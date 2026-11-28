Матч окончен! Итоговый счёт — Дерби Каунти 0:0 Уотфорд.
Второй тайм завершён. Счёт — Дерби Каунти 0:0 Уотфорд.
97'Фолит Омар Хактаб Траоре (Уотфорд).
97'Мохаммед Фусейни (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
95'Неточный удар. Джо Уорд (Дерби Каунти) пробил правой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч летит выше ворот.
94'Фолит Икер Браво (Уотфорд).
94'Мохаммед Фусейни (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
94'Жёлтая карточка: предупреждение получает Джек Гривз (Уотфорд) за грубый фол.
93'Фолит Джек Гривз (Уотфорд).
93'Патрик Аджеманг (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
93'Угловой подаст Уотфорд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Давид Озох).
93'Удар заблокирован. Икер Браво (Уотфорд) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джек Гривз.
93'Удар отражён. Икер Браво (Уотфорд) пробил правой ногой из центра штрафной — вратарь Якоб Виделль Сеттерстрём (Дерби Каунти) парирует мяч по центру ворот.
93'Резервный арбитр компенсировал 7 минут.
92'Офсайд у команды Дерби Каунти: Джек Робинсон оказался в положении «вне игры».
91'Фолит Икер Браво (Уотфорд).
91'Алекс Моватт (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
90'Удар заблокирован. Патрик Аджеманг (Дерби Каунти) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джо Уорд навесом в штрафную.
88'Неточный удар. Эдо Кайембе (Уотфорд) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Икер Браво.
88'Удар заблокирован. Отмане Маамма (Уотфорд) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Эдо Кайембе.
87'Удар отражён. Сэм Шмодичс («Дерби Каунти») пробил левой ногой из-за пределов штрафной, но Федерико Равалья («Уотфорд») парирует мяч в верхний центр ворот. Передачу сделал Патрик Агьеманг.
85'Фолит Кевин Кебен («Ватфорд»).
85'Давид Озох (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
85'Удар отражён. Квадо Баах (Уотфорд) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Якоб Виделль Сеттерстрём (Дерби Каунти) парирует мяч по центру ворот. Передачу выполнил Икер Браво.
84'Удар заблокирован. Патрик Аджеманг (Дерби Каунти) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Мохаммед Фусейни.
82'Замена у команды Дерби Каунти: на поле выходит Мохаммед Фусейни, игру покидает Райан Хеджес.
82'Жёлтая карточка: предупреждение получает Картон Моррис (Дерби Каунти).
82'Жёлтая карточка: предупреждение получает Гектор Киприану (Уотфорд).
80'Жёлтая карточка: предупреждение получает Квадо Баах (Уотфорд).
80'Квадо Баа («Уотфорд») падает, но судья считает это симуляцией.
79'Положение «вне игры» у «Дерби Каунти». Сэм Шмодичс зафиксирован в офсайде.
79'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
77'Пауза в матче из-за травмы Кевина Кебена («Уотфорд»).
76'Замена в «Дерби Каунти». На поле выходит Сэм Шмодич, игру покидает Бобби Кларк.
74'Замена у команды Уотфорд: на поле выходит Майрон Боаду, игру покидает Лука Кьеррумгаард.
74'Замена у команды Уотфорд: на поле выходит Джек Гривз, игру покидает Мартин Пайеро.
71'Неточный удар. Райан Хеджес (Дерби Каунти) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Джек Робинсон после розыгрыша углового.
71'Угловой подаст «Дерби Каунти». Мяч ушёл за лицевую от Кевина Кебена.
69'Угловой подаст Дерби Каунти. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Бранимир Млячич).
69'Удар заблокирован. Патрик Аджеманг (Дерби Каунти) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Картон Моррис.
67'Гектор Киприану (Уотфорд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Фолит Дион Сандерсон (Дерби Каунти).
66'Фолит Лука Кьеррумгаард (Уотфорд).
66'Джек Робинсон (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
65'Удар заблокирован. Давид Озох (Дерби Каунти) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Райан Хеджес.
64'Удар заблокирован. Джек Робинсон (Дерби Каунти) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Картон Моррис.
63'Бобби Кларк (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
63'Фолит Квадо Баах (Уотфорд).
62'Замена у команды Дерби Каунти: на поле выходит Алекс Моватт, игру покидает Оскар Фрауло.
62'Замена у команды Дерби Каунти: на поле выходит Патрик Аджеманг, игру покидает Ларс-Йорген Сальвесен.
61'Жёлтая карточка: предупреждение получает Мартин Пайеро (Уотфорд) за грубый фол.
61'Оскар Фрауло (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
61'Фолит Мартин Пайеро (Уотфорд).
60'Замена у команды Уотфорд: на поле выходит Отмане Маамма, игру покидает Рокко Вата.
60'Замена у команды Уотфорд: на поле выходит Квадо Баах, игру покидает Амин Набизада.
59'Угловой подаст Уотфорд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Дион Сандерсон).
