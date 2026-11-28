Текущая форма

«Кавасаки» подходит к концовке сезона Джей-лиги 1 без большого запаса уверенности. Статус у клуба солидный, только стабильности в борьбе за верхние строчки ему недостает. Команда Сигэтоси Хасэбэ держится лишь на 8-м месте из 20 участников, и для четырехкратного чемпиона лиги такой ход турнира выглядит серьезным недостижением целей.

В последнем матче хозяева наконец победили «В-Варен Нагасаки» со счетом 2:1 и вернулись в нормальное русло. Точные удары Филипа Уремовича на 22-й минуте и Тацуи Ито на 48-й принесли команде победу и прервали серию из четырех поражений подряд. До этого, правда, были разгромные поражения от «Кашива Рейсол» и «Йокохама Ф Маринос», поэтому к надежности обороны вопросы остаются, и доказать свою состоятельность ей предстоит в ближайших турах.

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