете команда из США занимает только 17-е место. Очки она набирает важные, а по разнице забитых и пропущенных входит в число лучших в лиге.

За последние шесть матчей команда забила 10 мячей, а пропустила всего 6, и в атаке у нее заметный перевес. Успех во многом построен на победах над серьезными соперниками. «Орландо Сити» обыгран уверенно (3:1), а с «Ди Си Юнайтед» выиграны обе встречи (2:0 и 2:1). В последнем матче Патрик Язбек открыл счет уже на 7-й минуте и задал тон игре. Одно поражение из этой серии все же есть. 7 ноября команда уступила «Нэшвилл» (0:2), зато быстро вернула себе уверенность и обыграла «Филадельфия Юнион» (1:0).

Интересные факты для ставок