Текущая форма

«Кагосима Юнайтед» подходит к матчу с тревожным настроением. Оборона команды в последних встречах пропускает слишком много и спокойствия не внушает. Коллектив Наоки Сомы держится на пятом месте из 20 команд в Джей-лиге 3, однако форма вопросов не снимает. За шесть последних матчей клуб забил всего четыре гола, а пропустил шесть.

Три дня назад «Кагосима Юнайтед» обыграла АС Нагона Парсейро со счетом 2:0, и этот результат выбился из общей картины. Генки Эгава открыл счет на 55-й минуте, Кейто Кавамура удвоил преимущество на 84-й. Правда, недавние поражения от Гаинаре Тоттори (0:3) и Сагамихара (0:1) показывают, что баланс у команды хрупкий. Она может уверенно доминировать, а может терять контроль над игрой.

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