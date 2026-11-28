Флорида — Тампа-Бэй: прогноз (кф. 1.85) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (48.1%), справедливый кф 2.08. Победная серия — Флорида Пантерз: 3 побед подряд; Серия поражений — Тампа-Бэй Лайтнинг: 3 подряд
Анализ команд
За 24 секунды до окончания третьего периода Сэм Беннетт принес «пантерам» победу в гостевом противостоянии с «Вашингтоном» (3:2). Нападающий удачно подправил шайбу после броска Мэттью Ткачука. Ранее в составе коллектива из Санрайза отличились Аарон Экблад и Ээту Луостаринен, а Якоб Маркстрем совершил 24 сейва.
В ноябре подопечные Пола Мориса значительно улучшили свое положение, одержав шесть побед за восемь встреч. Особенно своевременным оказалось возвращение Баркова и Маршанда, которые на двоих заработали четыре очка в победном поединке с «Оттавой» (5:3).
Домашняя серия принесла «молниям» всего четыре очка из 12 возможных. Причем в трех заключительных встречах команда потерпела поражения с общим счетом 5:15. Особенно неудачными получились выступления в противостояниях с «Баффало» (2:6) и «Оттавой» (2:6).
Канадцы еще до первого перерыва успели дважды поразить ворота Денниса Хильдебю, причем одну из шайб забросили в меньшинстве. Единственным хоккеистом «Тампы», которому удалось отличиться в той встрече, стал Джейк Гюнцель, оформивший дубль. Сам же шведский голкипер справился только с 15 бросками из 21.
Прогноз и ставки
Любопытно, что еще несколько недель назад именно «Тампа» выглядела более благополучной командой из двух представителей штата. Однако сейчас «пантеры» постепенно возвращают свой оптимальный состав, тогда как у «молний» возникли проблемы сразу в нескольких игровых компонентах. Особенно настораживает выступление против «Оттавы», которая без особых трудностей создавала опасные моменты даже при игре в меньшинстве. Против опытных нападающих «Флориды» подобная небрежность может дорого обойтись гостям.
Обе команды проведут второй матч за два дня, поэтому многое будет зависеть от глубины состава. В этом отношении нынешние возможности коллектива Мориса выглядят предпочтительнее. Хозяева способны распределять нагрузку между несколькими звеньями, не полагаясь исключительно на результативность лидеров. К тому же три победы подряд наверняка добавили «пантерам» уверенности. Рассчитываем, что в родных стенах они как минимум не уступят за 60 минут.
Наш прогноз - победа «Флориды» с азиатской форой (0) за 1.85
Статистика прогнозов на хоккейСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка ИТ «Тампы» меньше 3.5 шайб
В пяти из шести последних матчей «Тампа» забрасывала не больше трех шайб
Ставка Тотал больше 6.5 шайб
В четырех из пяти последних домашних матчей «Флориды» забрасывалось минимум семь шайб
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Стартовые составы появятся ближе к началу матча.
Главные тренеры
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии
29.11.2026 в 00:50
28.11.2026 в 23:00
28.11.2026 в 21:45
28.11.2026 в 20:25
28.11.2026 в 18:40