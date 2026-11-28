Текущая форма

«Камбур» держится на второй строчке Эредивизи и входит в число главных претендентов на высокие места в высшем дивизионе Нидерландов. В элиту клуб вернулся совсем недавно, а в прошлом сезоне финишировал вторым в Эрсте Дивизи. Такой подъем выглядит закономерным итогом работы тренера Йохана Плата, который помог команде освоиться на более высоком уровне конкуренции.

За последние шесть туров команда выиграла четыре матча, забила 19 мячей и проиграла лишь однажды, так что атака сейчас работает результативно. Недавняя победа над «Утрехтом» со счетом 3:2 получилась наглядной. Голы Николаса Биндера, Ильеса Хамаша и Моргана Костарелли принесли три очка. Разгром от «ПСВ» (2:5) не выбил коллектив из колеи, ведь следом «Гоу Эхед Иглз» был обыгран 4:0, а «Виллем II» – 6:1. Так команда вновь подтвердила, что остается одной из самых опасных в лиге.

Дисквалификации и травмы

Составы, трансферы и травмы остаются вне нашего поля зрения.

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