59'Удар заблокирован. Рокко Вата (Уотфорд) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Икер Браво.
57'Удар заблокирован. Рокко Вата (Уотфорд) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Икер Браво.
55'Неточный удар. Картон Моррис (Дерби Каунти) пробил головой из центра штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Джо Уорд навесом в штрафную.
55'Удар отражён. Икер Браво (Уотфорд) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Якоб Виделль Сеттерстрём (Дерби Каунти) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Амин Набизада.
53'Офсайд у команды Дерби Каунти: Ларс-Йорген Сальвесен оказался в положении «вне игры».
53'Неточный удар. Оскар Фрауло (Дерби Каунти) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Бобби Кларк.
52'Райан Хеджес (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
52'Фолит Омар Хактаб Траоре (Уотфорд).
52'Неточный удар. Рокко Вата (Уотфорд) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Амин Набизада.
50'Офсайд у команды Дерби Каунти: Ларс-Йорген Сальвесен оказался в положении «вне игры».
49'Неточный удар. Бобби Кларк (Дерби Каунти) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Оскар Фрауло.
47'Жёлтая карточка: предупреждение получает Дион Сандерсон (Дерби Каунти) за грубый фол.
47'Фолит Дион Сандерсон (Дерби Каунти).
47'Икер Браво (Уотфорд) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
46'Начался второй тайм. Счёт — Дерби Каунти 0:0 Уотфорд.
Первый тайм завершён. Счёт — Дерби Каунти 0:0 Уотфорд.
48'Фолит Дион Сандерсон (Дерби Каунти).
48'Лука Кьеррумгаард (Уотфорд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Фолит Кевин Кебен («Ватфорд»).
47'Картон Моррис (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
46'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
45'Фолит Ларс-Йорген Сальвесен (Дерби Каунти).
45'Амин Набизада (Уотфорд) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
43'Неточный удар. Джо Уорд (Дерби Каунти) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот.
39'Угловой подаст Уотфорд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джек Робинсон).
39'Удар заблокирован. Лука Кьеррумгаард (Уотфорд) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Амин Набизада.
38'Угловой подаст Уотфорд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Дион Сандерсон).
38'Удар заблокирован. Рокко Вата (Уотфорд) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Икер Браво.
35'Неточный удар. Картон Моррис (Дерби Каунти) пробил головой с близкого расстояния — мяч проходит чуть выше перекладины. Передачу выполнил Джо Уорд навесом с углового.
34'Угловой подаст Дерби Каунти. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Гектор Киприану).
34'Удар заблокирован. Бобби Кларк (Дерби Каунти) пробил правой ногой с левого угла вратарской — защитники накрывают мяч.
34'Вынужденная замена у команды Уотфорд: на поле выходит Бранимир Млячич, из-за травмы игру покидает Сумаила Кулибали.
34'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
33'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Сумаила Кулибали (Уотфорд).
31'Удар заблокирован. Икер Браво (Уотфорд) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Амин Набизада.
28'Неточный удар. Мартин Пайеро (Уотфорд) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит рядом с левой «девяткой». Передачу выполнил Эдо Кайембе в быстрой контратаке.
27'Удар мимо. Кевин Кебен («Ватфорд») пробил головой из центра штрафной, мяч улетел в левый от ворот. Передачу после углового сделал Икер Браво.
27'Угловой подаст Уотфорд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джо Уорд).
26'Угловой подаст Уотфорд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джо Уорд).
24'Неточный удар. Икер Браво (Уотфорд) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Эдо Кайембе.
19'Фолит Ларс-Йорген Сальвесен (Дерби Каунти).
19'Кевин Кебен («Уотфорд») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
18'Удар заблокирован. Оскар Фрауло (Дерби Каунти) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
17'Угловой подаст Дерби Каунти. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Сумаила Кулибали).
15'Неточный удар. Гектор Киприану (Уотфорд) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Эдо Кайембе навесом с углового.
15'Угловой подаст Уотфорд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Райан Хеджес).
15'Удар заблокирован. Икер Браво (Уотфорд) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч.
14'Угловой подаст Уотфорд. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мэтт Кларк).
14'Удар заблокирован. Омар Хактаб Траоре (Уотфорд) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Мартин Пайеро.
11'Фолит Кевин Кебен (Ватфорд).
11'Ларс-Йорген Сальвесен (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
10'Фолит Амин Набизада (Уотфорд).
10'Райан Хеджес (Дерби Каунти) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
07'Удар отражён. Картон Моррис (Дерби Каунти) пробил головой из центра штрафной — вратарь Федерико Раваглия (Уотфорд) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Бобби Кларк.
07'Угловой подаст Дерби Каунти. Мяч ушёл за лицевую от Кевина Кебена.
04'Фолит Бобби Кларк (Дерби Каунти).
04'Мартин Пайеро (Уотфорд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Фолит Ларс-Йорген Сальвесен (Дерби Каунти).
01'Сумаила Кулибали (Уотфорд) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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