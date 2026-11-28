Кагосима Юнайтед — Каматамаре Сануки: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
«Кагосима Юнайтед» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Каматамаре Сануки» в рамках Джей-лиги 3 (Япония). Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашнего поля и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Кагосима Юнайтед» подходит к матчу с тревожным настроением. Оборона команды в последних встречах пропускает слишком много и спокойствия не внушает. Коллектив Наоки Сомы держится на пятом месте из 20 команд в Джей-лиге 3, однако форма вопросов не снимает. За шесть последних матчей клуб забил всего четыре гола, а пропустил шесть.
Три дня назад «Кагосима Юнайтед» обыграла АС Нагона Парсейро со счетом 2:0, и этот результат выбился из общей картины. Генки Эгава открыл счет на 55-й минуте, Кейто Кавамура удвоил преимущество на 84-й. Правда, недавние поражения от Гаинаре Тоттори (0:3) и Сагамихара (0:1) показывают, что баланс у команды хрупкий. Она может уверенно доминировать, а может терять контроль над игрой.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Кагосима Юнайтед» не пропускала в 2 матчах из 6.
- Турнирное положение: В сезоне 2025 года занимает 5-е место из 20 команд.
- В лазарете: Хуанма.
- Ориентировочный состав: Дайки Саката, Кейто Кавамура, Генки Эгава, Икеда Юратто, Ёситака Аоки, Ватару Танака, Сюто Инаба, Кейта Фудзимура.
Текущая форма
«Каматамаре Сануки» подходит к концовке Джей-лиги 3 на 16-м месте из 20. Турнирное положение у клуба из Такаматсу тяжелое. Последние шесть матчей сложились непросто, побед всего три, а пропущено больше, чем забито. Игра в обороне и в организации атак у коллектива явно хромает.
В минувшем туре команда тренера Наото Отake прервала полосу неудач и обыграла «Гаинаре Тоттори» со счетом 1:0. Единственный мяч на 3-й минуте провел Юки Морикава с подачи Акито Уэно. Гости взяли три очка и ушли от разгрома после болезненных поражений от «ФК Осака» (0:3) и «Нара Клуб» (0:2). Теперь клубу важно доказать, что эта узкая, но своевременная победа не случайна.
Интересные факты для ставок
- Недавний отрезок «Каматамаре Сануки» прошел с сухими воротами в 3 матчах из 6.
- Ориентировочный состав: Рай Намимото, Сёхэй Каваками, Косэи Макияма, Акито Уэно, Сюри Ариту, Юсукэ Гото, Юки Морикава, Кокоро Аоки.
Прогноз и ставки
В последних турах Джей-лиги 3 атака у обеих команд работает сдержанно. «Кагосима Юнайтед» пропустила шесть мячей в шести матчах, а забила всего четыре. «Каматамаре Сануки» победил «Гаинаре Тоттори» со счетом 1:0. Тотал больше 2.5 пробивался лишь в 40% последних десяти игр каждого из клубов. Ждем осторожный позиционный футбол, где главным станет сохранение сухого счета, поэтому склоняемся к тоталу голов меньше 2.5.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 10 из 20 последних встреч «Кагосима Юнайтед» и в 10 из 20 игр «Каматамаре Сануки».
Ставка «Кагосима Юнайтед» не проиграет
«Кагосима Юнайтед» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 6 последних встреч «Кагосима Юнайтед» и в 5 из 6 игр «Каматамаре Сануки».
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