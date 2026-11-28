Любопытно, что еще несколько недель назад именно «Тампа» выглядела более благополучной командой из двух представителей штата. Однако сейчас «пантеры» постепенно возвращают свой оптимальный состав, тогда как у «молний» возникли проблемы сразу в нескольких игровых компонентах. Особенно настораживает выступление против «Оттавы», которая без особых трудностей создавала опасные моменты даже при игре в меньшинстве. Против опытных нападающих «Флориды» подобная небрежность может дорого обойтись гостям.

Обе команды проведут второй матч за два дня, поэтому многое будет зависеть от глубины состава. В этом отношении нынешние возможности коллектива Мориса выглядят предпочтительнее. Хозяева способны распределять нагрузку между несколькими звеньями, не полагаясь исключительно на результативность лидеров. К тому же три победы подряд наверняка добавили «пантерам» уверенности. Рассчитываем, что в родных стенах они как минимум не уступят за 60 минут.

Наш прогноз - победа «Флориды» с азиатской форой (0) за 1.85