Камбур — Спарта: прогноз на матч Эредивизи
28 ноября 2026 года «Камбур» и «Спарта» проведут матч турнира Эредивизи. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Камбур» держится на второй строчке Эредивизи и входит в число главных претендентов на высокие места в высшем дивизионе Нидерландов. В элиту клуб вернулся совсем недавно, а в прошлом сезоне финишировал вторым в Эрсте Дивизи. Такой подъем выглядит закономерным итогом работы тренера Йохана Плата, который помог команде освоиться на более высоком уровне конкуренции.
За последние шесть туров команда выиграла четыре матча, забила 19 мячей и проиграла лишь однажды, так что атака сейчас работает результативно. Недавняя победа над «Утрехтом» со счетом 3:2 получилась наглядной. Голы Николаса Биндера, Ильеса Хамаша и Моргана Костарелли принесли три очка. Разгром от «ПСВ» (2:5) не выбил коллектив из колеи, ведь следом «Гоу Эхед Иглз» был обыгран 4:0, а «Виллем II» – 6:1. Так команда вновь подтвердила, что остается одной из самых опасных в лиге.
Дисквалификации и травмы
Составы, трансферы и травмы остаются вне нашего поля зрения.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Камбур» пропускает в среднем 1.7 гола за игру.
- В сезоне 2025–26 клуб занял 2-е место из 20 команд в Эрсте Дивизи (второй дивизион) и получил повышение в классе.
- В лазарете: Биндер, Дж. Амофа, Джамал Амофа.
- Ориентировочный состав: Билли ван Дуйл, Тейс Янсен, Исмаэль Бауф, Матию Маертенс, Ильес Хамаш, Морган Костарелли, Рафик Эль Аргуиуи, Николас Биндер.
Текущая форма
Тяжелым выходит сезон 2025/26 в Эредивизи для старейшего профессионального клуба Нидерландов. «Спарта» идет только на 10-м месте из 18 команд турнирной таблицы, и это далеко от амбиций исторического клуба. Свою игру «Красно-белые гладиаторы» пока не нашли, так что соперники задают тон с первых минут.
Оборона – самое слабое место «Спарты» Рогера Мейера. За последние шесть матчей команда пропустила 16 мячей, и нагляднее всего это видно по недавнему поражению от АЗ Алкмар со счетом 1:5. В той встрече запомнился разве что гол Исака Бабади на 15-й минуте с передачи Сюнсукэ Мито, но разгрома он не предотвратил. В победах над Гронингеном и Виллем II Тилбургом «Спарта» показывала содержательную игру в атаке, правда, пропуск по 3 и 5 мячей в других встречах оставляет защиту самой уязвимой линией.
Интересные факты для ставок
- В шести последних матчах «Спарта» забила 11 голов, в среднем 1.8 за игру.
- В лазарете: Майкл Брауэр, Ник Версхурен, Тео Кинтеро.
- Ориентировочный состав: Седрик Хатенбор, Сюнсукэ Мито, Митчелл Ван Берген, Бас Куйперс, Бруно Мартинс Инди, Исак Бабади, Милан Зонневелд, Филип Беднарек.
Прогноз и ставки
Дома «Камбур» забивает охотно. В шести последних турах команда отправила в сетку 19 мячей, а «Виллем II» разгромила со счетом 6:1. У соперника из Роттердама оборона совсем разладилась. За те же шесть туров он пропустил 16 голов, а от АЗ получил болезненное поражение со счетом 1:5. Обе команды часто играют матчи с тоталом больше 2.5, так что ждем открытого футбола и голов с обеих сторон.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Камбур» и в 13 из 20 игр «Спарта».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Камбур» и в 6 из 6 игр «Спарта».
Ставка «Камбур» не проиграет
«Камбур» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Камбур
|72,51%
|1.38
|Ничья
|19,3%
|5.18
|Спарта
|8,19%
|12.21
Динамика вероятностей4'–45'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|91,81%
|1.09
|12
|80,7%
|1.24
|X2
|27,49%
|3.64
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|85,5%
|1.17
|Меньше
|14,5%
|6.90
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|57,87%
|1.73
|Меньше
|42,13%
|2.37
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|29,57%
|3.38
|Меньше
|70,43%
|1.42
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|11,91%
|8.39
|Меньше
|88,09%
|1.14
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|4,08%
|24.52
|Меньше
|95,92%
|1.04
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Камбур
|50,43%
|1.98
|Спарта
|35,07%
|2.85
|Не будет
|14,5%
|6.90
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|55,49%
|1.80
|Нет
|44,51%
|2.25
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Камбур -0.5
|72,51%
|1.38
|Спарта +0.5
|27,49%
|3.64
|Камбур +0.5
|91,81%
|1.09
|Спарта -0.5
|8,19%
|12.21
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Камбур -1.5
|42,19%
|2.37
|Спарта +1.5
|57,81%
|1.73
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Камбур -2.5
|18,28%
|5.47
|Спарта +2.5
|81,72%
|1.22
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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