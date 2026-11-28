Текущая форма

«Каназава» проводит сезон в Джей-лиге 3 неровно. Яркие победы сменяются неожиданными провалами, и команда Макки Цудзиты никак не поднимется выше шестого места среди 20 участников. Даже статус первого чемпиона третьего дивизиона Японии тут не выручает.

С «Гираванц Китакюсю» команда сыграла вничью 1:1. Хозяева открыли счет на 109-й минуте, Кёта Сакакибара забил с передачи Джина Мураты. Ритм у команды пока хаотичный. Сначала была результативная победа над «Роассо Кумамото» (3:2) и успех над «Матсумото Ямага ФК» (1:0), а затем крупное поражение от «АС Нагона Парсейро» (0:2). За последние шесть встреч забито 9 мячей и пропущено 5, устойчивого игрового баланса команда еще не нашла.

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