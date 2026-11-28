Текущая форма

«Гройтер Фюрт» занимает 16-е место из 18 участников Второй Бундеслиги, и шансы на спасение у клуба остаются лишь теоретическими. Команда Хейко Фогеля никак не обретает стабильности. Редкие успехи сменяются тяжелыми поражениями, так что каждый выезд превращается для нее в проверку на прочность.

Последний матч с «Ганновер 96» вышел неудачным. Команда проиграла 1:2, и оборона вновь дала сбой. На 34-й минуте Олиньо забил единственный гол хозяев после передачи Криштиана Керештеша, однако спасти игру этого не хватило. В шести последних встречах набралось лишь 7 забитых мячей при 9 пропущенных, а недавние крупные поражения от «Динамо Дрезден» (0:3) и «ВФЛ Оснабрюк» (0:3) показывают, что в нужный момент атака часто молчит.

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