Каназава — ФK Гифу: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
«Каназава» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «ФK Гифу» в рамках Джей-лиги 3 (Япония). Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Каназава» проводит сезон в Джей-лиге 3 неровно. Яркие победы сменяются неожиданными провалами, и команда Макки Цудзиты никак не поднимется выше шестого места среди 20 участников. Даже статус первого чемпиона третьего дивизиона Японии тут не выручает.
С «Гираванц Китакюсю» команда сыграла вничью 1:1. Хозяева открыли счет на 109-й минуте, Кёта Сакакибара забил с передачи Джина Мураты. Ритм у команды пока хаотичный. Сначала была результативная победа над «Роассо Кумамото» (3:2) и успех над «Матсумото Ямага ФК» (1:0), а затем крупное поражение от «АС Нагона Парсейро» (0:2). За последние шесть встреч забито 9 мячей и пропущено 5, устойчивого игрового баланса команда еще не нашла.
Интересные факты для ставок
- В шести последних матчах «Каназава» забила 9 мячей, в среднем 1.5 гола за игру.
- Турнирное положение: По состоянию на 2025 год занимает 6-е место из 20 команд.
- Ориентировочный состав: Ицуки Уэда, Содзи Хоноя, Норимичи Ямамото, Хаяте Нагакаура, Кайто Миядзаки, Джин Мурата, Рю Каваками, Юсей Синомия.
Текущая форма
В «Джей-лиге 3» (Япония) у ФK Гифу не все складывается так гладко, как хотелось бы амбициозному клубу из префектуры Гифу. 13-е место из 20 участников точно передает положение команды Кияотаки Ишимару после вылета из элиты в 2019 году. За середину таблицы коллектив борется, однако запаса прочности для штурма зоны плей-офф ему пока не хватает.
В серии из пяти матчей гости держались очень уверенно, но поражение от Зеспакусацу со счетом 0:1 ее оборвало. До него клуб выиграл четыре встречи из пяти. ФК Осака был обыгран 1:0, ФК Рюкю уступил 3:2, Гираванц Китакюсю проиграл 1:0, а над Эхиме ФК команда добыла волевую победу 2:1. Нулевая ничья с Матсумото Ямага ФК из этой картины не выпадает, ведь в целом команда забила 7 мячей и пропустила 4. Атакующего потенциала у нее хватает, а вот стабильности на финишной прямой пока не достает.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «ФK Гифу» сохраняла свои ворота на замке в трех случаях.
- Турнирное положение: По состоянию на 2025 год клуб занимает 13-е место из 20 команд.
- Ориентировочный состав: Рюсей Харуна, Тацуйя Хакодзаки, Коки Юминэ, Кэнто Ханеда, Ин-джу Мун, Рёма Кита, Томоя Ёкояма, Такуми Мацуи.
Прогноз и ставки
«Каназава» проводит сезон неровно. За яркими победами идут крупные провалы, а недавняя встреча с «Гираванц Китакюсю» закончилась вничью 1:1. Обе команды играют осторожно, явного фаворита нет, так что ждем вязкого футбола с минимумом забитых мячей.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 11 из 20 последних встреч «Каназава» и в 11 из 20 игр «ФK Гифу».
Ставка «ФK Гифу» не проиграет
«ФK Гифу» не проигрывал в 0 из 1 последних очных встреч.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 6 последних встреч «Каназава» и в 4 из 6 игр «ФK Гифу».
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