29 ноября в матче Мейджор Лиги «Филадельфия Юнион» принимает «Нью-Ингленд». Джим Кёртин и Кейлеб Портер выведут свои команды на поле домашнего стадиона хозяев.
Филадельфия Юнион — Нью-Ингленд: прогноз на матч MLS Мейджор Лига
В рамках MLS Мейджор Лига 28 ноября 2026 года «Филадельфия Юнион» сыграет с «Нью-Ингленд». На свежем отрезке команды уже не раз пересекались между собой, что добавляет этой встрече отдельный сюжет. Сумеют ли хозяева воспользоваться своим статусом площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
«Филадельфия Юнион» переживает сложный период адаптации после титульного сезона 2025 года, когда клуб завоевал Supporters' Shield. В текущем первенстве коллектив занимает лишь шестое место в Восточной конференции и одиннадцатую строчку в общем зачете, что ставит под вопрос их участие в плей-офф. Стабильность результатов под большим вопросом: команда не может найти ключи к воротам соперников, проиграв три из последних шести матчей.
Тяжелее всего команде Райана Рихтера приходится с «Нью-Ингленд». Две последние очные игры сезона, 24 октября и 21 ноября, она проиграла со счетами 1:2 и 0:2. Приятным исключением стала уверенная победа над «Торонто ФК» (4:1) в ноябре. С «Цинциннати» (0:1) оборона пропустила, зато с «Нэшвилл СК» (0:0) отстояла свои ворота на ноль.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей в ворота «Филадельфия Юнион» в среднем забивают 1,3 гола.
- Текущий статус (2026): 6-е место в Восточной конференции, 11-е место в общем зачете. Участие в плей-офф не определено.
- Ориентировочный состав: Натан Харриел, Кай Вагнер, Каван Салливан, Йован Лукий, Милан Илоски, Бруно Дамьяни, Фрэнки Уэстфилд, Куинн Салливан.
Текущая форма
«Нью-Ингленд» уверенно закрепился в верхней части турнирной таблицы MLS Мейджор Лига, занимая четвертое место в общем зачете и третье — в Восточной конференции. Этот статус одного из учредительных клубов лиги, обладающего богатой историей, включая обладание Supporters' Shield в 2021 году, сейчас подкрепляется стабильными результатами на поле.
В последних шести встречах команда Марко Митровича выиграла четыре раза. За этот отрезок она забила девять мячей и пропустила шесть. Отдельно отметим уверенную победу над «Филадельфия Юнион» (2:0) в минувшем туре, где забили Натан Харриел и Пейтон Миллер. На свежем отрезке «Нью-Ингленд» дважды обыграл текущего соперника, в том числе разгромил его 2:0 21 ноября.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок в 3 из 6 матчей забили больше 2.5 голов.
- Текущие позиции (сезон 2026): 3-е место в Восточной конференции, 4-е место в общем зачете.
- В лазарете: Мэтт Тернер.
- Ориентировочный состав: Джошуа Уиндер, Уильям Сэндс, Мэтт Полстер, Бруклин Рейнс, Пейтон Миллер, Карлес Гил, Даниэль Газдаг, Дор Тургеман.
Прогноз и ставки
«Нью-Ингленд» уверенно ведет противостояние с «Филадельфия Юнион» и одержал две победы в последних очных встречах, в том числе со счетом 2:0 в ноябре. Хозяева поля буксуют. Они идут лишь на 11-м месте в общем зачете и проиграли три из шести последних матчей, а гости держатся в топ-4 лиги. С учетом психологического перевеса и формы коллектива Марко Митровича ждем, что гости удержат преимущество или как минимум не проиграют.
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Ставка «Нью-Ингленд» не проиграет
«Нью-Ингленд» не проигрывал в 2 из 2 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Филадельфия Юнион» и в 15 из 20 игр «Нью-Ингленд».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Филадельфия Юнион
|47,96%
|2.09
|Ничья
|32,93%
|3.04
|Нью-Ингленд
|19,11%
|5.23
Динамика вероятностей2'–45'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|80,89%
|1.24
|12
|67,07%
|1.49
|X2
|52,04%
|1.92
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|82,88%
|1.21
|Меньше
|17,12%
|5.84
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|52,11%
|1.92
|Меньше
|47,89%
|2.09
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|26,8%
|3.73
|Меньше
|73,2%
|1.37
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|11,28%
|8.86
|Меньше
|88,72%
|1.13
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|3,9%
|25.66
|Меньше
|96,1%
|1.04
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Филадельфия Юнион
|53,99%
|1.85
|Нью-Ингленд
|28,89%
|3.46
|Не будет
|17,12%
|5.84
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|31,75%
|3.15
|Нет
|68,25%
|1.47
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Филадельфия Юнион -0.5
|47,96%
|2.09
|Нью-Ингленд +0.5
|52,04%
|1.92
|Филадельфия Юнион +0.5
|80,89%
|1.24
|Нью-Ингленд -0.5
|19,11%
|5.23
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Филадельфия Юнион -1.5
|20,94%
|4.77
|Нью-Ингленд +1.5
|79,06%
|1.26
|Филадельфия Юнион +1.5
|95,22%
|1.05
|Нью-Ингленд -1.5
|4,78%
|20.91
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Филадельфия Юнион -2.5
|7,24%
|13.80
|Нью-Ингленд +2.5
|92,76%
|1.08
О матче
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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