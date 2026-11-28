Текущая форма

Сезон 2025–26 «Дерби Каунти» закончил на 8-м месте в Чемпионшипе, а сейчас переживает тяжелый период. «Бараны» привычно держались в середине таблицы, зато теперь теряют нить игры, и более организованные соперники читают их без труда.

Выезд к «Вулверхэмптон Уондерерс» получился совсем безрадостным. Поражение 0:3 в очередной раз показало, что команда Джона Юстаса выглядит аутсайдером собственной игры. За шесть последних матчей коллектив забил всего пять мячей, а пропустил 15. Единственное светлое пятно здесь – выездная победа над «Болтон Уондерерс» (3:1), но и она лишь оттеняет провалы против «Саутгемптона» (0:2) и «Норвич Сити» (0:4).

Интересные факты для ставок