Кавасаки — Гамба Осака: прогноз на матч Джей-лига 1
29 ноября 2026 года «Кавасаки» и «Гамба Осака» проведут матч турнира Джей-лига 1. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Кавасаки» подходит к концовке сезона Джей-лиги 1 без большого запаса уверенности. Статус у клуба солидный, только стабильности в борьбе за верхние строчки ему недостает. Команда Сигэтоси Хасэбэ держится лишь на 8-м месте из 20 участников, и для четырехкратного чемпиона лиги такой ход турнира выглядит серьезным недостижением целей.
В последнем матче хозяева наконец победили «В-Варен Нагасаки» со счетом 2:1 и вернулись в нормальное русло. Точные удары Филипа Уремовича на 22-й минуте и Тацуи Ито на 48-й принесли команде победу и прервали серию из четырех поражений подряд. До этого, правда, были разгромные поражения от «Кашива Рейсол» и «Йокохама Ф Маринос», поэтому к надежности обороны вопросы остаются, и доказать свою состоятельность ей предстоит в ближайших турах.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Кавасаки» сохраняла ворота на замке в 1 матче из 6.
- Турнирное положение: В сезоне 2026 года клуб выступает в Джей-лиге 1 (высший дивизион Японии), занимая 8-е место из 20 команд.
- В лазарете: Хирото Танигути, Ю Кобаяси.
- Ориентировочный состав: Свен Бродерсен, Реон Ямара, Хирото Танигути, Сота Миюра, Кенто Тачибанада, Марсиньо, Ясото Вакизака, Юки Ямамото.
Текущая форма
«Гамба Осака» под руководством тренера Томоказу Мёджина занимает 9-е место в Джей-лиге 1, и в обороне у команды нет надежной опоры. За последние шесть матчей клуб забил 8 мячей и ровно столько же пропустил, поэтому предсказать его результаты сейчас трудно.
Попытка переломить негативную тенденцию удалась только в самой последней игре, где клуб уверенно разобрался с «Порт ФК» со счетом 2:0, прервав серию из трех матчей без побед. Однако этот успех на фоне поражений от «Фаджиано Окаяма» (0:1) и «Сересо Осака» (2:3) пока выглядит скорее как вспышка, чем системное решение проблем. Напоминанием о хрупкости защиты служит дерби с «Сересо», где «Гамба» пропустила три мяча, несмотря на активную игру Юсея Тошиды и Дениза Хюммета.
Интересные факты для ставок
- В 2 из 6 матчей «Гамба Осака» не смогла открыть счёт.
- Турнирное положение: 9-е место из 20 команд в Джей-лиге 1 (по данным на 2026 год).
- В лазарете: Гента Миура.
- Ориентировочный состав: Дзюн Ичимори, Гента Миура, Соя Фудзивара, Синносукэ Накадани, Рин Мито, Рётаро Мэшино, Рё Хацуэ, Сюто Абэ.
Прогноз и ставки
«Кавасаки» наконец выдохнул. Победа над «В-Варен Нагасаки» со счетом 2:1 прервала серию из четырех поражений подряд. Гостям из Осаки, которые идут на 9-м месте, предстоит непростой выезд, ведь их оборона крайне нестабильна, и поражение от «Сересо Осака» (2:3) это лишний раз показало. Домашний фактор и желание хозяев реабилитироваться после провала дают основания ждать, что «Кавасаки» сохранит интригу до финального свистка и не даст сопернику уйти с поля с преимуществом.
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Ставка «Кавасаки» не проиграет
«Кавасаки» уступил лишь 4 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 17 из 20 последних встреч «Кавасаки» и в 16 из 20 игр «Гамба Осака».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Кавасаки» и в 3 из 6 игр «Гамба Осака».
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