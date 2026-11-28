Гройтер Фюрт — Арминия: прогноз на матч Вторая Бундеслига
В рамках Второй Бундеслиги 29 ноября 2026 года «Гройтер Фюрт» сыграет с «Арминией». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Гройтер Фюрт» занимает 16-е место из 18 участников Второй Бундеслиги, и шансы на спасение у клуба остаются лишь теоретическими. Команда Хейко Фогеля никак не обретает стабильности. Редкие успехи сменяются тяжелыми поражениями, так что каждый выезд превращается для нее в проверку на прочность.
Последний матч с «Ганновер 96» вышел неудачным. Команда проиграла 1:2, и оборона вновь дала сбой. На 34-й минуте Олиньо забил единственный гол хозяев после передачи Криштиана Керештеша, однако спасти игру этого не хватило. В шести последних встречах набралось лишь 7 забитых мячей при 9 пропущенных, а недавние крупные поражения от «Динамо Дрезден» (0:3) и «ВФЛ Оснабрюк» (0:3) показывают, что в нужный момент атака часто молчит.
Интересные факты для ставок
- В шести последних матчах «Гройтер Фюрт» забил семь голов, в среднем 1.2 за игру.
- Ориентировочный состав: Яннис Хойер, Криштиан Керештеш, Лука Иттер, Фатон Адеми, Пол Уилл, Деннис Србени, Аарон Келлер, Омар Силлах.
Текущая форма
«Арминия» идет на 13-м месте среди 18 участников Второй Бундеслиги. Уровень команды эта строчка показывает честно, поскольку клуб известен нестабильностью и репутацией «клуба-качелей». В 2025 году он добрался до финала Кубка Германии, где уступил «Штутгарту» со счетом 2:4. Нынешний регулярный чемпионат коллектив Оливера Кирха проводит неровно.
За шесть последних матчей команда одержала четыре победы и потерпела два поражения, а мячи сложились 10:7 в ее пользу. «Айнтрахт Брауншвейг» был переигран уверенно, 3:1, «Хольштайн Киль» и «СВ Меппен 1912» уступили по 2:1. Оборона, правда, спокойствия пока не дает. В недавней встрече с «ФК Магдебург» команда проиграла 1:2, причем гол Анри Кудоссу уже на 2-й минуте лишил клуб из Билефельда сухого счета.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Арминия» в среднем пропускает 1.2 гола от соперников.
- В лазарете: Йонас Керскен.
- Ориентировочный состав: Йонас Томас Керскен, Арне Сикер, Максимилиан Бауэр, Максимилиан Гроссер, Феликс Хагманн, Стефано Руссо, Монжу Момулух, Леон Йенсен.
Прогноз и ставки
«Гройтер Фюрт» переживает тяжелые времена и идет на предпоследнем месте. Последние матчи команда проиграла «Ганноверу», «Динамо Дрезден» и «Оснабрюку». А вот «Арминия» выглядит куда увереннее. Четыре победы в шести последних встречах, причем над «Брауншвейгом» и «Килем» она выиграла без лишних нервов. Разница в нынешнем состоянии команд бросается в глаза. Хозяева никак не могут вскрыть оборону соперников, гости же умеют навязать свою игру.
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Ставка Победа «Арминия»
На отрезке из 6 встреч у «Арминия» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 12 из 20 последних встреч «Гройтер Фюрт» и в 12 из 20 игр «Арминия».
Ставка «Арминия» не проиграет
«Арминия» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
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