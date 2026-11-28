Текущая форма

«Филадельфия Юнион» переживает сложный период адаптации после титульного сезона 2025 года, когда клуб завоевал Supporters' Shield. В текущем первенстве коллектив занимает лишь шестое место в Восточной конференции и одиннадцатую строчку в общем зачете, что ставит под вопрос их участие в плей-офф. Стабильность результатов под большим вопросом: команда не может найти ключи к воротам соперников, проиграв три из последних шести матчей.

Тяжелее всего команде Райана Рихтера приходится с «Нью-Ингленд». Две последние очные игры сезона, 24 октября и 21 ноября, она проиграла со счетами 1:2 и 0:2. Приятным исключением стала уверенная победа над «Торонто ФК» (4:1) в ноябре. С «Цинциннати» (0:1) оборона пропустила, зато с «Нэшвилл СК» (0:0) отстояла свои ворота на ноль.

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