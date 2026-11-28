Ивата — Хитачи Точиги Юва: прогноз на матч Джей-лига 2
«Ивата» 29 ноября 2026 года встретится с «Хитачи Точиги Юва» в матче Джей-лиги 2. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Ивата» держится в верхней части таблицы Джей-лиги 2 и занимает пятое место среди двадцати участников. Из элитного дивизиона клуб вылетел в 2024 году, зато сейчас под руководством тренера Тадахиро Акибы прибавляет от матча к матчу и входит в число главных претендентов на возвращение в Джей-лигу 1.
На отрезке из шести последних матчей у команды четыре победы, а в свои ворота она пропустила всего три мяча. Оборона в эти недели работала надежно, и нагляднее всего это видно по матчам с «Омия Ардия» и «ФК Имабари», выигранным со счетом 2:0. Недавняя встреча с «Монтедио Ямагата» закончилась минимальным поражением 0:1. Зато за весь отрезок команда забила 9 голов, и результативность у нее высокая. Похоже, сейчас коллектив действительно на пике своей формы.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Ивата» пропускает в среднем 0,5 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Аюми Никава, Дайки Канэко, Данило Кардозо, Ко Мацутара, Икки Кавасаки, Кенсуке Фудзивара, Рикия Уэхара, Мотоки Охара.
Текущая форма
«Хитачи Точиги Юва» в Джей-лиге 2 переживает не лучшие времена, и для команды из Японии это стало главной темой последних недель. У коллектива Йошими Хамасаки результаты скачут из крайности в крайность: от разгромной победы до тяжелого поражения в одной игре. За шесть последних матчей клуб выиграл лишь однажды, четыре встречи проиграл, забил всего семь мячей, а пропустил 13. Оборона выглядит уязвимой, атака — непредсказуемой.
Три дня назад «Хитачи Точиги Юва» разошлась с «Блаублиц Акита» миром — 0:0. Встреча вновь высветила главную беду команды: в атаке у нее мало что получается. Оборону соперника вскрыть не вышло, и эта осечка легла в череду матчей без голов или с минимальным числом забитых мячей. В той же серии случились и крупные поражения от «Албирекс Ниигата» (0:3) и «Омия Ардия» (0:3). Единственным светлым пятном пока остается выездная победа над «Оита Тринита» (6:1), но она лишь показывает, насколько неровно выступает коллектив Йошими Хамасаки. В одном матче он доминирует, в другом не может забить хотя бы один мяч.
Интересные факты для ставок
- Счет в четырех матчах из шести «Хитачи Точиги Юва» так и не открыла.
- «Обе забьют» сыграло в двух из шести последних матчей «Хитачи Точиги Юва».
- Ориентировочный состав: Хирото Сузуки, Тэцуя Чинен, Педро Аугусто, Байрон Васкес, Юта Койке, Ёсинобу Харада, Кейтаро Кониши, Такая Инуи.
Прогноз и ставки
«Ивата» по-прежнему держится в верхней части таблицы Джей-лиги 2. За последние шесть встреч команда пропустила лишь три мяча, и на этом фоне гости смотрятся совсем нестабильно. В четырех из шести последних игр они не сумели даже открыть счет, а разница забитых и пропущенных мячей у «Хитачи Точиги Юва» составляет -6. Оборона хозяев надежна, у гостей же большие проблемы с реализацией, поэтому ждем, что команда Тадахиро Акибы сохранит ворота на замке или победит.
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Ставка «Ивата» не проиграет
«Ивата» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 12 из 20 последних встреч «Ивата» и в 5 из 20 игр «Хитачи Точиги Юва».
Ставка Индивидуальный тотал «Хитачи Точиги Юва» меньше 1.5
«Хитачи Точиги Юва» не пробивал отметку 1.5 в 15 из 20 последних встреч.
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