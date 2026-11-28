Текущая форма

«Ивата» держится в верхней части таблицы Джей-лиги 2 и занимает пятое место среди двадцати участников. Из элитного дивизиона клуб вылетел в 2024 году, зато сейчас под руководством тренера Тадахиро Акибы прибавляет от матча к матчу и входит в число главных претендентов на возвращение в Джей-лигу 1.

На отрезке из шести последних матчей у команды четыре победы, а в свои ворота она пропустила всего три мяча. Оборона в эти недели работала надежно, и нагляднее всего это видно по матчам с «Омия Ардия» и «ФК Имабари», выигранным со счетом 2:0. Недавняя встреча с «Монтедио Ямагата» закончилась минимальным поражением 0:1. Зато за весь отрезок команда забила 9 голов, и результативность у нее высокая. Похоже, сейчас коллектив действительно на пике своей формы.

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